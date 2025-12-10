Офис Генпрокурора объяснил исчезновение данных о СОЧ и дезертирстве из статистики

В Офисе Генпрокурора подтвердили, что данные о самовольном оставлении частей и дезертирстве убрали из статистики намеренно — информацию ограничили из-за рисков ее использования Россией в информационных операциях и возможного ущерба нацбезопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом hromadske рассказала глава пресс-службы Офиса Генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Могут использовать против Украины

Как отметили в Офисе Генпрокурора, ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях является вынужденным и законным шагом, поскольку ее могут использовать против Украины в информационно-психологических операциях.

В частности, данные о СОЧ и дезертирстве могут послужить для формирования ложных выводов о морально-психологическом состоянии украинских военнослужащих, пояснили в Офисе генпрокурора.

Кроме того, россияне могут использовать информацию для оценки уровня дисциплины, боеспособности украинских подразделений и системы мобилизационной работы.

Поэтому на период военного положения информацию о таких правонарушениях решили скрыть из публичной статистики.

Соответствует Закону Украины "О доступе к публичной информации"

В Офисе генпрокурора добавили, что это соответствует всем условиям, согласно части 2 статьи 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации":

это сделано исключительно в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественной безопасности;

разглашение такой информации может нанести существенный ущерб национальным интересам;

вред от обнародования превышает общественный интерес в получении такой информации.

Что предшествовало

Напомним, накануне военный и общественный деятель Игорь Луценко заметил, что Офис генпрокурора в своем статистическом отчете за ноябрь не предоставил данные о количестве дел, возбужденных по факту СОЧ и дезертирства.

Он предположил, что это произошло после того, как в октябре зафиксировали "абсолютный рекорд" в регистрации производств по статьям 407 и 408 Уголовного кодекса Украины.

В целом с января 2022 года по сентябрь 2025-го правоохранители открыли почти 300 уголовных дел о самовольном оставлении части и дезертирстве.

