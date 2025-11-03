УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9717 відвідувачів онлайн
Новини Фото СЗЧ в ЗСУ
988 12

Військовий пропонував хабар посадовцю навчального центру на Кіровоградщині за втечу зі служби, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР викрили військовослужбовця, який намагався втекти зі служби, запропонувавши хабар посадовцю навчального центру на Кіровоградщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Що встановило слідство?

Як зазначається, військовослужбовець, перебуваючи на підготовці у навчальному взводі, вирішив самовільно залишити військову частину. Після невдалої спроби вийти через охорону він запропонував заступнику командира батальйону 4 тис. доларів США за "допомогу" у виїзді за межі частини.

Також читайте: СБУ та Нацполіція викрили 9 організаторів "ухилянтських схем": їм загрожує 8 років в’язниці. ФОТОрепортаж

підкуп посадовця військової частини
підкуп посадовця військової частини
підкуп посадовця військової частини
підкуп посадовця військової частини

Посадовець відразу повідомив про цю пропозицію правоохоронців.

Військового затримали

Військовослужбовця затримали під час передачі першої частини хабаря.

Йому повідомлено про підозру у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, а також у закінченому замаху на ухилення від несення військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 409 КК України).

Також читайте: З початку воєнного стану прикордонники припинили 1792 спроби підкупу на суму понад 22,4 мільйона гривень. ІНФОГРАФІКА

Що йому загрожує?

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

підкуп (281) ДБР (3800) СЗЧ (113) Кіровоградська область (632)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Воїне, ти з теплого дивану строчеш?
показати весь коментар
03.11.2025 11:56 Відповісти
+2
Посадовця можна занести в Білу книгу
показати весь коментар
03.11.2025 11:39 Відповісти
+2
обережно!
мєнтівські стукачі повсюди!
хочеш в сзч, не кажи нікому, просто йди!
показати весь коментар
03.11.2025 11:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Авторы. Вы статью перечитайте! Вы хоть понимаете про, что вы пишите?
показати весь коментар
03.11.2025 11:38 Відповісти
Посадовця можна занести в Білу книгу
показати весь коментар
03.11.2025 11:39 Відповісти
обережно!
мєнтівські стукачі повсюди!
хочеш в сзч, не кажи нікому, просто йди!
показати весь коментар
03.11.2025 11:40 Відповісти
Ухилянт таки уникне фронту, пересидівши у буцигарні певну кількість років. План вдався. З такими сцикунами треба діяти по-іншому.
показати весь коментар
03.11.2025 11:40 Відповісти
Воїне, ти з теплого дивану строчеш?
показати весь коментар
03.11.2025 11:56 Відповісти
Звісно. По його словах він "офіцер запасу у відставці".
показати весь коментар
03.11.2025 12:06 Відповісти
Давай я вгадаю - растрелять!
Довго щось ви терпіли та кріпились. Але воно лізе і лізе...
показати весь коментар
03.11.2025 12:17 Відповісти
Татаров з гетьманцевим, мабуть глибоко зхвильовані за такі «СХЕМИ» неоподатковані на мобілізації?!?!

Хто відповідає за мобілізацію в Україні?

Відповідальним за мобілізацію є виключно Президент України як Верховний Головнокомандувач. Стаття 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановлює, що «Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення».
показати весь коментар
03.11.2025 11:41 Відповісти
Ціла ДБР займається )))

при офіційних 300тис СЗЧ
показати весь коментар
03.11.2025 11:46 Відповісти
у нас уже даже за сзч надо платить???..чудны дела твои Господи!)
показати весь коментар
03.11.2025 11:51 Відповісти
Для порівняння

18-річний юнак розставляв "відеопастки", щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ у двох областях, - СБУ
Він перебуває під вартою без права внесення застави. Юнаку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Джерело: https://censor.net/ua/n3582978
показати весь коментар
03.11.2025 12:06 Відповісти
 
 