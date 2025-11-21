УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13004 відвідувача онлайн
Новини Повернення із СЗЧ до ЗСУ СЗЧ в ЗСУ
2 627 48

Бійці йдуть у СЗЧ переважно через неадекватну організацію служби в підрозділі, - юрист

Чому військові йдуть у СЗЧ? Юрист назвав причини

Військові йдуть у СЗЧ із різних причин, проте основною є неадекватна організація військової служби в підрозділі.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів юрист Адвокатського об'єднання "Globa&Globa" Сергій Ланкін, який надає допомогу військовим, які хочуть повернутися на службу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це можуть бути як якісь ідіотські бойові задачі, так і особисті конфлікти з командиром, а також проблеми соціального характеру, наприклад, невиплата грошового забезпечення чи конфлікти всередині колективу.

В таких ситуаціях особа або йде цілеспрямовано і не повертається, бо не має бажання в цілому проходити військову службу, або це залишається єдиним методом для переводу між підрозділами", - зазначив він.

Бажання переведення

За словами Ланкіна, близько 80% звернень до юристів - випадки, коли військові просто бажають адекватно перевестись, але цього зробити в інший спосіб не змогли.

"Проблематика СЗЧ досягла такого масштабу, що, співпрацюючи з бригадами, ми рекомендували перевестися до підрозділів, які комплектувалися в цих бригадах і надавали юридичний супровід і підтримку хлопцям, які були розгублені, не знали, куди йти, у яких не було бажання проходити службу", - додав юрист.

Повний про проблему повернення із СЗЧ читайте у матеріалі Цензор.НЕТ з посиланням.

Читайте: Військовий пропонував хабар посадовцю навчального центру на Кіровоградщині за втечу зі служби, - ДБР. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше екснардеп та командир підрозділу ударни БпЛА Ігор Луценко заявив, що за офіційними даними лише у жовтні 2025 року понад 21 тис. військових пішли у СЗЧ.

За даними Офісу Генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували понад 310 тис. проваджень за фактом СЗЧ та дезертирства. Більшість з них припадає на 10 місяців 2025 року.

Читайте: Головною причиною СЗЧ є відсутність мотивації та чітких строків служби, - полковник Рюмшин

Автор: 

