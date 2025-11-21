Есть случаи, когда военные возвращаются из плена и узнают, что их подали в СЗЧ, - юрист

Бывают случаи, когда военные, которые защищали Украину и попали в плен, возвращаются домой и узнают, что в отношении них возбуждены уголовные производства по СЗЧ.

Об этом рассказал юрист Адвокатского объединения "Globa&Globa" Сергей Ланкин в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Ланкина, среди их клиентов есть воины, которые защищали Мариуполь и попали там в плен.

"А когда вернулись домой после трех лет плена, узнали, что есть уголовные производства по СЗЧ. Воинская часть подала уведомление, соответственно человек не получал зарплату, потому что был вне штата.

То есть, военный три года провел в плену, возвращается и осознает, что есть уголовное производство и у него ни копейки", - отметил он.

Это, по словам юриста, стало основанием для создания рабочей группы.

"Мы пытаемся разработать юридический механизм, который решал бы проблемы, связанные с СЗЧ, и предложить его народным депутатам", - пояснил он.

Другие случаи

Похожие на ситуацию с пленением случаи возникают очень часто. Юрист заявил, что все из-за отсутствия коммуникации между штабом и военнослужащим

"Потому что у нас, например, были клиенты, которые буквально на несколько дней опоздали с возвращением с лечения или не имели физической возможности добраться до текущего ППД подразделения, а за это время часть успела подать уведомление о СЗЧ. Это человеческий фактор и, к сожалению, как-то это предотвратить невозможно, потому что эти уведомления подаются в ручном режиме.

Нет предохранителей, чтобы контролировать прибыла ли лицо на пункт постоянной дислокации или нет. То есть, все это опирается на доклад воинской части", - рассказал он.

В то же время ни ГБР, ни прокуратура не дают никакой оценки этим обстоятельствам.

"Например, в ситуации с пленением мы подали ходатайство о закрытии производства по этому военнослужащему, где дали справку из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, описав все достаточно четко по датам.

На что следователь довольно лаконично написала, что этот военный не имеет никакого статуса в уголовном производстве, ему не вручено подозрение. И что документы приняты во внимание, но на этом все. Человек продолжает находиться вне штата.

Мы пытаемся обжаловать действия следствия в суде, но текущая ситуация пока такая. ГБР настолько завалено делами по СЗЧ, что следователям не хватает ресурсов, внимания или, возможно, приоритетности, чтобы эти вопросы решать. На сегодняшний день эти механизмы не автоматизированы и все зависит от следователя", - подытожил он.

