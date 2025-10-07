Силы обороны ликвидировали 50 оккупантов, еще 8 захватили в плен в селе Сичневое на Днепропетровщине. ВИДЕО

Силы обороны опубликовали кадры успешных штурмовых действий бойцов 141-й отдельной механизированной бригады в селе Сичневое на Днепропетровщине. Результатом операции стали значительные потери врага. Бойцы штурмового подразделения "Шквал" ликвидировали 50 российских захватчиков, еще восемь были взяты в плен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 141-ю отдельную механизированную бригаду.

"Эта операция - доказательство того, что мы не стоим на месте. Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, освобождая свои территории и безжалостно уничтожая каждого клопа, который заполз на нашу землю", - сообщили бойцы.

