Військовий-контрактник несе відповідальність за СЗЧ, якщо не доповів командиру про повернення на службу, - Верховний Суд
Для військовослужбовців за контрактом відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби настає, навіть якщо вони повернулися до в/ч, але не доповіли про своє прибуття відповідному командиру.
Про це йдеться в ухвалі Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 31 березня 2025 року у справі 295/8165/23, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про справу?
Суди попередніх інстанцій встановили, що військовослужбовець за контрактом з метою тимчасово ухилення від служби та без поважних причин не з’явився вчасно до пункту тимчасової дислокації.
За даними суду, до 22 червня 2023 року військовий проводив час на власний розсуд, не пов'язуючи його із виконанням службових обов`язків. А 22 червня 2023 року він прибув до другого слідчого відділу (з дислокацією у Житомирі) ТУ ДБР, чим закінчив вчинення злочину.
Богунський районний суд Житомира визнав його винним у кримінальному правопорушенні, передбаченому частиною 5 статті 407 ККУ – самовільне залишення військової частини або місця служби.
Військовослужбовцю призначили покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять років, яке замінили іспитовим строком на один рік.
Житомирський апеляційний суд скасував вирок місцевого суду в частині призначеного чоловіку покарання і 3 липня 2024 року ухвалив новий вирок, яким призначив цьому військовому за ч. 5 ст. 407 ККУ покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.
Позиція Верховного Суду
Верховний Суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін. При цьому він визначив, що відповідальність за самовільне залишення частини настає у випадку вчасної неявки на службу без поважних причин після будь-якого перебування за її межами.
Крім того, порушенням вважають ситуацію, коли військовий повернувся до частини, але не доповів про своє прибуття командиру або начальнику, а також не продовжив виконувати обов’язки військової служби.
Суд визначив, що моментом нез’явлення вчасно на службу є день, коли військовослужбовець за контрактом повинен був прибути, але не зробив цього.
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