Тысячи военных хотят вернуться из СОЧ, но из-за бюрократии на это уходят месяцы, - офицер батальона "Свобода" Ильенко

Военные готовы вернуться из СОЧ и присоединиться к боевым подразделениям, однако их не могут принять из-за растянутого на месяцы механизма.

Об этом рассказал офицер батальона "Свобода" в составе бригады Национальной гвардии "Рубеж" Андрей Ильенко, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Сейчас важно говорить прежде всего о механизме возвращения этих людей в армию. Верховная Рада пошла по пути создания упрощенной процедуры. Фактически это была амнистия для СОЧ, которая длилась до 30 августа.

То есть, этот процесс уже запустили, но если депутаты не хотят его продолжать, то должны предложить другое действенное решение", - пояснил Ильенко.

СОЧ никто не ловит

Офицер отметил, что в большинстве случаев людей, находящихся в СОЧ, особенно никто не ловит из-за нехватки ресурсов.

"Их задерживают на блокпостах во время проверки документов, или если они совершают какие-то мелкие правонарушения. Но, объективно говоря, какого-то массового розыска тех, кто ушел в СОЧ, нет", - добавил военный.

Возвращение из СОЧ

В то же время Ильенко отметил, что есть категория военных (тысячи, а в перспективе и десятки тысяч), которые готовы вернуться по схеме, которая работала ранее.

"Они готовы вернуться, присоединиться к боевым подразделениям и выполнять боевые задачи. Но мы не можем их принять, потому что нет никакого реалистичного, не растянутого на месяцы механизма для того, чтобы это сделать", - подчеркнул он.

Что предлагает Ильенко?

"Чтобы механизм работал без всех этих судов, без бюрократической системы правоохранительных органов, которые завалены сотнями тысяч дел и они не успевают даже формальные действия по этим делам сделать. Просто дайте возможность боевым подразделениям, если к ним приходит человек из СОЧ, быстро ставить его в строй, привлекать к ведению боевых задач.

А дальше смотреть, как боец себя поведет. Депутаты могут поставить предохранители, чтобы не было ситуаций, когда на день вернулся, а потом сбежал. Определить сроки, в течение которых боец доказывает, что действительно будет служить, что выполняет боевые задачи, а только потом освободить его от уголовной ответственности. Прописать, как все это должно происходить", - добавил он.

Офицер не оправдывает тех, кто ушел в СОЧ, однако предлагает дать шанс и военным, и бригадам, которые нуждаются в немедленном пополнении личного состава.

Что предшествовало?

Ранее экс-нардеп и командир подразделения ударных БПЛА Игорь Луценко заявил, что по официальным данным только в октябре 2025 года более 21 тыс. военных ушли в СОЧ.

По данным Офиса Генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения правоохранители зарегистрировали более 310 тыс. производств по факту СОЧ и дезертирства. Большинство из них приходится на 10 месяцев 2025 года.

