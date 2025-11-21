Бійці йдуть у СЗЧ переважно через неадекватну організацію служби в підрозділі, - юрист
Військові йдуть у СЗЧ із різних причин, проте основною є неадекватна організація військової служби в підрозділі.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів юрист Адвокатського об'єднання "Globa&Globa" Сергій Ланкін, який надає допомогу військовим, які хочуть повернутися на службу.
"Це можуть бути як якісь ідіотські бойові задачі, так і особисті конфлікти з командиром, а також проблеми соціального характеру, наприклад, невиплата грошового забезпечення чи конфлікти всередині колективу.
В таких ситуаціях особа або йде цілеспрямовано і не повертається, бо не має бажання в цілому проходити військову службу, або це залишається єдиним методом для переводу між підрозділами", - зазначив він.
Бажання переведення
За словами Ланкіна, близько 80% звернень до юристів - випадки, коли військові просто бажають адекватно перевестись, але цього зробити в інший спосіб не змогли.
"Проблематика СЗЧ досягла такого масштабу, що, співпрацюючи з бригадами, ми рекомендували перевестися до підрозділів, які комплектувалися в цих бригадах і надавали юридичний супровід і підтримку хлопцям, які були розгублені, не знали, куди йти, у яких не було бажання проходити службу", - додав юрист.
Повний про проблему повернення із СЗЧ читайте у матеріалі Цензор.НЕТ з посиланням.
Що передувало?
Раніше екснардеп та командир підрозділу ударни БпЛА Ігор Луценко заявив, що за офіційними даними лише у жовтні 2025 року понад 21 тис. військових пішли у СЗЧ.
За даними Офісу Генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували понад 310 тис. проваджень за фактом СЗЧ та дезертирства. Більшість з них припадає на 10 місяців 2025 року.
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