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Новини Повернення із СЗЧ до ЗСУ СЗЧ в ЗСУ
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Тисячі військових хочуть повернутися із СЗЧ, але через бюрократію на це йдуть місяці, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко

Проблеми повернення військових із СЗЧ: що пропонує офіцер Іллєнко?

Військові готові повернутися із СЗЧ та долучитися до бойових підрозділів, проте їх не можуть прийняти через розтягнутий на місяці механізм.

Про це розповів офіцер батальйону "Свобода" у складі бригади Національної гвардії "Рубіж" Андрій Іллєнко, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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"Зараз важливо говорити перш за все про механізм повернення цих людей у військо. Верховна Рада пішла шляхом того, що створила спрощену процедуру. Фактично це була амністія для СЗЧ, яка тривала до 30 серпня.

Тобто, цей процес уже запустили, але якщо депутати не хочуть його продовжувати, то мають запропонувати інше дієве рішення", - пояснив Іллєнко.

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СЗЧ ніхто не ловить

Офіцер зазначив, що у більшості випадків людей, які перебувають в СЗЧ, особливо ніхто не ловить через брак ресурсів.

"Їх затримують на блок-постах під час перевірки документів, або якщо вони здійснюють якісь дрібні правопорушення. Але, об’єктивно кажучи, якогось масового розшуку тих, хто пішов у СЗЧ, немає", - додав військовий.

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Повернення із СЗЧ

Водночас Іллєнко зауважив, що є категорія військових (тисячі, а в перспективі й десятки тисяч), які готові повернутися за схемою, що працювала раніше.

"Вони готові повернутися, приєднатися до бойових підрозділів і виконувати бойові завдання. Але ми не можемо їх прийняти, бо немає ніякого реалістичного, не розтягнутого на місяці механізму для того, щоб це зробити", - наголосив він.

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Що пропонує Іллєнко?

"Щоб механізм працював без усіх цих судів, без бюрократичної системи правоохоронних органів, які завалені сотнями тисяч справ і вони не встигають навіть формальні дії по цих справах зробити. Просто дайте можливість бойовим підрозділам, якщо до них приходить людина з СЗЧ, швидко ставити її у стрій, залучати до ведення бойових задач.

А далі дивитись, як боєць себе поведе. Депутати можуть поставити запобіжники, щоб не було ситуацій, коли на день повернувся, а потім втік. Визначити терміни, протягом яких боєць доводить, що дійсно буде служити, що виконує бойові задачі, а лише потім звільнити його від кримінальної відповідальності. Прописати, як усе це має відбуватись", - додав він.

Офіцер не виправдовує тих, хто пішов у СЗЧ, проте пропонує дати шанс і військовим, і бригадам, які потребують негайного поповнення особового складу.

Детальніше про СЗЧ та повернення військових читайте у матеріалі Цензор.НЕТ.

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Що передувало?

Раніше екснардеп та командир підрозділу ударни БпЛА Ігор Луценко заявив, що за офіційними даними лише у жовтні 2025 року понад 21 тис. військових пішли у СЗЧ.

За даними Офісу Генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували понад 310 тис. проваджень за фактом СЗЧ та дезертирства. Більшість з них припадає на 10 місяців 2025 року.

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Автор: 

