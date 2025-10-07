УКР
Сили оборони ліквідували 50 окупантів, ще 8 захопили у полон в селі Січневе на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Сили оборони опублікували кадри успішних штурмових дій бійців 141-ої окремої механізованої бригади в селі Січневе на Дніпропетровщині. Результатом операції стали значні втрати ворога. Бійці штурмового підрозділу "Шквал" ліквідували 50 російських загарбників, ще вісьмох було взято в полон. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 141-ту окрему механізовану бригаду.

"Ця операція – доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю", – повідомили бійці.

Також читайте: Сили Оборони зачистили Соснівку, Новоселівку, Січневе та Хороше на Дніпропетровщині. Ворог просунувся поблизу Соснівки, - DeepState. КАРТИ

армія рф (18962) ліквідація (4488) полон (1666) Дніпропетровська область (4329) Синельниківський район (287) Січневе (7)
07.10.2025 12:01 Відповісти
якщо не зрізали той "пісюн", що на північ від Січневого у напрямку Новосілки, то село перебуває майже в оточенні
07.10.2025 12:06 Відповісти
Слава Героям!
07.10.2025 12:17 Відповісти
Була школа,приповзли свинособаки-нема школи...
07.10.2025 12:21 Відповісти
Люди добрі та зввдки тим козломордим косооким знати що таке школа одне по горах обкурене за вввцями біга інше після мухоморів за оленями які школи вчителі з.к і оує спільнота
07.10.2025 12:31 Відповісти
 
 