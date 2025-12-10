Офіс Генпрокурора пояснив зникнення даних про СЗЧ і дезертирство зі статистики

В Офісі Генпрокурора підтвердили, що дані щодо самовільного залишення частин і дезертирства прибрали зі статистики навмисно — інформацію обмежили через ризики її використання Росією в інформаційних операціях та можливу шкоду нацбезпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це hromadske розповіла очільниця пресслужби Офісу Генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

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Можуть використати проти України

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення є вимушеним та законним кроком, оскільки її можуть використати проти України в інформаційно-психологічних операціях.

Зокрема, дані про СЗЧ та дезертирство можуть послужити для формування неправдивих висновків про морально-психологічний стан українських військовослужбовців, пояснили в Офісі генпрокурора.

Крім того, росіяни можуть використати інформацію для оцінки рівня дисципліни, боєздатності українських підрозділів та системи мобілізаційної роботи.

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Тож, на період воєнного стану, інформацію про такі правопорушення вирішили приховати з публічної статистики.

Відповідає Закону України "Про доступ до публічної інформації"

В Офісі генпрокурора додали, що це відповідає усім умовам, згідно з частиною 2 статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації":

це зроблено виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки;

розголошення такої інформації може завдати істотної шкоди національним інтересам;

шкода від оприлюднення переважає суспільний інтерес в отриманні такої інформації.

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Що передувало

Нагадаємо, напередодні військовий та громадський діяч Ігор Луценко помітив, що Офіс генпрокурора у своєму статистичному звіті за листопад не надав дані щодо кількості справ, розпочатих через СЗЧ та дезертирство.

Він припустив, що це сталося після того, як у жовтні зафіксували "абсолютний рекорд" у реєстрації проваджень за статтями 407 та 408 Кримінального кодексу України.

Загалом із січня 2022 року по вересень 2025-го правоохоронці відкрили майже 300 кримінальних справ про самовільне залишення частини та дезертирство.

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