військовослужбовці (5190) СЗЧ (166)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
За 5000$ можна найманців наймати цілими плем'янами, з тих країн де вбивають за миску риса, але для нашої влади краще відправляти на забій своїх.
показати весь коментар
21.11.2025 11:50 Відповісти
+7
Як би там не було і хто б чого не казав - за все відповідає Верховний Головнокомкандувач Зеленський. Бо це він сконцентрував всю владу в одних руках і примусив військових брехати і діяти на угоду йому, а не здоровому глузду.
показати весь коментар
21.11.2025 11:37 Відповісти
+5
Нє, так Династію з золотими унітазами не побудуєш.
показати весь коментар
21.11.2025 11:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто платіть 5000 доралів, скоти
показати весь коментар
21.11.2025 11:36 Відповісти
Нє, так Династію з золотими унітазами не побудуєш.
показати весь коментар
21.11.2025 11:41 Відповісти
Українці - не русня, за гроші на м'ясо не продаються.
показати весь коментар
21.11.2025 11:44 Відповісти
Гідна відповідь.
показати весь коментар
21.11.2025 11:46 Відповісти
Плати 5000 доларів бійцям, міндіч
показати весь коментар
21.11.2025 11:47 Відповісти
Бачу, ви з охфісу прастих рєшєній, швейцарська філія.
Як там ваш наказ бомбити мАцкву, вже виконується сумлінно?
показати весь коментар
21.11.2025 11:50 Відповісти
Москва буде знищена.
показати весь коментар
21.11.2025 11:51 Відповісти
Справа за дрібницею: за хатою з дошок побудувати і напис фарбою відповідний зробити. Потім нищити скільки душа забажає.
Русня так Рейхстаг брала, а ми чим гірші?
показати весь коментар
21.11.2025 11:53 Відповісти
Зелені спецслужби бездіяльні, тому москва спить спокійно.
показати весь коментар
21.11.2025 11:55 Відповісти
Дійсно не русня, продаються за просто так командирам, кріпаки 21 століття, якщо це не був сарказм то ти повний бовдур і українська гнида яка "воює" з дивану.
показати весь коментар
21.11.2025 12:09 Відповісти
Не продаються, а мобілізують силоміць. З усіма відповідними наслідками.
показати весь коментар
21.11.2025 12:09 Відповісти
За 5000$ можна найманців наймати цілими плем'янами, з тих країн де вбивають за миску риса, але для нашої влади краще відправляти на забій своїх.
показати весь коментар
21.11.2025 11:50 Відповісти
Ви багато племен зараз на боці русні бачите? Цілі дивізії негрів та бангладешців?
показати весь коментар
21.11.2025 11:51 Відповісти
Так, там є і африка і колумбія, плати 5000 доларів, міндіч.
показати весь коментар
21.11.2025 11:52 Відповісти
Чому на кадрах з руснявими полоненими абсолютна більшість - узькочєлюстніє?
показати весь коментар
21.11.2025 11:54 Відповісти
Значить ти визнаєш що є і меншість - негри за гроші. Плати 5000 доларів, міндіч.
показати весь коментар
21.11.2025 11:56 Відповісти
Понад 200 кенійців воюють на боці Росії в Україні, - Reuters
Населення Кенії - 56,43 мільйона (2024) (з Вікіпедії)
200 дурбецал з 56 мільйонів.
Круто.
показати весь коментар
21.11.2025 11:57 Відповісти
Все ясно.
Ще один буквомол.
показати весь коментар
21.11.2025 12:00 Відповісти
Ви готові за 5000 доларів відправитися в найнебезпечнішу ділянку під Покровськом на місяць?
показати весь коментар
21.11.2025 13:27 Відповісти
Колумбієць не має знати на яку ділянку їде.
показати весь коментар
21.11.2025 14:24 Відповісти
А як щодо українців, що втекли до Швейцарії? Їм казати куди вони підуть?
Де ви таких дурних колумбійців знайдете, що готові продати життя за 5 000 доларів? І головне скільки?
показати весь коментар
21.11.2025 20:05 Відповісти
Як би там не було і хто б чого не казав - за все відповідає Верховний Головнокомкандувач Зеленський. Бо це він сконцентрував всю владу в одних руках і примусив військових брехати і діяти на угоду йому, а не здоровому глузду.
показати весь коментар
21.11.2025 11:37 Відповісти
Не мешайте бубочці, має право на помилку.
показати весь коментар
21.11.2025 11:51 Відповісти
Тому що треба законодавчо закріпити, що ті, хто тільки прийшов після місяця-півтора учебки не відправляється на нуль, а на 3 лінію, і лише через півроку можна брати безпосередньо участь в бойових діях. Інакше дехто з військових гарно сидить по три роки, а повно некрологів, що тільки забрали, як через пару місяців вже на щиті
показати весь коментар
21.11.2025 11:37 Відповісти
Двох моїх знайомих мобілізували: 30 днів учебки, "бойове злагодження" під Покровськом. З коліс, як то кажуть. А в них навіть срочки не було. Один 200, інший в полоні, навіть на позицію не вийшли. А ви кажете пів року, 3 лінія...
показати весь коментар
21.11.2025 13:25 Відповісти
мразєнський двушка на мацкву не займається армією а кришує міньдіча знищуючи Україну
показати весь коментар
21.11.2025 11:40 Відповісти
Щоб не було масових СЗЧ, просто на війні не повинні вбивати й відривати руки-ноги. Тоді можна навіть командирів-самодурів ставити.
показати весь коментар
21.11.2025 11:40 Відповісти
У війні дронів треба воювати дронами, а не кількістю піхоти з лопатами.
показати весь коментар
21.11.2025 12:15 Відповісти
Це не правда....бійці йдуть в СЗЧ через відсутність мотивації.Психологічно підготувати бійця значно важче ніж фізично.
показати весь коментар
21.11.2025 11:41 Відповісти
Ні, бусифікатори чудово мотивують: бусифіковані добре знають, кого вбиватимуть після отримання зброї, якщо не підуть в СЗЧ.
показати весь коментар
21.11.2025 12:14 Відповісти
Чому йдуть в сзч 45 річні "десантники?