Іллєнко (43) військовослужбовці (5190) СЗЧ (166)
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Топ коментарі
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Ой, Іллєнко, дайте можливість по власному бажанню звільнятися, і Ти побачишь скільки людей залишиться в армії, я у всіх, кого знаю з вищою освітою, питав, чи готові Ви добровільно залишитися в армії, у відповідь, Боже Рятуй.
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21.11.2025 12:15 Відповісти
+2
Думаю, що величезна кількість воїнів, які втратили побратимів, хотіли б відвідати єрмаківський ОП!
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21.11.2025 12:21 Відповісти
+2
цей любить казки розказувати, помітила ще в 2014р, коли він розповідав, що скоро усіх, хто працював на Януковича і здійснював злочини переловлять, що вже цим займаються, а нікого так і не зловили, всі втекли
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21.11.2025 12:22 Відповісти
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Ну навіть якщо 9000 з 300к це крапля в морі, потрібна як мінімум 90к гривень в місяць зп, забезпечення на рівні США , якісна форма, сухпайки тоді толк буде.
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21.11.2025 12:12 Відповісти
Процедура повернення зараз дійсно сильно затягнута. Через адвоката можна напряму в дбр, а там до рішення можна почекати вдома. Але зазвичай навіть з відношенням звертаються в всп, і вимушений чекати в резервному батальйоні, а там інколи навіть відношення не допомагає (забирають на мʼясо), і ще й без зп. Тому автор частково має рацію, треба одразу направляти в бригаду по відношенню, ставити на забезпечення, і автоматично закривати сзч через певний проміжок часу.
І ще є багато обмежених, що з ними робити якщо вони до тилових частин придатні, чи хоча б до не до бойових посад?
Виділеного бюджету не вистачає навіть щоб закрити рік на забезпечення. Не кажучи вже про підняття зп. І змін ніяких не буде(
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21.11.2025 12:25 Відповісти
Який підрозділ займається диверсіями і ударами саме по москві, підкажіть
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21.11.2025 12:13 Відповісти
Або куди хоч донатити на знищення саме москви, мене інше не цікавить
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21.11.2025 12:19 Відповісти
Звертайся до міндича він точно знає, всі контакти в москві налагоджені.
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21.11.2025 12:57 Відповісти
Ой, Іллєнко, дайте можливість по власному бажанню звільнятися, і Ти побачишь скільки людей залишиться в армії, я у всіх, кого знаю з вищою освітою, питав, чи готові Ви добровільно залишитися в армії, у відповідь, Боже Рятуй.
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21.11.2025 12:15 Відповісти
Думаю, що величезна кількість воїнів, які втратили побратимів, хотіли б відвідати єрмаківський ОП!
показати весь коментар
21.11.2025 12:21 Відповісти
цей любить казки розказувати, помітила ще в 2014р, коли він розповідав, що скоро усіх, хто працював на Януковича і здійснював злочини переловлять, що вже цим займаються, а нікого так і не зловили, всі втекли
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21.11.2025 12:22 Відповісти
Для того щоб не переловили москва і напала
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21.11.2025 12:24 Відповісти
Потужний блогер Стерненко пропонував дати можливість направляти СЗЧшників в піхоту без судів.
Круті схемки малюються прям. Піймали, плати або зникнеш безвісти.
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21.11.2025 12:29 Відповісти
А цей розумник стерненко не хоче піти сам в зсу? Разом з притулою
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21.11.2025 12:58 Відповісти
Військові готові повернутися із СЗЧ та долучитися до бойових підрозділів, проте їх не можуть прийняти через розтягнутий на місяці механізм.

а, чому ідуть у сзч, офіцер батальйону не хоче розібратися?
і нам розказати.
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21.11.2025 12:31 Відповісти
Не підійшли порядки і відносини в підрозділі? Погані командири? Ось і СЗЧ.
Та частіше всього це явище буває, коли в тилових частинах формуються загони для поповнення піхоти з відправкою на передову.
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21.11.2025 12:32 Відповісти
Так він же каже, що "тисячі, а в перспективі й десятки тисяч" готові повернутися. Тобто вони впевнені, що ті фактори, які змусили їх піти у СЗЧ вже відсутні. Іллєнко вважає себе найрозумнішим?
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21.11.2025 12:37 Відповісти
ну да сильно хотят, особенно сейчас
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21.11.2025 12:51 Відповісти
Хочуть- не хочуть,та причина одна-відношення до них.
Як сказав Касьянов-Гулаг.
І що хочуть,щоб ті з шкіри лізли,щоб довести свою лояльність?
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21.11.2025 13:01 Відповісти
 
 