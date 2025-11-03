Військовий пропонував хабар посадовцю навчального центру на Кіровоградщині за втечу зі служби, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР викрили військовослужбовця, який намагався втекти зі служби, запропонувавши хабар посадовцю навчального центру на Кіровоградщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Що встановило слідство?
Як зазначається, військовослужбовець, перебуваючи на підготовці у навчальному взводі, вирішив самовільно залишити військову частину. Після невдалої спроби вийти через охорону він запропонував заступнику командира батальйону 4 тис. доларів США за "допомогу" у виїзді за межі частини.
Посадовець відразу повідомив про цю пропозицію правоохоронців.
Військового затримали
Військовослужбовця затримали під час передачі першої частини хабаря.
Йому повідомлено про підозру у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, а також у закінченому замаху на ухилення від несення військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 409 КК України).
Що йому загрожує?
Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
