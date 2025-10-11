Іллєнко закликав ВР дозволити повернення військових із СЗЧ без рішення суду
Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити зміни до законодавства, які дозволять бойовим підрозділам повертати на службу військових, які мають намір повертатися із СЗЧ.
По це повідомив у фейсбуку свободівець Андрій Іллєнко, передає Цензор.НЕТ.
"Шановні народні депутати України! Прошу вас якнайшвидше ухвалити зміни до законодавства, які дозволять бойовим підрозділам і надалі повертати на службу та ставити у стрій військовослужбовців, які виявили бажання повертатися із СЗЧ. Якщо не хочете продовжувати амністію - просто дайте законний і головне швидкий (без рішення суду) механізм їх оформлення, навіть без закриття кримінального провадження, але з можливістю переносу його розгляду на період після завершення воєнного стану", - зауважив він.
Іллєнко наголошує, що піхотним батальйонам дуже потрібне поповнення. Максимально швидко, без зайвої бюрократії в судах.
"Реалії такі, що екс-СЗЧшники з бойовим досвідом - це ультра-важлива складова цього поповнення. Це дуже важливо", - резюмує він.
В СЗЧ йдуть і з бойових і з тилових... І ті хто на 100 і ті хто на 30... Четвертий рік закінчується, не буде ротацій і в СЗЧ підуть всі. І не допоможе ні поліція ні суди, ніхто... Думайте про ротації - хоча б піврічні... На державній службі більше 2-ох мільйонів непотребу... Пора їх на війну.
А хабарі замість них, нехай пів року беруть пацани з фронту... А потім навпаки...
Ситуації в усіх різні.
Скільки за ці роки бачив різних ситуацій....
Здається, лише треба ділити тих, хто прийшов добровольцем в 22-му (та й в 23-му теж). І тих, кого нещодавно примусово бусифікували з-під генделика чи мамкиної спідниці.
В мене не вистачить ні часу, ні натхнення зараз друкувати тут сотні ситуацій, коли, хто, як та за яких умов свалив в СЗЧ.
Місця не вистачить на Цензорі - це ж буде САГА !!!! Епопея, *** ))
Абсолютно не факт, що й я не опинюся в ситуації, що прийдеться акуратно в гражданці сідати в Інтерсіті в Славіку ))
життя бентежне..
А чого обмеженого собі не зробив з купою поранень та контузій?
Дружити треба з батальйонним медиком ))
ШО??
Как пагодка в масквє, дятєл? Мєлкій прайс взял, бєрі больше!
Перевестися кудись під хату в ПВО чи навіть в ТЦК - та то одного ідіота такі самі ідіоти взяли жартома на пушку - той і повівся.
В мене люди переводяться і переводяться спокійно. Буквально останні місяці - один побратим шле фотки, він вже в погранцях десь на Хмельниччині. Інший з сухопутки спокійно через Резерв+ перевівся в ВСП.
В ВСП, Карл!!!!!! ))) У місто, в якому він вже на війні купив квартиру. Правда, прилітає туди щодня і пелюстки під ногами.
==========
Макс, це окрема пісня, у них же там все по Статуту. Ніяких борід, окантовка, кітель, талани, покраска бордюрів, відбивання кромок на ліжках )))
І це чую вже не вперше.
Їх командування (комбат, начштабу), перше знайомство - ви, ветерани, ви псіхи, контужені ідіоти, алкоголіки!!! Війна це не армія!!
равняйсь, смірна!!!!.....
Відповідно, теж вже не вперше, перше представлення командуванню закінчується мордобоєм.
Паркетні штафірки не ******* нас - ми не любимо їх.
Нє, у нас не так.
Відношення на штабі просто пройо... губиться ))
Все як і в цивільному житті.
Тут ніхто ніякі бабки ні в кого не вимагає.
Для мене дічь - читати від усяких чмошників (от той, що нижче мені відповів шизоїдний) - що хтось десь вимагає хабарі за переведення.
Але бардака вистачає.
Які треба з цього робити висновки?
Правильно!
Не конфліктувати занадто ні з ким. І радитись з іншими перед тим, як нести рапорт з відношенням на стройову.
Я, наприклад, чомусь можу тихо та спокійно уладнати питання любої складності.
Хоч і ******.
(він старий воїн, дєд контужений, він спєц, йому можна )))) )
Якось так..
До речі, якщо вирішу сам кудись перевестися - стопудово теж почнуть вставляти палки в колеса
****Пацики не можуть в бойові частини нормально перевестися*****
Розкажи це бабі Буні!
До мене в Крамі на ВЛК усі лікарі збіглися подивитися воочію на Бенджаміна Баттона.
Необмежено придатний, мля!!
Рік тут вже знову.
Необмежений. Ходити вже толком не можу..
Зараз навіть на ВЛК не відпустять, а то ще визнають повністю непридатним ))
Роблю справу поки робиться, і нормально.
А ти лікуйся.