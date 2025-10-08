РУС
164 7

С начала военного положения пограничники пресекли 1792 попытки подкупа на сумму более 22,4 миллиона гривен. ИНФОГРАФИКА

Пограничники вместе с Силами обороны продолжают защищать Украину от врага и одновременно осуществлять пограничный контроль на западном и южном участке страны.

Во время мероприятий контроля по проверке документов и пропускных операций и других мероприятий по соблюдению пограничного режима только в сентябре 2025 года пограничники пресекли 56 случаев попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму в эквиваленте к национальной валюте 747 650 гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, на участке ответственности Житомирского пограничного отряда военнослужащий отказался от предложения получения 8000 долларов США, которую ему предлагал правонарушитель за содействие в незаконном пересечении государственной границы в Беларусь. Об этом в установленном порядке сообщено в Национальную полицию.

В то же время в течение сентября 2025 года выявлено 2 случая возможного нарушения антикоррупционного законодательства личным составом ведомства.

Всего с начала военного положения пограничники пресекли 1792 попытки подкупа военнослужащих ГПСУ на общую сумму более 22,4 миллиона гривен. По всем фактам дана правовая оценка, материалы переданы в компетентные органы.

Те,що не припинили йде окремою,засекреченою бухгалтерією.
08.10.2025 09:17 Ответить
22 400 000 / 1792 = 12 500
747 650 / 56 = 13 351
це пенсіонери в складчину шалять чи просто пилюка в очі?
08.10.2025 09:20 Ответить
Це свістьож найвищої проби. Але ж ми, звісно, віримо! 🤣
08.10.2025 09:23 Ответить
P.S. А потім у тих прикордонників та їхніх родичів ростуть дачки та котеджі, немов гриби після дощу.
08.10.2025 09:24 Ответить
Протоколи складають коли розмір хабаря ображає прикордонника. Середній розмір $300 - це ні про що.
08.10.2025 09:37 Ответить
за такі суми сьогодні і прищ не вискочить! тим більше у прикордонників )))
08.10.2025 09:24 Ответить
🤣
08.10.2025 09:47 Ответить
 
 