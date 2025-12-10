РУС
Офис Генпрокурора объяснил исчезновение данных о СОЧ и дезертирстве из статистики

В Офисе генпрокурора объяснили, почему исчезла статистика о военных правонарушениях

В Офисе Генпрокурора подтвердили, что данные о самовольном оставлении частей и дезертирстве убрали из статистики намеренно — информацию ограничили из-за рисков ее использования Россией в информационных операциях и возможного ущерба нацбезопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом hromadske рассказала глава пресс-службы Офиса Генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Могут использовать против Украины

Как отметили в Офисе Генпрокурора, ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях является вынужденным и законным шагом, поскольку ее могут использовать против Украины в информационно-психологических операциях.

В частности, данные о СОЧ и дезертирстве могут послужить для формирования ложных выводов о морально-психологическом состоянии украинских военнослужащих, пояснили в Офисе генпрокурора.

Кроме того, россияне могут использовать информацию для оценки уровня дисциплины, боеспособности украинских подразделений и системы мобилизационной работы.

Поэтому на период военного положения информацию о таких правонарушениях решили скрыть из публичной статистики.

Соответствует Закону Украины "О доступе к публичной информации"

В Офисе генпрокурора добавили, что это соответствует всем условиям, согласно части 2 статьи 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации":

  • это сделано исключительно в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественной безопасности;
  • разглашение такой информации может нанести существенный ущерб национальным интересам;
  • вред от обнародования превышает общественный интерес в получении такой информации.

Что предшествовало

Напомним, накануне военный и общественный деятель Игорь Луценко заметил, что Офис генпрокурора в своем статистическом отчете за ноябрь не предоставил данные о количестве дел, возбужденных по факту СОЧ и дезертирства.

Он предположил, что это произошло после того, как в октябре зафиксировали "абсолютный рекорд" в регистрации производств по статьям 407 и 408 Уголовного кодекса Украины.

В целом с января 2022 года по сентябрь 2025-го правоохранители открыли почти 300 уголовных дел о самовольном оставлении части и дезертирстве.

Автор: 

"Загалом із січня 2022 року по вересень 2025-го правоохоронці відкрили майже 300 кримінальних справ про самовільне залишення частини та дезертирство".
Якби то лише триста...
10.12.2025 14:56 Ответить
Потім будуть ще й інформацію про ціни на продукти закривати, особливо якщо любі друзі грошей не дадуть і доведеться гривню додруковувати. Для внутрішньої стабільності та стійкості в боротьбі з екзистенційним ворогом. Всьому свій час.
10.12.2025 14:59 Ответить
В нас давно діє заборона для обмінників показувати на вулиці курс обміну валюти.
Нічого дивного якщо про ціну товару ви будете взнавати з чеку на касі.
10.12.2025 15:57 Ответить
А точно, курс же давно прикрили, щоб ніхто не нервувався. Схема робоча.
10.12.2025 16:00 Ответить
Дуже гарний та дієвий спосіб - страус, що сховав голову у пісок.
А тим часом міндіч грузить гроші на тачку та везе в Ізраїль.
По дорозі робить підсрачник страусу.
10.12.2025 16:03 Ответить
А що держава зробила,щоб не було зсч,а нічого.Грошей немає,забезпечення,як такого,теж немає,заміни теж немає,а в тилу сидить купа військових і чиновників всіх мастей,не на часі
10.12.2025 15:04 Ответить
Ага, якщо про проблему не говорити, то її наче і немає. Це ж просто геніальний підхід. Так само можна закрити інформацію про ціни на продукти чи електроенергію, рівень безробіття, курс гривні, графіки відключень електрики і тд. Словом, доступ до будь-якої незручної інформації - закрити! І одразу всі радісно покрокуєм строєм до світлого майбутнього комунізму демократії. Гіп-гіп ура!
10.12.2025 15:04 Ответить
Тю остання 310 тис в СЗЧ офіційно.Плюс проміжна що тих що не подали в і плюс тих що навмисно не подали бо виплати під 400 тис.За той місць мобілізували меньше 20 тис ,а 22 пішло в СЗЧ.
Не потрібно прикриватися орками і вішати що вони можуть використувавати це в своїх інтересах.Не потрібно бути таким же лайном як вони і брехати.Суспільство все бачить і все розуміє.
10.12.2025 16:10 Ответить
 
 