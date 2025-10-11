РУС
Ильенко призвал ВР разрешить возвращение военных из СОЧ без решения суда

Батальон К-2 54-й ОМБр заявил, что примет военных на службу после СЗЧ

Верховная Рада должна как можно быстрее принять изменения в законодательство, которые позволят боевым подразделениям возвращать на службу военных, которые намерены возвращаться с СОЧ.

Об этом сообщил в фейсбуке свободовец Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые народные депутаты Украины! Прошу вас как можно быстрее принять изменения в законодательство, которые позволят боевым подразделениям и в дальнейшем возвращать на службу и ставить в строй военнослужащих, которые изъявили желание возвращаться с СОЧ. Если не хотите продолжать амнистию - просто дайте законный и главное быстрый (без решения суда) механизм их оформления, даже без закрытия уголовного производства, но с возможностью переноса его рассмотрения на период после завершения военного положения", - отметил он.

Ильенко отмечает, что пехотным батальонам очень нужно пополнение. Максимально быстро, без лишней бюрократии в судах.

Убийство 15-летней девушки в Винницкой области: подозреваемый оказался военным, который ушел в СЗЧ

"Реалии таковы, что экс-СОЧшники с боевым опытом - это ультра-важная составляющая этого пополнения. Это очень важно", - резюмирует он.

Автор: 

Ильенко (209) СОЧ (108)
Та до сраки це все. Хто пішов один раз, піде й в друге, причини знайдуться.
Система не працює.
В СЗЧ йдуть і з бойових і з тилових... І ті хто на 100 і ті хто на 30... Четвертий рік закінчується, не буде ротацій і в СЗЧ підуть всі. І не допоможе ні поліція ні суди, ніхто... Думайте про ротації - хоча б піврічні... На державній службі більше 2-ох мільйонів непотребу... Пора їх на війну.
А хабарі замість них, нехай пів року беруть пацани з фронту... А потім навпаки...
11.10.2025 16:27 Ответить
Щоб були +- рівні умови, треба зробити легке повернення. Щоб взяв собі відношення, поїхав в частину і за 72 поновлення усіх прав та виплат, за 1-6 місяців справа автоматично закривається, без участі людини. Але ж і проблема поганих командирів нікуди не зникне, тут теж треба якось вирішувати.
11.10.2025 16:42 Ответить
Ну, знаєш, друже, тут проблема, у якої нема конкретно чорного чи конкретно білого.
Ситуації в усіх різні.
Скільки за ці роки бачив різних ситуацій....
Здається, лише треба ділити тих, хто прийшов добровольцем в 22-му (та й в 23-му теж). І тих, кого нещодавно примусово бусифікували з-під генделика чи мамкиної спідниці.
