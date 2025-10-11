Ильенко призвал ВР разрешить возвращение военных из СОЧ без решения суда
Верховная Рада должна как можно быстрее принять изменения в законодательство, которые позволят боевым подразделениям возвращать на службу военных, которые намерены возвращаться с СОЧ.
Об этом сообщил в фейсбуке свободовец Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые народные депутаты Украины! Прошу вас как можно быстрее принять изменения в законодательство, которые позволят боевым подразделениям и в дальнейшем возвращать на службу и ставить в строй военнослужащих, которые изъявили желание возвращаться с СОЧ. Если не хотите продолжать амнистию - просто дайте законный и главное быстрый (без решения суда) механизм их оформления, даже без закрытия уголовного производства, но с возможностью переноса его рассмотрения на период после завершения военного положения", - отметил он.
Ильенко отмечает, что пехотным батальонам очень нужно пополнение. Максимально быстро, без лишней бюрократии в судах.
"Реалии таковы, что экс-СОЧшники с боевым опытом - это ультра-важная составляющая этого пополнения. Это очень важно", - резюмирует он.
Система не працює.
В СЗЧ йдуть і з бойових і з тилових... І ті хто на 100 і ті хто на 30... Четвертий рік закінчується, не буде ротацій і в СЗЧ підуть всі. І не допоможе ні поліція ні суди, ніхто... Думайте про ротації - хоча б піврічні... На державній службі більше 2-ох мільйонів непотребу... Пора їх на війну.
А хабарі замість них, нехай пів року беруть пацани з фронту... А потім навпаки...
Ситуації в усіх різні.
Скільки за ці роки бачив різних ситуацій....
Здається, лише треба ділити тих, хто прийшов добровольцем в 22-му (та й в 23-му теж). І тих, кого нещодавно примусово бусифікували з-під генделика чи мамкиної спідниці.
В мене не вистачить ні часу, ні натхнення зараз друкувати тут сотні ситуацій, коли, хто, як та за яких умов свалив в СЗЧ.
Місця не вистачить на Цензорі - це ж буде САГА !!!! Епопея, *** ))
Абсолютно не факт, що й я не опинюся в ситуації, що прийдеться акуратно в гражданці сідати в Інтерсіті в Славіку ))
життя бентежне..
А чого обмеженого собі не зробив з купою поранень та контузій?
Дружити треба з батальйонним медиком ))
Я теж зараз офіційно повністю придатний.
Звалили на мене все, що можна. І що не можна - теж звалили )) Головний коммунікатор та "хлопчик-помогай" кругом де можна. Вже інколи забуваю, де мій особистий підпис, а де ротного ))
Підтверджую, відправляю.
Він бачить, теж підтверджує.
Через декілька днів воно мені пише "рапорт відхилений у зв'язку з безвідповідальністю безпосереднього командира"
ШО??
Как пагодка в масквє, дятєл? Мєлкій прайс взял, бєрі больше!
Перевестися кудись під хату в ПВО чи навіть в ТЦК - та то одного ідіота такі самі ідіоти взяли жартома на пушку - той і повівся.
В мене люди переводяться і переводяться спокійно. Буквально останні місяці - один побратим шле фотки, він вже в погранцях десь на Хмельниччині. Інший з сухопутки спокійно через Резерв+ перевівся в ВСП.
В ВСП, Карл!!!!!! ))) У місто, в якому він вже на війні купив квартиру. Правда, прилітає туди щодня і пелюстки під ногами.
==========
Макс, це окрема пісня, у них же там все по Статуту. Ніяких борід, окантовка, кітель, талани, покраска бордюрів, відбивання кромок на ліжках )))
І це чую вже не вперше.
Їх командування (комбат, начштабу), перше знайомство - ви, ветерани, ви псіхи, контужені ідіоти, алкоголіки!!! Війна це не армія!!
равняйсь, смірна!!!!.....
Відповідно, теж вже не вперше, перше представлення командуванню закінчується мордобоєм.
Паркетні штафірки не ******* нас - ми не любимо їх.
Нє, у нас не так.
Відношення на штабі просто пройо... губиться ))
Все як і в цивільному житті.
Тут ніхто ніякі бабки ні в кого не вимагає.
Для мене дічь - читати від усяких чмошників (от той, що нижче мені відповів шизоїдний) - що хтось десь вимагає хабарі за переведення.
Але бардака вистачає.
Які треба з цього робити висновки?
Правильно!
Не конфліктувати занадто ні з ким. І радитись з іншими перед тим, як нести рапорт з відношенням на стройову.
Я, наприклад, чомусь можу тихо та спокійно уладнати питання любої складності.
Хоч і ******.
(він старий воїн, дєд контужений, він спєц, йому можна )))) )
Якось так..
До речі, якщо вирішу сам кудись перевестися - стопудово теж почнуть вставляти палки в колеса
****Пацики не можуть в бойові частини нормально перевестися*****
Розкажи це бабі Буні!
До мене в Крамі на ВЛК усі лікарі збіглися подивитися воочію на Бенджаміна Баттона.
Необмежено придатний, мля!!
Рік тут вже знову.
Необмежений. Ходити вже толком не можу..
Зараз навіть на ВЛК не відпустять, а то ще визнають повністю непридатним ))
Роблю справу поки робиться, і нормально.
А ти лікуйся.