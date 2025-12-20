80% СЗЧ – це втеча з навчальних центрів, - Костенко

На сьогодні 80% випадків самовільного залишення частин припадає на етап перебування військовослужбовців у навчальних центрах.

Про це в інтерв'ю "УП" розповів нардеп "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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80% втеч – з навчальних центрів

За словами депутата, більшість з тих, хто пішов у СЗЧ, хочуть повернутися на тилові посади або в забезпечення.

"Треба випрацювати чіткі правила. Ми точно не маємо ідеалізувати ситуацію – що от людині маємо створити умови, аби тільки вона повернулася. А якщо вона повернеться просто займати місце і отримувати заробітну плату, то навіщо тоді взагалі повертати? Досить уже загравати з усіма. Люди, які пішли, зрадили тих, хто б'ється. 80% втеч – з навчальних центрів, і я вважаю, що за це потрібно карати", - сказав народний обранець.

Костенко наголосив, що ті, хто зараз має владу, мають приймати рішення виключно для збереження країни.

"Не для свого доброго імені. Воно саме автоматично й історично стане на свої місця. Популярні рішення закінчилися, мабуть, в 2022 році, у січні, коли ми розповідали про те, як будемо смажити шашлики", - сказав депутат.

Він додав, що серед непопулярних рішень влади мають бути, серед іншого, питання мобілізації та забезпечення особового складу.

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Збільшення зарплат військовим

"Ми говоримо про життя і про смерть. Як приклад наведу рішення щодо контрактів для 18–24 річних. Ухвалили низку дискримінаційних стосовно інших бійців норм, щоб залучити молодь. Залучили кілька тисяч. Я запропонував протилежний підхід: більше платити тим, хто більше служить. Прослужив рік, з якого 3 місяці в бойових діях, отримуєш у півтора рази більше. 2 роки, з яких пів року на бойових – в два рази. І де б ти потім не служив, все одно твоя зарплата зростає. Знищив танк – отримав 10 тисяч доларів. З цим можна йти до партнерів", - сказав Костенко.

Раніше повідомлялося, що в Офісі Генпрокурора підтвердили, що дані щодо самовільного залишення частин і дезертирства прибрали зі статистики навмисно — інформацію обмежили через ризики її використання Росією в інформаційних операціях та можливу шкоду нацбезпеці.

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