В мене не вистачить ні часу, ні натхнення зараз друкувати тут сотні ситуацій, коли, хто, як та за яких умов свалив в СЗЧ.
Місця не вистачить на Цензорі - це ж буде САГА !!!! Епопея, *** ))
Абсолютно не факт, що й я не опинюся в ситуації, що прийдеться акуратно в гражданці сідати в Інтерсіті в Славіку ))
життя бентежне..
11.10.2025 16:44 Ответить
Мій друг пішов сам 24.02.22. Тричі поранений, зараз в СЗЧ. І в СЗЧ буде до нового року. Числа п'ятого збирається повернутися. Людина просто взяла собі відпустку. Адже не було відпочинку взагалі.
11.10.2025 17:07 Ответить
Стопудово, послав накуй комбата, хотіли заслати на ВП на місяць як досвідченого ветерана разом з новоприбулими, з гарантованою дорогою в одну сторону, той свалив в СЗЧ.
А чого обмеженого собі не зробив з купою поранень та контузій?
Дружити треба з батальйонним медиком ))
11.10.2025 17:16 Ответить
Не так просто зараз. Я інвалід, і то придатний.
11.10.2025 17:59 Ответить
Так повертайся! Я серйозно. Те, що від тебе вже прочитав - здається, що досить схожий на мене.
Я теж зараз офіційно повністю придатний.
Звалили на мене все, що можна. І що не можна - теж звалили )) Головний коммунікатор та "хлопчик-помогай" кругом де можна. Вже інколи забуваю, де мій особистий підпис, а де ротного ))
11.10.2025 18:13 Ответить
Тим більше на вірити комусь це себе зневажати ( обіцяють одне в виконують зовсім інше) яскравий приклад про переведення частин через електронний рапорт, воно то працює але командир скаже ні і все, до сраки, хоч ти ті 10 рапортів напиши.
11.10.2025 17:48 Ответить
Та не працює та "армія плюс". Сидимо разом з ротним. Відправляю рапорт на дод. 6. Підтвердити ID командира.
Підтверджую, відправляю.
Він бачить, теж підтверджує.
Через декілька днів воно мені пише "рапорт відхилений у зв'язку з безвідповідальністю безпосереднього командира"
11.10.2025 18:16 Ответить
Воюючою країною рулить купка підлих цинічних зрадливих негідників, які створили таку систему, коли гідно неможливо навіть перевестися з підрозділу в інший підрозділ. Хочеш перевестися? То плати від 5000 до 10000 баксів і тоді тебе переведуть куди хочеш. Немає грошей? Тоді змирись або йди в СЗЧ, а вже потім приходь в той підрозділ, який на тебе чекає і де ти хочеш служити. Саме так - або платиш грубе бабло (кеш), яке потім йде покидькам з ОПи в їхню кишеню, або зпхаєш свою гідгість в дупу, йдеш в СЗЧ і лише потім поновлюєшся там де хочеш служити. Чому саме так? Бо ТОЙ ХТО ОБРАВ НЕГІДНИКА КЕРУВАТИ ВЛАСНОЮ ВОЮЮЧОЮ ДЕРЖАВОЮ, НІКОЛИ НЕ ОТРИМАЄ ВІД ДЕРЖАВИ ГІДНЕ ДО СЕБЕ ВІДНОШЕННЯ.
11.10.2025 16:48 Ответить
....плати від 5000 до 10000 баксів....
ШО??
Как пагодка в масквє, дятєл? Мєлкій прайс взял, бєрі больше!

