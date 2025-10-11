УКР
Іллєнко закликав ВР дозволити повернення військових із СЗЧ без рішення суду

Батальйон К-2 54-ї ОМБр заявив, що прийме військових на службу після СЗЧ

Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити зміни до законодавства, які дозволять бойовим підрозділам повертати на службу військових, які мають намір повертатися із СЗЧ.

По це повідомив у фейсбуку свободівець Андрій Іллєнко, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні народні депутати України! Прошу вас якнайшвидше ухвалити зміни до законодавства, які дозволять бойовим підрозділам і надалі повертати на службу та ставити у стрій військовослужбовців, які виявили бажання повертатися із СЗЧ. Якщо не хочете продовжувати амністію - просто дайте законний і головне швидкий (без рішення суду) механізм їх оформлення, навіть без закриття кримінального провадження, але з можливістю переносу його розгляду на період після завершення воєнного стану", - зауважив він.

Іллєнко наголошує, що піхотним батальйонам дуже потрібне поповнення. Максимально швидко, без зайвої бюрократії в судах.

Також читайте: Вбивство 15-річної дівчини на Вінниччині: підозрюваний виявився військовим, який пішов у СЗЧ

"Реалії такі, що екс-СЗЧшники з бойовим досвідом - це ультра-важлива складова цього поповнення. Це дуже важливо", - резюмує він.

Іллєнко (45) СЗЧ (108)
Та до сраки це все. Хто пішов один раз, піде й в друге, причини знайдуться.
Система не працює.
В СЗЧ йдуть і з бойових і з тилових... І ті хто на 100 і ті хто на 30... Четвертий рік закінчується, не буде ротацій і в СЗЧ підуть всі. І не допоможе ні поліція ні суди, ніхто... Думайте про ротації - хоча б піврічні... На державній службі більше 2-ох мільйонів непотребу... Пора їх на війну.
А хабарі замість них, нехай пів року беруть пацани з фронту... А потім навпаки...
показати весь коментар
11.10.2025 16:27 Відповісти
Щоб були +- рівні умови, треба зробити легке повернення. Щоб взяв собі відношення, поїхав в частину і за 72 поновлення усіх прав та виплат, за 1-6 місяців справа автоматично закривається, без участі людини. Але ж і проблема поганих командирів нікуди не зникне, тут теж треба якось вирішувати.
показати весь коментар
11.10.2025 16:42 Відповісти
Ну, знаєш, друже, тут проблема, у якої нема конкретно чорного чи конкретно білого.
Ситуації в усіх різні.
Скільки за ці роки бачив різних ситуацій....
Здається, лише треба ділити тих, хто прийшов добровольцем в 22-му (та й в 23-му теж). І тих, кого нещодавно примусово бусифікували з-під генделика чи мамкиної спідниці.
В мене не вистачить ні часу, ні натхнення зараз друкувати тут сотні ситуацій, коли, хто, як та за яких умов свалив в СЗЧ.
Місця не вистачить на Цензорі - це ж буде САГА !!!! Епопея, *** ))
Абсолютно не факт, що й я не опинюся в ситуації, що прийдеться акуратно в гражданці сідати в Інтерсіті в Славіку ))
життя бентежне..
показати весь коментар
11.10.2025 16:44 Відповісти
Мій друг пішов сам 24.02.22. Тричі поранений, зараз в СЗЧ. І в СЗЧ буде до нового року. Числа п'ятого збирається повернутися. Людина просто взяла собі відпустку. Адже не було відпочинку взагалі.
показати весь коментар
11.10.2025 17:07 Відповісти
Стопудово, послав накуй комбата, хотіли заслати на ВП на місяць як досвідченого ветерана разом з новоприбулими, з гарантованою дорогою в одну сторону, той свалив в СЗЧ.
А чого обмеженого собі не зробив з купою поранень та контузій?
Дружити треба з батальйонним медиком ))
показати весь коментар
11.10.2025 17:16 Відповісти
Не так просто зараз. Я інвалід, і то придатний.
показати весь коментар
11.10.2025 17:59 Відповісти
Тим більше на вірити комусь це себе зневажати ( обіцяють одне в виконують зовсім інше) яскравий приклад про переведення частин через електронний рапорт, воно то працює але командир скаже ні і все, до сраки, хоч ти ті 10 рапортів напиши.
показати весь коментар
11.10.2025 17:48 Відповісти
Воюючою країною рулить купка підлих цинічних зрадливих негідників, які створили таку систему, коли гідно неможливо навіть перевестися з підрозділу в інший підрозділ. Хочеш перевестися? То плати від 5000 до 10000 баксів і тоді тебе переведуть куди хочеш. Немає грошей? Тоді змирись або йди в СЗЧ, а вже потім приходь в той підрозділ, який на тебе чекає і де ти хочеш служити. Саме так - або платиш грубе бабло (кеш), яке потім йде покидькам з ОПи в їхню кишеню, або зпхаєш свою гідгість в дупу, йдеш в СЗЧ і лише потім поновлюєшся там де хочеш служити. Чому саме так? Бо ТОЙ ХТО ОБРАВ НЕГІДНИКА КЕРУВАТИ ВЛАСНОЮ ВОЮЮЧОЮ ДЕРЖАВОЮ, НІКОЛИ НЕ ОТРИМАЄ ВІД ДЕРЖАВИ ГІДНЕ ДО СЕБЕ ВІДНОШЕННЯ.
показати весь коментар
11.10.2025 16:48 Відповісти
....плати від 5000 до 10000 баксів....
ШО??
Как пагодка в масквє, дятєл? Мєлкій прайс взял, бєрі больше!

