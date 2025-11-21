Бойцы уходят в СОЧ преимущественно из-за неадекватной организации службы в подразделении, - юрист

Военные уходят в СОЧ по разным причинам, однако основной является неадекватная организация военной службы в подразделении.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал юрист Адвокатского объединения "Globa&Globa" Сергей Ланкин, который оказывает помощь военным, желающим вернуться на службу.

"Это могут быть как какие-то идиотские боевые задачи, так и личные конфликты с командиром, а также проблемы социального характера, например, невыплата денежного обеспечения или конфликты внутри коллектива.

В таких ситуациях человек либо уходит целенаправленно и не возвращается, потому что не имеет желания в целом проходить военную службу, либо это остается единственным методом для перевода между подразделениями", - отметил он.

Желание перевода

По словам Ланкина, около 80% обращений к юристам - случаи, когда военные просто хотят адекватно перевестись, но этого сделать другим способом не смогли.

"Проблематика СОЧ достигла такого масштаба, что, сотрудничая с бригадами, мы рекомендовали перевестись в подразделения, которые комплектовались в этих бригадах, и предоставляли юридическое сопровождение и поддержку ребятам, которые были растеряны, не знали, куда идти, у которых не было желания проходить службу", - добавил юрист.

Что предшествовало?

Ранее экс-нардеп и командир подразделения ударных БПЛА Игорь Луценко заявил, что по официальным данным только в октябре 2025 года более 21 тыс. военных ушли в СОЧ .

По данным Офиса Генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения правоохранители зарегистрировали более 310 тыс. производств по факту СОЧ и дезертирства. Большинство из них приходится на 10 месяцев 2025 года.