11.10.2025 16:52 Ответить
Знайомі хотіли перевестись в тилову частину (по влк), деякі тилові казали прайс в кілька тисяч у.о. Тому не варто виключати що можливе таке як описано в коментарі вище.
11.10.2025 16:59 Ответить
По ВЛК обмежено-придатний, в штурмових частинах та нещасна рота охорони роздувається до позаштатно-позамежних розмірів. І ніхто не хоче переводитися, тому що хоч тридцятка, але капає.
Перевестися кудись під хату в ПВО чи навіть в ТЦК - та то одного ідіота такі самі ідіоти взяли жартома на пушку - той і повівся.
В мене люди переводяться і переводяться спокійно. Буквально останні місяці - один побратим шле фотки, він вже в погранцях десь на Хмельниччині. Інший з сухопутки спокійно через Резерв+ перевівся в ВСП.
В ВСП, Карл!!!!!! ))) У місто, в якому він вже на війні купив квартиру. Правда, прилітає туди щодня і пелюстки під ногами.
==========
Макс, це окрема пісня, у них же там все по Статуту. Ніяких борід, окантовка, кітель, талани, покраска бордюрів, відбивання кромок на ліжках )))
І це чую вже не вперше.
Їх командування (комбат, начштабу), перше знайомство - ви, ветерани, ви псіхи, контужені ідіоти, алкоголіки!!! Війна це не армія!!
равняйсь, смірна!!!!.....
Відповідно, теж вже не вперше, перше представлення командуванню закінчується мордобоєм.
Паркетні штафірки не ******* нас - ми не любимо їх.
11.10.2025 17:11 Ответить
Я бачив трохи іншу ситуацію. Люди приїжджали на ппд, їм давали 10 днів відпустки на пошук відношення, більшість поверталась з відношенням. В останні кілька місяців 24-го, взагалі треш почався. Приїхала людина з відношенням, а його одразу в резерв в іншу частину. Люди питають а відношення як? А нам *****, візьмете інше. І таке часто бувало. Можна і частину зрозуміти, людей то дійсно багато було, але якщо вже через армію+ там тиждень-два на наказ чекати, то навіщо підсирати?
11.10.2025 17:17 Ответить
Було, й є таке. Це ж Армія - зріз суспільства.
Нє, у нас не так.
Відношення на штабі просто пройо... губиться ))
Все як і в цивільному житті.
Тут ніхто ніякі бабки ні в кого не вимагає.
Для мене дічь - читати від усяких чмошників (от той, що нижче мені відповів шизоїдний) - що хтось десь вимагає хабарі за переведення.
Але бардака вистачає.
Які треба з цього робити висновки?
Правильно!
Не конфліктувати занадто ні з ким. І радитись з іншими перед тим, як нести рапорт з відношенням на стройову.
Я, наприклад, чомусь можу тихо та спокійно уладнати питання любої складності.
Хоч і ******.
(він старий воїн, дєд контужений, він спєц, йому можна )))) )
Якось так..
До речі, якщо вирішу сам кудись перевестися - стопудово теж почнуть вставляти палки в колеса
11.10.2025 17:36 Ответить
Adrian Boyanov слухай, гандоша зелений, не зупиняйся, давай ще своїх казок про переведення через Резерв + Ти хоч в курсах, що пишеш свою зеленопідарську ***** не на єдЫном шмарафонє??? Чи вам зеленопідарським тролям вже пох що і де брехати, головне щоб по мєтодічкє??? Про які тилові частини ти варнякаєш??? Пацики не можуть в бойові частини нормально перевестися туди де вони хочуть служити... Яке ТЦК, яке ВСП??? Ти ще про батальйон спецназу "квартал 95" якусь ******* накалякай.
11.10.2025 17:22 Ответить
лікуйся, друже. Пий таблетки, що прописали. Не спускай їх в унітаз.
****Пацики не можуть в бойові частини нормально перевестися*****
Розкажи це бабі Буні!
До мене в Крамі на ВЛК усі лікарі збіглися подивитися воочію на Бенджаміна Баттона.
Необмежено придатний, мля!!
Рік тут вже знову.
Необмежений. Ходити вже толком не можу..
Зараз навіть на ВЛК не відпустять, а то ще визнають повністю непридатним ))
Роблю справу поки робиться, і нормально.
А ти лікуйся.
11.10.2025 17:43 Ответить
Adrian Boyanov - зебот
11.10.2025 18:12 Ответить
Порохобот. В 19-му голосував за Порошенко.
11.10.2025 18:17 Ответить
йди *****, зеленопідар
11.10.2025 16:56 Ответить
В 72 ціна питання - 4500 баксів
11.10.2025 17:10 Ответить
Де зараз воює Іллєнко разом зі своїм шефом Тягнибоком? Ошиваються по тилах? Мовляв, і ми орали? Це ще два брехуни і аферисти.
11.10.2025 17:16 Ответить
Іллєнко в НГ, в Легіоні Свобода. Десь тут поруч. ХЗ, хто він там. Може замтрипе, може МТЗшник, але на фронті.
11.10.2025 17:48 Ответить
Та навіть якщо без рішення суду буде , все рівно краплі вернуться, в цей совдеп який нічим як у кацапів не відрізняється (навіть головнокомандуючі звідти) не дурних, до стандартів НАТО нам як до місяця рачки, є частини які зроблені по цьому стандарту повністю в є (яких більше 85 відсотків) зроблені по лекалам совка (солдат бидло і раб, командир - цар і бог, індійська кастова система Привіт)
11.10.2025 17:46 Ответить
А чого не можна зробити як Козловський? Послужив місяць в тилу, і потім написав заяву про звільнення з армії по сімейним, ось для них система працює.
11.10.2025 17:50 Ответить
никто никуда возвращаться не будет, это означает окопы покровска , а дальше знаете сами
11.10.2025 18:19 Ответить
 
 