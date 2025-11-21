РУС
Тысячи военных хотят вернуться из СОЧ, но из-за бюрократии на это уходят месяцы, - офицер батальона "Свобода" Ильенко

Проблемы возвращения военных из СЗЧ: что предлагает офицер Ильенко?

Военные готовы вернуться из СОЧ и присоединиться к боевым подразделениям, однако их не могут принять из-за растянутого на месяцы механизма.

Об этом рассказал офицер батальона "Свобода" в составе бригады Национальной гвардии "Рубеж" Андрей Ильенко, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сейчас важно говорить прежде всего о механизме возвращения этих людей в армию. Верховная Рада пошла по пути создания упрощенной процедуры. Фактически это была амнистия для СОЧ, которая длилась до 30 августа.

То есть, этот процесс уже запустили, но если депутаты не хотят его продолжать, то должны предложить другое действенное решение", - пояснил Ильенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военных нельзя наказывать за добровольное возвращение на службу, - Лубинец против ужесточения уголовной ответственности за СОЧ

СОЧ никто не ловит

Офицер отметил, что в большинстве случаев людей, находящихся в СОЧ, особенно никто не ловит из-за нехватки ресурсов.

"Их задерживают на блокпостах во время проверки документов, или если они совершают какие-то мелкие правонарушения. Но, объективно говоря, какого-то массового розыска тех, кто ушел в СОЧ, нет", - добавил военный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это неправда, что в СОЧ идут военнослужащие, уставшие от войны, - Решетилова

Возвращение из СОЧ

В то же время Ильенко отметил, что есть категория военных (тысячи, а в перспективе и десятки тысяч), которые готовы вернуться по схеме, которая работала ранее.

"Они готовы вернуться, присоединиться к боевым подразделениям и выполнять боевые задачи. Но мы не можем их принять, потому что нет никакого реалистичного, не растянутого на месяцы механизма для того, чтобы это сделать", - подчеркнул он.

Читайте: В армию вернулось более 29 тысяч бойцов, самовольно покинувших части, - директор ГБР Сухачев

Что предлагает Ильенко?

"Чтобы механизм работал без всех этих судов, без бюрократической системы правоохранительных органов, которые завалены сотнями тысяч дел и они не успевают даже формальные действия по этим делам сделать. Просто дайте возможность боевым подразделениям, если к ним приходит человек из СОЧ, быстро ставить его в строй, привлекать к ведению боевых задач.

А дальше смотреть, как боец себя поведет. Депутаты могут поставить предохранители, чтобы не было ситуаций, когда на день вернулся, а потом сбежал. Определить сроки, в течение которых боец доказывает, что действительно будет служить, что выполняет боевые задачи, а только потом освободить его от уголовной ответственности. Прописать, как все это должно происходить", - добавил он.

Офицер не оправдывает тех, кто ушел в СОЧ, однако предлагает дать шанс и военным, и бригадам, которые нуждаются в немедленном пополнении личного состава.

Подробнее о СОЧ и возвращении военных читайте в материале Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бойцы уходят в СОЧ преимущественно из-за неадекватной организации службы в подразделении, - юрист

Что предшествовало?

Ранее экс-нардеп и командир подразделения ударных БПЛА Игорь Луценко заявил, что по официальным данным только в октябре 2025 года более 21 тыс. военных ушли в СОЧ.

По данным Офиса Генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения правоохранители зарегистрировали более 310 тыс. производств по факту СОЧ и дезертирства. Большинство из них приходится на 10 месяцев 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ильенко призвал ВР разрешить возвращение военных из СОЧ без решения суда

Ільенко (209) військовослужащі (6413) СОЧ (122)
+3
Ой, Іллєнко, дайте можливість по власному бажанню звільнятися, і Ти побачишь скільки людей залишиться в армії, я у всіх, кого знаю з вищою освітою, питав, чи готові Ви добровільно залишитися в армії, у відповідь, Боже Рятуй.
21.11.2025 12:15 Ответить
+2
Думаю, що величезна кількість воїнів, які втратили побратимів, хотіли б відвідати єрмаківський ОП!
21.11.2025 12:21 Ответить
+2
цей любить казки розказувати, помітила ще в 2014р, коли він розповідав, що скоро усіх, хто працював на Януковича і здійснював злочини переловлять, що вже цим займаються, а нікого так і не зловили, всі втекли
21.11.2025 12:22 Ответить
Ну навіть якщо 9000 з 300к це крапля в морі, потрібна як мінімум 90к гривень в місяць зп, забезпечення на рівні США , якісна форма, сухпайки тоді толк буде.
21.11.2025 12:12 Ответить
Процедура повернення зараз дійсно сильно затягнута. Через адвоката можна напряму в дбр, а там до рішення можна почекати вдома. Але зазвичай навіть з відношенням звертаються в всп, і вимушений чекати в резервному батальйоні, а там інколи навіть відношення не допомагає (забирають на мʼясо), і ще й без зп. Тому автор частково має рацію, треба одразу направляти в бригаду по відношенню, ставити на забезпечення, і автоматично закривати сзч через певний проміжок часу.
І ще є багато обмежених, що з ними робити якщо вони до тилових частин придатні, чи хоча б до не до бойових посад?
Виділеного бюджету не вистачає навіть щоб закрити рік на забезпечення. Не кажучи вже про підняття зп. І змін ніяких не буде(
21.11.2025 12:25 Ответить
Який підрозділ займається диверсіями і ударами саме по москві, підкажіть
21.11.2025 12:13 Ответить
Або куди хоч донатити на знищення саме москви, мене інше не цікавить
21.11.2025 12:19 Ответить
Звертайся до міндича він точно знає, всі контакти в москві налагоджені.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:57 Ответить
Для того щоб не переловили москва і напала
21.11.2025 12:24 Ответить
Потужний блогер Стерненко пропонував дати можливість направляти СЗЧшників в піхоту без судів.
Круті схемки малюються прям. Піймали, плати або зникнеш безвісти.
21.11.2025 12:29 Ответить
А цей розумник стерненко не хоче піти сам в зсу? Разом з притулою
показать весь комментарий
Військові готові повернутися із СЗЧ та долучитися до бойових підрозділів, проте їх не можуть прийняти через розтягнутий на місяці механізм.

а, чому ідуть у сзч, офіцер батальйону не хоче розібратися?
і нам розказати.
21.11.2025 12:31 Ответить
Не підійшли порядки і відносини в підрозділі? Погані командири? Ось і СЗЧ.
Та частіше всього це явище буває, коли в тилових частинах формуються загони для поповнення піхоти з відправкою на передову.
21.11.2025 12:32 Ответить
Так він же каже, що "тисячі, а в перспективі й десятки тисяч" готові повернутися. Тобто вони впевнені, що ті фактори, які змусили їх піти у СЗЧ вже відсутні. Іллєнко вважає себе найрозумнішим?
показать весь комментарий
ну да сильно хотят, особенно сейчас
21.11.2025 12:51 Ответить
Хочуть- не хочуть,та причина одна-відношення до них.
Як сказав Касьянов-Гулаг.
І що хочуть,щоб ті з шкіри лізли,щоб довести свою лояльність?
показать весь комментарий
