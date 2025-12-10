Офис Генпрокурора объяснил исчезновение данных о СОЧ и дезертирстве из статистики
В Офисе Генпрокурора подтвердили, что данные о самовольном оставлении частей и дезертирстве убрали из статистики намеренно — информацию ограничили из-за рисков ее использования Россией в информационных операциях и возможного ущерба нацбезопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом hromadske рассказала глава пресс-службы Офиса Генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.
Могут использовать против Украины
Как отметили в Офисе Генпрокурора, ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях является вынужденным и законным шагом, поскольку ее могут использовать против Украины в информационно-психологических операциях.
В частности, данные о СОЧ и дезертирстве могут послужить для формирования ложных выводов о морально-психологическом состоянии украинских военнослужащих, пояснили в Офисе генпрокурора.
Кроме того, россияне могут использовать информацию для оценки уровня дисциплины, боеспособности украинских подразделений и системы мобилизационной работы.
Поэтому на период военного положения информацию о таких правонарушениях решили скрыть из публичной статистики.
Соответствует Закону Украины "О доступе к публичной информации"
В Офисе генпрокурора добавили, что это соответствует всем условиям, согласно части 2 статьи 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации":
- это сделано исключительно в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественной безопасности;
- разглашение такой информации может нанести существенный ущерб национальным интересам;
- вред от обнародования превышает общественный интерес в получении такой информации.
Что предшествовало
Напомним, накануне военный и общественный деятель Игорь Луценко заметил, что Офис генпрокурора в своем статистическом отчете за ноябрь не предоставил данные о количестве дел, возбужденных по факту СОЧ и дезертирства.
Он предположил, что это произошло после того, как в октябре зафиксировали "абсолютный рекорд" в регистрации производств по статьям 407 и 408 Уголовного кодекса Украины.
В целом с января 2022 года по сентябрь 2025-го правоохранители открыли почти 300 уголовных дел о самовольном оставлении части и дезертирстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якби то лише триста...
Нічого дивного якщо про ціну товару ви будете взнавати з чеку на касі.
А тим часом міндіч грузить гроші на тачку та везе в Ізраїль.
По дорозі робить підсрачник страусу.
комунізмудемократії. Гіп-гіп ура!
Не потрібно прикриватися орками і вішати що вони можуть використувавати це в своїх інтересах.Не потрібно бути таким же лайном як вони і брехати.Суспільство все бачить і все розуміє.