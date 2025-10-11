Ильенко призвал ВР разрешить возвращение военных из СОЧ без решения суда

Верховная Рада должна как можно быстрее принять изменения в законодательство, которые позволят боевым подразделениям возвращать на службу военных, которые намерены возвращаться с СОЧ.

Об этом сообщил в фейсбуке свободовец Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые народные депутаты Украины! Прошу вас как можно быстрее принять изменения в законодательство, которые позволят боевым подразделениям и в дальнейшем возвращать на службу и ставить в строй военнослужащих, которые изъявили желание возвращаться с СОЧ. Если не хотите продолжать амнистию - просто дайте законный и главное быстрый (без решения суда) механизм их оформления, даже без закрытия уголовного производства, но с возможностью переноса его рассмотрения на период после завершения военного положения", - отметил он.

Ильенко отмечает, что пехотным батальонам очень нужно пополнение. Максимально быстро, без лишней бюрократии в судах.

"Реалии таковы, что экс-СОЧшники с боевым опытом - это ультра-важная составляющая этого пополнения. Это очень важно", - резюмирует он.

