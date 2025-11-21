Тисячі військових хочуть повернутися із СЗЧ, але через бюрократію на це йдуть місяці, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
Військові готові повернутися із СЗЧ та долучитися до бойових підрозділів, проте їх не можуть прийняти через розтягнутий на місяці механізм.
Про це розповів офіцер батальйону "Свобода" у складі бригади Національної гвардії "Рубіж" Андрій Іллєнко, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
"Зараз важливо говорити перш за все про механізм повернення цих людей у військо. Верховна Рада пішла шляхом того, що створила спрощену процедуру. Фактично це була амністія для СЗЧ, яка тривала до 30 серпня.
Тобто, цей процес уже запустили, але якщо депутати не хочуть його продовжувати, то мають запропонувати інше дієве рішення", - пояснив Іллєнко.
СЗЧ ніхто не ловить
Офіцер зазначив, що у більшості випадків людей, які перебувають в СЗЧ, особливо ніхто не ловить через брак ресурсів.
"Їх затримують на блок-постах під час перевірки документів, або якщо вони здійснюють якісь дрібні правопорушення. Але, об’єктивно кажучи, якогось масового розшуку тих, хто пішов у СЗЧ, немає", - додав військовий.
Повернення із СЗЧ
Водночас Іллєнко зауважив, що є категорія військових (тисячі, а в перспективі й десятки тисяч), які готові повернутися за схемою, що працювала раніше.
"Вони готові повернутися, приєднатися до бойових підрозділів і виконувати бойові завдання. Але ми не можемо їх прийняти, бо немає ніякого реалістичного, не розтягнутого на місяці механізму для того, щоб це зробити", - наголосив він.
Що пропонує Іллєнко?
"Щоб механізм працював без усіх цих судів, без бюрократичної системи правоохоронних органів, які завалені сотнями тисяч справ і вони не встигають навіть формальні дії по цих справах зробити. Просто дайте можливість бойовим підрозділам, якщо до них приходить людина з СЗЧ, швидко ставити її у стрій, залучати до ведення бойових задач.
А далі дивитись, як боєць себе поведе. Депутати можуть поставити запобіжники, щоб не було ситуацій, коли на день повернувся, а потім втік. Визначити терміни, протягом яких боєць доводить, що дійсно буде служити, що виконує бойові задачі, а лише потім звільнити його від кримінальної відповідальності. Прописати, як усе це має відбуватись", - додав він.
Офіцер не виправдовує тих, хто пішов у СЗЧ, проте пропонує дати шанс і військовим, і бригадам, які потребують негайного поповнення особового складу.
Детальніше про СЗЧ та повернення військових читайте у матеріалі Цензор.НЕТ.
Що передувало?
Раніше екснардеп та командир підрозділу ударни БпЛА Ігор Луценко заявив, що за офіційними даними лише у жовтні 2025 року понад 21 тис. військових пішли у СЗЧ.
За даними Офісу Генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували понад 310 тис. проваджень за фактом СЗЧ та дезертирства. Більшість з них припадає на 10 місяців 2025 року.
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І ще є багато обмежених, що з ними робити якщо вони до тилових частин придатні, чи хоча б до не до бойових посад?
Виділеного бюджету не вистачає навіть щоб закрити рік на забезпечення. Не кажучи вже про підняття зп. І змін ніяких не буде(
Круті схемки малюються прям. Піймали, плати або зникнеш безвісти.
а, чому ідуть у сзч, офіцер батальйону не хоче розібратися?
і нам розказати.
Та частіше всього це явище буває, коли в тилових частинах формуються загони для поповнення піхоти з відправкою на передову.
Як сказав Касьянов-Гулаг.
І що хочуть,щоб ті з шкіри лізли,щоб довести свою лояльність?