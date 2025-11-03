Военный предлагал взятку чиновнику учебного центра на Кировоградщине за побег со службы, - ГБР. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР разоблачили военнослужащего, который пытался сбежать со службы, предложив взятку должностному лицу учебного центра в Кировоградской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Что установило следствие?
Как отмечается, военнослужащий, находясь на подготовке в учебном взводе, решил самовольно покинуть воинскую часть. После неудачной попытки выйти через охрану он предложил заместителю командира батальона 4 тыс. долларов США за "помощь" в выезде за пределы части.
Чиновник сразу сообщил об этом предложении правоохранителям.
Военнослужащего задержали
Военнослужащего задержали во время передачи первой части взятки.
Ему сообщено о подозрении в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, а также в законченном покушении на уклонение от несения военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Что ему грозит?
Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
