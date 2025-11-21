Бойцы уходят в СОЧ преимущественно из-за неадекватной организации службы в подразделении, - юрист
Военные уходят в СОЧ по разным причинам, однако основной является неадекватная организация военной службы в подразделении.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал юрист Адвокатского объединения "Globa&Globa" Сергей Ланкин, который оказывает помощь военным, желающим вернуться на службу.
"Это могут быть как какие-то идиотские боевые задачи, так и личные конфликты с командиром, а также проблемы социального характера, например, невыплата денежного обеспечения или конфликты внутри коллектива.
В таких ситуациях человек либо уходит целенаправленно и не возвращается, потому что не имеет желания в целом проходить военную службу, либо это остается единственным методом для перевода между подразделениями", - отметил он.
Желание перевода
По словам Ланкина, около 80% обращений к юристам - случаи, когда военные просто хотят адекватно перевестись, но этого сделать другим способом не смогли.
"Проблематика СОЧ достигла такого масштаба, что, сотрудничая с бригадами, мы рекомендовали перевестись в подразделения, которые комплектовались в этих бригадах, и предоставляли юридическое сопровождение и поддержку ребятам, которые были растеряны, не знали, куда идти, у которых не было желания проходить службу", - добавил юрист.
Полный текст о проблеме возвращения из СОЧ читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.
Что предшествовало?
Ранее экс-нардеп и командир подразделения ударных БПЛА Игорь Луценко заявил, что по официальным данным только в октябре 2025 года более 21 тыс. военных ушли в СОЧ .
По данным Офиса Генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения правоохранители зарегистрировали более 310 тыс. производств по факту СОЧ и дезертирства. Большинство из них приходится на 10 месяцев 2025 года.
Як там ваш наказ бомбити мАцкву, вже виконується сумлінно?
Русня так Рейхстаг брала, а ми чим гірші?
Населення Кенії - 56,43 мільйона (2024) (з Вікіпедії)
200 дурбецал з 56 мільйонів.
Круто.
Ще один буквомол.
Колись прогресивна укр.армія перетворилась у безнадійне дно з якого більшість мріє скоріше с%батись.