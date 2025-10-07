2 203 5
Сили оборони ліквідували 50 окупантів, ще 8 захопили у полон в селі Січневе на Дніпропетровщині. ВIДЕО
Сили оборони опублікували кадри успішних штурмових дій бійців 141-ої окремої механізованої бригади в селі Січневе на Дніпропетровщині. Результатом операції стали значні втрати ворога. Бійці штурмового підрозділу "Шквал" ліквідували 50 російських загарбників, ще вісьмох було взято в полон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 141-ту окрему механізовану бригаду.
"Ця операція – доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю", – повідомили бійці.