показати весь коментар
11.10.2025 16:52 Відповісти
Знайомі хотіли перевестись в тилову частину (по влк), деякі тилові казали прайс в кілька тисяч у.о. Тому не варто виключати що можливе таке як описано в коментарі вище.
показати весь коментар
11.10.2025 16:59 Відповісти
По ВЛК обмежено-придатний, в штурмових частинах та нещасна рота охорони роздувається до позаштатно-позамежних розмірів. І ніхто не хоче переводитися, тому що хоч тридцятка, але капає.
Перевестися кудись під хату в ПВО чи навіть в ТЦК - та то одного ідіота такі самі ідіоти взяли жартома на пушку - той і повівся.
В мене люди переводяться і переводяться спокійно. Буквально останні місяці - один побратим шле фотки, він вже в погранцях десь на Хмельниччині. Інший з сухопутки спокійно через Резерв+ перевівся в ВСП.
В ВСП, Карл!!!!!! ))) У місто, в якому він вже на війні купив квартиру. Правда, прилітає туди щодня і пелюстки під ногами.
==========
Макс, це окрема пісня, у них же там все по Статуту. Ніяких борід, окантовка, кітель, талани, покраска бордюрів, відбивання кромок на ліжках )))
І це чую вже не вперше.
Їх командування (комбат, начштабу), перше знайомство - ви, ветерани, ви псіхи, контужені ідіоти, алкоголіки!!! Війна це не армія!!
равняйсь, смірна!!!!.....
Відповідно, теж вже не вперше, перше представлення командуванню закінчується мордобоєм.
Паркетні штафірки не ******* нас - ми не любимо їх.
показати весь коментар
11.10.2025 17:11 Відповісти
Я бачив трохи іншу ситуацію. Люди приїжджали на ппд, їм давали 10 днів відпустки на пошук відношення, більшість поверталась з відношенням. В останні кілька місяців 24-го, взагалі треш почався. Приїхала людина з відношенням, а його одразу в резерв в іншу частину. Люди питають а відношення як? А нам *****, візьмете інше. І таке часто бувало. Можна і частину зрозуміти, людей то дійсно багато було, але якщо вже через армію+ там тиждень-два на наказ чекати, то навіщо підсирати?
показати весь коментар
11.10.2025 17:17 Відповісти
Було, й є таке. Це ж Армія - зріз суспільства.
Нє, у нас не так.
Відношення на штабі просто пройо... губиться ))
Все як і в цивільному житті.
Тут ніхто ніякі бабки ні в кого не вимагає.
Для мене дічь - читати від усяких чмошників (от той, що нижче мені відповів шизоїдний) - що хтось десь вимагає хабарі за переведення.
Але бардака вистачає.
Які треба з цього робити висновки?
Правильно!
Не конфліктувати занадто ні з ким. І радитись з іншими перед тим, як нести рапорт з відношенням на стройову.
Я, наприклад, чомусь можу тихо та спокійно уладнати питання любої складності.
Хоч і ******.
(він старий воїн, дєд контужений, він спєц, йому можна )))) )
Якось так..
До речі, якщо вирішу сам кудись перевестися - стопудово теж почнуть вставляти палки в колеса
показати весь коментар
11.10.2025 17:36 Відповісти
Adrian Boyanov слухай, гандоша зелений, не зупиняйся, давай ще своїх казок про переведення через Резерв + Ти хоч в курсах, що пишеш свою зеленопідарську ***** не на єдЫном шмарафонє??? Чи вам зеленопідарським тролям вже пох що і де брехати, головне щоб по мєтодічкє??? Про які тилові частини ти варнякаєш??? Пацики не можуть в бойові частини нормально перевестися туди де вони хочуть служити... Яке ТЦК, яке ВСП??? Ти ще про батальйон спецназу "квартал 95" якусь ******* накалякай.
показати весь коментар
11.10.2025 17:22 Відповісти
лікуйся, друже. Пий таблетки, що прописали. Не спускай їх в унітаз.
****Пацики не можуть в бойові частини нормально перевестися*****
Розкажи це бабі Буні!
До мене в Крамі на ВЛК усі лікарі збіглися подивитися воочію на Бенджаміна Баттона.
Необмежено придатний, мля!!
Рік тут вже знову.
Необмежений. Ходити вже толком не можу..
Зараз навіть на ВЛК не відпустять, а то ще визнають повністю непридатним ))
Роблю справу поки робиться, і нормально.
А ти лікуйся.
показати весь коментар
11.10.2025 17:43 Відповісти
йди *****, зеленопідар
показати весь коментар
11.10.2025 16:56 Відповісти
В 72 ціна питання - 4500 баксів
показати весь коментар
11.10.2025 17:10 Відповісти
Де зараз воює Іллєнко разом зі своїм шефом Тягнибоком? Ошиваються по тилах? Мовляв, і ми орали? Це ще два брехуни і аферисти.
показати весь коментар
11.10.2025 17:16 Відповісти
Іллєнко в НГ, в Легіоні Свобода. Десь тут поруч. ХЗ, хто він там. Може замтрипе, може МТЗшник, але на фронті.
показати весь коментар
11.10.2025 17:48 Відповісти
Та навіть якщо без рішення суду буде , все рівно краплі вернуться, в цей совдеп який нічим як у кацапів не відрізняється (навіть головнокомандуючі звідти) не дурних, до стандартів НАТО нам як до місяця рачки, є частини які зроблені по цьому стандарту повністю в є (яких більше 85 відсотків) зроблені по лекалам совка (солдат бидло і раб, командир - цар і бог, індійська кастова система Привіт)
показати весь коментар
11.10.2025 17:46 Відповісти
А чого не можна зробити як Козловський? Послужив місяць в тилу, і потім написав заяву про звільнення з армії по сімейним, ось для них система працює.
показати весь коментар
11.10.2025 17:50 Відповісти
 
 