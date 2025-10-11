Іллєнко закликав ВР дозволити повернення військових із СЗЧ без рішення суду

Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити зміни до законодавства, які дозволять бойовим підрозділам повертати на службу військових, які мають намір повертатися із СЗЧ.

По це повідомив у фейсбуку свободівець Андрій Іллєнко.

"Шановні народні депутати України! Прошу вас якнайшвидше ухвалити зміни до законодавства, які дозволять бойовим підрозділам і надалі повертати на службу та ставити у стрій військовослужбовців, які виявили бажання повертатися із СЗЧ. Якщо не хочете продовжувати амністію - просто дайте законний і головне швидкий (без рішення суду) механізм їх оформлення, навіть без закриття кримінального провадження, але з можливістю переносу його розгляду на період після завершення воєнного стану", - зауважив він.

Іллєнко наголошує, що піхотним батальйонам дуже потрібне поповнення. Максимально швидко, без зайвої бюрократії в судах.

"Реалії такі, що екс-СЗЧшники з бойовим досвідом - це ультра-важлива складова цього поповнення. Це дуже важливо", - резюмує він.