Колись прогресивна укр.армія перетворилась у безнадійне дно з якого більшість мріє скоріше с%батись.
показати весь коментар
21.11.2025 11:41 Відповісти
Дійсно, було би цікаво подивитись на статистику по віку тих хто йде в СЗЧ.
показати весь коментар
21.11.2025 11:57 Відповісти
Який поп - такий і приход. Що хотіти, коли неадекватне чудо, призначає наедекватного, а неадекватний ставить неадекватні задачі. Результат на лице. Хтіли іржати , то іржіть , аж поки не омиєтесь власною кров'ю.
показати весь коментар
21.11.2025 11:45 Відповісти
"особисті конфлікти з командиром Джерело: https://censor.net/ua/n3586203" це коли ти заходиш на БЗ на 3 дні в жопу до сатани, сидиш там місяць у кращому випадку, а на виході командир тобі каже: перекинь третину бойових на циркулі штабним, карти малювати, інакше пісюн тобі, а не бойові, по бумагам ти там 3 дні був.
показати весь коментар
21.11.2025 11:48 Відповісти
Це профанація. Йдуть в СЗЧ, бо відловлені на вулиці і не бажають воювати - це природній стан людини. Вмотивованих добровольців першої хвилі, а також того мобілізаціонного ресурсу в чверть мільона, що створила команда "бариги" не вистачає для такої страшної війни. Замість створення прозорої і дієвої системи (таж сама резерв+) у 2022/23 році, гнусавий це діло саботував і грав у популізм - навіщо нам 500тис мобілізувати - я втрачаю в економіці (його слова, а також кава в Криму, контрнаступ- фортеця Бахмут). Зараз він взагалі створив акт саботажу оборони відпустивши молодь. Уявіть собі дідів під 50 у викладці - у більшості через тиждень хребет буде у трусєлях. Лікування цієї біди із мобілізацією: фінансування, відкритість і прозорість, відсутність популізму (на вибори), мобілізація силовиків - заміна їх дівчатами і пенсіонерами... тобто робити непопулярні і відповідальні рішення
показати весь коментар
21.11.2025 11:57 Відповісти
На мою "цивільну" думку проблема зовсім в іншому. Більшість мобілізовано "до кінця війни", а ще більше "заброньовано до кінця війни". Вважаю що жодна посада не повинна звільняти від конституційного обов'язку будь-якого громадянина - чиновника, вчителя, двірника, попа, будівельника або сантехніка. Людям які не брали безпосередньої участі в бойових діях дуже важко, а то і неможливо!, усвідомлювати шкоду корупції, бюрократії та ухилянства. Кожний чиновник який краде в ЗСУ впевнений що він особисто не постраждає від нестачі необхідного на фронтах. Кожного придатного до військової служби заброньованого чиновника-ухилянта вважаю кінченим покидьком. Має бути постійна ротація, а не безстрокова служба і безстрокова бронь.
показати весь коментар
21.11.2025 12:04 Відповісти
100% , всіх в окопи, по кругу - 6 місяців на фронті рік дома.
показати весь коментар
21.11.2025 12:32 Відповісти
Йдуть в сзч без конкретних термінів служби, бардак і дебілізм штабних "хенералів" хронічна нестача всього, від пального до речей (недоукомплект дикий), а ще хабарництво , примазані синки, які через блат служать в тилах і ТД і тп.
показати весь коментар
21.11.2025 12:06 Відповісти
или через такое: https://www.youtube.com/shorts/8EzcL_3VlBA
показати весь коментар
21.11.2025 12:16 Відповісти
От вам конкретний термін служби: до перемоги, смерті або каліцтва. Ну зроблять вам 20 років служби, ви будете задоволені?
показати весь коментар
21.11.2025 12:20 Відповісти
Дайте ротацію ...військові такі ж люди,вони не роботи а бліндаж не офісний кабінет
показати весь коментар
21.11.2025 12:14 Відповісти
ага, і синки "иліт" не хочуть йти на фронт в окопи також через "неадекватну організацію служби в підрозділі"
показати весь коментар
21.11.2025 12:19 Відповісти
А точніше в підрозділАХ!! Були добробати-буле просування!стали солдатами і все закінчиЛося.
показати весь коментар
21.11.2025 12:28 Відповісти
потрібно конфісковувати все майно сзчешників, без майна нікуди подітись і жінка швидко вижене назад, а також потрібен якийсь китайський інтернет - щоб військовому не показували пишні свадьби прокурорів і крадені мішки бабла клоунів
показати весь коментар
21.11.2025 13:07 Відповісти
 
 