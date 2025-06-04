Військовий-контрактник несе відповідальність за СЗЧ, якщо не доповів командиру про повернення на службу, - Верховний Суд

Для військовослужбовців за контрактом відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби настає, навіть якщо вони повернулися до в/ч, але не доповіли про своє прибуття відповідному командиру.

Про це йдеться в ухвалі Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 31 березня 2025 року у справі 295/8165/23, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про справу?

Суди попередніх інстанцій встановили, що військовослужбовець за контрактом з метою тимчасово ухилення від служби та без поважних причин не з’явився вчасно до пункту тимчасової дислокації.

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За даними суду, до 22 червня 2023 року військовий проводив час на власний розсуд, не пов'язуючи його із виконанням службових обов`язків. А 22 червня 2023 року він прибув до другого слідчого відділу (з дислокацією у Житомирі) ТУ ДБР, чим закінчив вчинення злочину.

Богунський районний суд Житомира визнав його винним у кримінальному правопорушенні, передбаченому частиною 5 статті 407 ККУ – самовільне залишення військової частини або місця служби.

Військовослужбовцю призначили покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять років, яке замінили іспитовим строком на один рік.

Житомирський апеляційний суд скасував вирок місцевого суду в частині призначеного чоловіку покарання і 3 липня 2024 року ухвалив новий вирок, яким призначив цьому військовому за ч. 5 ст. 407 ККУ покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

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Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін. При цьому він визначив, що відповідальність за самовільне залишення частини настає у випадку вчасної неявки на службу без поважних причин після будь-якого перебування за її межами.

Крім того, порушенням вважають ситуацію, коли військовий повернувся до частини, але не доповів про своє прибуття командиру або начальнику, а також не продовжив виконувати обов’язки військової служби.

Суд визначив, що моментом нез’явлення вчасно на службу є день, коли військовослужбовець за контрактом повинен був прибути, але не зробив цього.

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