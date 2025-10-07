Пограничники бригады "Гарт" взяли в плен двух российских военных в Харьковской области. ВИДЕО+ФОТО

На Харьковщине пограничники бригады "Гарт" взяли в плен двух российских военных, которые обустраивали фортификационные сооружения на украинской территории.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, обнародовав видео с пленными, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, задержание произошло на Волчанском направлении. Украинские воины обнаружили следы противника во время обустройства минно-взрывных заграждений. Проверив направление передвижения, пограничники наткнулись на двух оккупантов.

Пленные объяснили, что якобы не знали, что находятся на территории Украины, и "просто выполняли приказ". Как отметили в ГПСУ, защитники вовремя обнаружили нарушителей и предотвратили возможные диверсии. В результате россияне были взяты в плен - они пополнили обменный фонд.

Также смотрите: Силы обороны ликвидировали 50 оккупантов, еще 8 захватили в плен в селе Сичневое на Днепропетровщине. ВИДЕО