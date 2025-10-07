Прикордонники бригади "Гарт" взяли в полон двох російських військових на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Харківщині прикордонники бригади "Гарт" полонили двох російських військових, які облаштовували фортифікаційні споруди на українській території.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, оприлюднивши відео з полоненими, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, затримання відбулося на Вовчанському напрямку. Українські воїни виявили сліди противника під час облаштування мінно-вибухових загороджень. Перевіривши напрямок пересування, прикордонники натрапили на двох окупантів.

Полонені пояснили, що нібито не знали, що перебувають на території України, і "просто виконували наказ". Як зазначили у ДПСУ, захисники вчасно виявили порушників і запобігли можливим диверсіям. У результаті росіян було взято в полон — вони поповнили обмінний фонд.

Також дивіться: Сили оборони ліквідували 50 окупантів, ще 8 захопили у полон в селі Січневе на Дніпропетровщині. ВIДЕО