РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10809 посетителей онлайн
Новости Возвращение из СОЧ в ВСУ СЗЧ в ВСУ
1 754 46

Бойцы уходят в СОЧ преимущественно из-за неадекватной организации службы в подразделении, - юрист

Почему военные уходят в СЗЧ? Юрист назвал причины

Военные уходят в СОЧ по разным причинам, однако основной является неадекватная организация военной службы в подразделении.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал юрист Адвокатского объединения "Globa&Globa" Сергей Ланкин, который оказывает помощь военным, желающим вернуться на службу.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Это могут быть как какие-то идиотские боевые задачи, так и личные конфликты с командиром, а также проблемы социального характера, например, невыплата денежного обеспечения или конфликты внутри коллектива.

В таких ситуациях человек либо уходит целенаправленно и не возвращается, потому что не имеет желания в целом проходить военную службу, либо это остается единственным методом для перевода между подразделениями", - отметил он.

Желание перевода

По словам Ланкина, около 80% обращений к юристам - случаи, когда военные просто хотят адекватно перевестись, но этого сделать другим способом не смогли.

"Проблематика СОЧ достигла такого масштаба, что, сотрудничая с бригадами, мы рекомендовали перевестись в подразделения, которые комплектовались в этих бригадах, и предоставляли юридическое сопровождение и поддержку ребятам, которые были растеряны, не знали, куда идти, у которых не было желания проходить службу", - добавил юрист.

Полный текст о проблеме возвращения из СОЧ читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.

Также читайте: Более 21,6 тыс. военных покинули армию в октябре, - Игорь Луценко

Что предшествовало?

Ранее экс-нардеп и командир подразделения ударных БПЛА Игорь Луценко заявил, что по официальным данным только в октябре 2025 года более 21 тыс. военных ушли в СОЧ .

По данным Офиса Генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения правоохранители зарегистрировали более 310 тыс. производств по факту СОЧ и дезертирства. Большинство из них приходится на 10 месяцев 2025 года.

Читайте: Главной причиной СЗЧ является отсутствие мотивации и четких сроков службы, - полковник Рюмшин

Автор: 

военнослужащие (6413) СОЧ (122)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
За 5000$ можна найманців наймати цілими плем'янами, з тих країн де вбивають за миску риса, але для нашої влади краще відправляти на забій своїх.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:50 Ответить
+5
Як би там не було і хто б чого не казав - за все відповідає Верховний Головнокомкандувач Зеленський. Бо це він сконцентрував всю владу в одних руках і примусив військових брехати і діяти на угоду йому, а не здоровому глузду.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:37 Ответить
+4
Чому йдуть в сзч 45 річні "десантники?

Колись прогресивна укр.армія перетворилась у безнадійне дно з якого більшість мріє скоріше с%батись.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто платіть 5000 доралів, скоти
показать весь комментарий
21.11.2025 11:36 Ответить
Нє, так Династію з золотими унітазами не побудуєш.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:41 Ответить
Українці - не русня, за гроші на м'ясо не продаються.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:44 Ответить
Гідна відповідь.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:46 Ответить
Плати 5000 доларів бійцям, міндіч
показать весь комментарий
21.11.2025 11:47 Ответить
Бачу, ви з охфісу прастих рєшєній, швейцарська філія.
Як там ваш наказ бомбити мАцкву, вже виконується сумлінно?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:50 Ответить
Москва буде знищена.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:51 Ответить
Справа за дрібницею: за хатою з дошок побудувати і напис фарбою відповідний зробити. Потім нищити скільки душа забажає.
Русня так Рейхстаг брала, а ми чим гірші?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:53 Ответить
Зелені спецслужби бездіяльні, тому москва спить спокійно.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:55 Ответить
Дійсно не русня, продаються за просто так командирам, кріпаки 21 століття, якщо це не був сарказм то ти повний бовдур і українська гнида яка "воює" з дивану.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:09 Ответить
Не продаються, а мобілізують силоміць. З усіма відповідними наслідками.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:09 Ответить
За 5000$ можна найманців наймати цілими плем'янами, з тих країн де вбивають за миску риса, але для нашої влади краще відправляти на забій своїх.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:50 Ответить
Ви багато племен зараз на боці русні бачите? Цілі дивізії негрів та бангладешців?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:51 Ответить
Так, там є і африка і колумбія, плати 5000 доларів, міндіч.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:52 Ответить
Чому на кадрах з руснявими полоненими абсолютна більшість - узькочєлюстніє?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:54 Ответить
Значить ти визнаєш що є і меншість - негри за гроші. Плати 5000 доларів, міндіч.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:56 Ответить
Понад 200 кенійців воюють на боці Росії в Україні, - Reuters
Населення Кенії - 56,43 мільйона (2024) (з Вікіпедії)
200 дурбецал з 56 мільйонів.
Круто.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:57 Ответить
Все ясно.
Ще один буквомол.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:00 Ответить
Ви готові за 5000 доларів відправитися в найнебезпечнішу ділянку під Покровськом на місяць?
показать весь комментарий
21.11.2025 13:27 Ответить
Як би там не було і хто б чого не казав - за все відповідає Верховний Головнокомкандувач Зеленський. Бо це він сконцентрував всю владу в одних руках і примусив військових брехати і діяти на угоду йому, а не здоровому глузду.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:37 Ответить
Не мешайте бубочці, має право на помилку.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:51 Ответить
Тому що треба законодавчо закріпити, що ті, хто тільки прийшов після місяця-півтора учебки не відправляється на нуль, а на 3 лінію, і лише через півроку можна брати безпосередньо участь в бойових діях. Інакше дехто з військових гарно сидить по три роки, а повно некрологів, що тільки забрали, як через пару місяців вже на щиті
показать весь комментарий
21.11.2025 11:37 Ответить
Двох моїх знайомих мобілізували: 30 днів учебки, "бойове злагодження" під Покровськом. З коліс, як то кажуть. А в них навіть срочки не було. Один 200, інший в полоні, навіть на позицію не вийшли. А ви кажете пів року, 3 лінія...
показать весь комментарий
21.11.2025 13:25 Ответить
мразєнський двушка на мацкву не займається армією а кришує міньдіча знищуючи Україну
показать весь комментарий
21.11.2025 11:40 Ответить
Щоб не було масових СЗЧ, просто на війні не повинні вбивати й відривати руки-ноги. Тоді можна навіть командирів-самодурів ставити.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:40 Ответить
У війні дронів треба воювати дронами, а не кількістю піхоти з лопатами.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:15 Ответить
Це не правда....бійці йдуть в СЗЧ через відсутність мотивації.Психологічно підготувати бійця значно важче ніж фізично.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:41 Ответить
Ні, бусифікатори чудово мотивують: бусифіковані добре знають, кого вбиватимуть після отримання зброї, якщо не підуть в СЗЧ.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:14 Ответить
Чому йдуть в сзч 45 річні "десантники?

