Силы обороны ликвидировали 50 оккупантов, еще 8 захватили в плен в селе Сичневое на Днепропетровщине. ВИДЕО

Силы обороны опубликовали кадры успешных штурмовых действий бойцов 141-й отдельной механизированной бригады в селе Сичневое на Днепропетровщине. Результатом операции стали значительные потери врага. Бойцы штурмового подразделения "Шквал" ликвидировали 50 российских захватчиков, еще восемь были взяты в плен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 141-ю отдельную механизированную бригаду.

"Эта операция - доказательство того, что мы не стоим на месте. Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, освобождая свои территории и безжалостно уничтожая каждого клопа, который заполз на нашу землю", - сообщили бойцы.

Также читайте: Силы Обороны зачистили Сосновку, Новоселовку, Сичневое и Хорошее на Днепропетровщине. Враг продвинулся вблизи Сосновки, - DeepState. КАРТЫ

армия РФ (20805) ликвидация (4095) плен (2715) Днепропетровская область (4536) Синельниковский район (286) Сичневое (6)
Сортировать:
07.10.2025 12:01 Ответить
якщо не зрізали той "пісюн", що на північ від Січневого у напрямку Новосілки, то село перебуває майже в оточенні
07.10.2025 12:06 Ответить
Слава Героям!
07.10.2025 12:17 Ответить
Була школа,приповзли свинособаки-нема школи...
07.10.2025 12:21 Ответить
Люди добрі та зввдки тим козломордим косооким знати що таке школа одне по горах обкурене за вввцями біга інше після мухоморів за оленями які школи вчителі з.к і оує спільнота
07.10.2025 12:31 Ответить
 
 