З початку воєнного стану прикордонники припинили 1792 спроби підкупу на суму понад 22,4 мільйона гривень. ІНФОГРАФІКА

Прикордонники разом з Силами оборони продовжують захищати Україну від ворога й водночас здійснювати прикордонний контроль на західній та південній ділянці країни.

Під час заходів контролю з перевірки документів і пропускних операцій та інших заходів з дотримання прикордонного режиму тільки у вересні 2025 року прикордонники припинили 56 випадків спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму в еквіваленті до національної валюти 747 650 гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, на ділянці відповідальності Житомирського прикордонного загону військовослужбовець відмовився від пропозиції одержання 8000 доларів США, яку йому пропонував правопорушник за сприяння у незаконному перетинанні державного кордону до Білорусі. Про це встановленим порядком повідомлено Національну поліцію.

Водночас протягом вересня 2025 року виявлено 2 випадки можливого порушення антикорупційного законодавства особовим складом відомства.

Загалом від початку воєнного стану прикордонники припинили 1792 спроби підкупу військовослужбовців ДПСУ на загальну суму понад 22,4 мільйона гривень. За всіма фактами надано правову оцінку, матеріали передано до компетентних органів.