Колись прогресивна укр.армія перетворилась у безнадійне дно з якого більшість мріє скоріше с%батись.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:41 Ответить
Дійсно, було би цікаво подивитись на статистику по віку тих хто йде в СЗЧ.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:57 Ответить
Який поп - такий і приход. Що хотіти, коли неадекватне чудо, призначає наедекватного, а неадекватний ставить неадекватні задачі. Результат на лице. Хтіли іржати , то іржіть , аж поки не омиєтесь власною кров'ю.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:45 Ответить
"особисті конфлікти з командиром Джерело: https://censor.net/ua/n3586203" це коли ти заходиш на БЗ на 3 дні в жопу до сатани, сидиш там місяць у кращому випадку, а на виході командир тобі каже: перекинь третину бойових на циркулі штабним, карти малювати, інакше пісюн тобі, а не бойові, по бумагам ти там 3 дні був.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:48 Ответить
Це профанація. Йдуть в СЗЧ, бо відловлені на вулиці і не бажають воювати - це природній стан людини. Вмотивованих добровольців першої хвилі, а також того мобілізаціонного ресурсу в чверть мільона, що створила команда "бариги" не вистачає для такої страшної війни. Замість створення прозорої і дієвої системи (таж сама резерв+) у 2022/23 році, гнусавий це діло саботував і грав у популізм - навіщо нам 500тис мобілізувати - я втрачаю в економіці (його слова, а також кава в Криму, контрнаступ- фортеця Бахмут). Зараз він взагалі створив акт саботажу оборони відпустивши молодь. Уявіть собі дідів під 50 у викладці - у більшості через тиждень хребет буде у трусєлях. Лікування цієї біди із мобілізацією: фінансування, відкритість і прозорість, відсутність популізму (на вибори), мобілізація силовиків - заміна їх дівчатами і пенсіонерами... тобто робити непопулярні і відповідальні рішення
показать весь комментарий
21.11.2025 11:57 Ответить
На мою "цивільну" думку проблема зовсім в іншому. Більшість мобілізовано "до кінця війни", а ще більше "заброньовано до кінця війни". Вважаю що жодна посада не повинна звільняти від конституційного обов'язку будь-якого громадянина - чиновника, вчителя, двірника, попа, будівельника або сантехніка. Людям які не брали безпосередньої участі в бойових діях дуже важко, а то і неможливо!, усвідомлювати шкоду корупції, бюрократії та ухилянства. Кожний чиновник який краде в ЗСУ впевнений що він особисто не постраждає від нестачі необхідного на фронтах. Кожного придатного до військової служби заброньованого чиновника-ухилянта вважаю кінченим покидьком. Має бути постійна ротація, а не безстрокова служба і безстрокова бронь.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:04 Ответить
100% , всіх в окопи, по кругу - 6 місяців на фронті рік дома.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:32 Ответить
Йдуть в сзч без конкретних термінів служби, бардак і дебілізм штабних "хенералів" хронічна нестача всього, від пального до речей (недоукомплект дикий), а ще хабарництво , примазані синки, які через блат служать в тилах і ТД і тп.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:06 Ответить
или через такое: https://www.youtube.com/shorts/8EzcL_3VlBA
показать весь комментарий
21.11.2025 12:16 Ответить
От вам конкретний термін служби: до перемоги, смерті або каліцтва. Ну зроблять вам 20 років служби, ви будете задоволені?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:20 Ответить
Дайте ротацію ...військові такі ж люди,вони не роботи а бліндаж не офісний кабінет
показать весь комментарий
21.11.2025 12:14 Ответить
ага, і синки "иліт" не хочуть йти на фронт в окопи також через "неадекватну організацію служби в підрозділі"
показать весь комментарий
21.11.2025 12:19 Ответить
А точніше в підрозділАХ!! Були добробати-буле просування!стали солдатами і все закінчиЛося.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:28 Ответить
потрібно конфісковувати все майно сзчешників, без майна нікуди подітись і жінка швидко вижене назад, а також потрібен якийсь китайський інтернет - щоб військовому не показували пишні свадьби прокурорів і крадені мішки бабла клоунів
показать весь комментарий
21.11.2025 13:07 Ответить
 
 