С начала военного положения пограничники пресекли 1792 попытки подкупа на сумму более 22,4 миллиона гривен. ИНФОГРАФИКА

Пограничники вместе с Силами обороны продолжают защищать Украину от врага и одновременно осуществлять пограничный контроль на западном и южном участке страны.

Во время мероприятий контроля по проверке документов и пропускных операций и других мероприятий по соблюдению пограничного режима только в сентябре 2025 года пограничники пресекли 56 случаев попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму в эквиваленте к национальной валюте 747 650 гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, на участке ответственности Житомирского пограничного отряда военнослужащий отказался от предложения получения 8000 долларов США, которую ему предлагал правонарушитель за содействие в незаконном пересечении государственной границы в Беларусь. Об этом в установленном порядке сообщено в Национальную полицию.

В то же время в течение сентября 2025 года выявлено 2 случая возможного нарушения антикоррупционного законодательства личным составом ведомства.

Всего с начала военного положения пограничники пресекли 1792 попытки подкупа военнослужащих ГПСУ на общую сумму более 22,4 миллиона гривен. По всем фактам дана правовая оценка, материалы переданы в компетентные органы.

