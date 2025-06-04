Военнослужащий-контрактник несет ответственность за СОЧ, если не доложил командиру о возвращении на службу, - Верховный Суд
Для военнослужащих по контракту ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы наступает, даже если они вернулись в в/ч, но не доложили о своем прибытии соответствующему командиру.
Об этом говорится в постановлении Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 31 марта 2025 года по делу 295/8165/23, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о деле?
Суды предыдущих инстанций установили, что военнослужащий по контракту с целью временного уклонения от службы и без уважительных причин не явился вовремя в пункт временной дислокации.
По данным суда, до 22 июня 2023 года военный проводил время по своему усмотрению, не связывая его с выполнением служебных обязанностей. А 22 июня 2023 года он прибыл во второй следственный отдел (с дислокацией в Житомире) ТУ ГБР, чем закончил совершение преступления.
Богунский районный суд Житомира признал его виновным в уголовном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 407 УК - самовольное оставление воинской части или места службы.
Военнослужащему назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет, которое заменили испытательным сроком на один год.
Житомирский апелляционный суд отменил приговор местного суда в части назначенного мужчине наказания и 3 июля 2024 года вынес новый приговор, которым назначил этому военному по ч. 5 ст. 407 УК наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.
Позиция Верховного Суда
Верховный Суд оставил решения предыдущих инстанций без изменений. При этом он определил, что ответственность за самовольное оставление части наступает в случае своевременной неявки на службу без уважительных причин после любого пребывания за ее пределами.
Кроме того, нарушением считают ситуацию, когда военный вернулся в часть, но не доложил о своем прибытии командиру или начальнику, а также не продолжил выполнять обязанности военной службы.
Суд определил, что моментом неявки вовремя на службу является день, когда военнослужащий по контракту должен был прибыть, но не сделал этого.
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