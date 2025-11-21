УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13004 відвідувача онлайн
Новини СЗЧ в ЗСУ Визволення бійців із полону
2 364 18

Є випадки, коли військові повертаються з полону та дізнаються, що їх подали в СЗЧ, - юрист

Військових, які перебувають у полоні, оголошують у СЗЧ

Трапляються випадки, коли військові, які боронили Україну та потрапили у полон, повертаються додому та дізнаються, що щодо них є кримінальні провадження через СЗЧ.

Про це розповів юрист Адвокатського об'єднання "Globa&Globa" Сергій Ланкін в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами Ланкіна, серед їхніх клієнтів є воїни, що боронили Маріуполь та потрапили там у полон.

"А коли повернулися додому після трьох років полону, дізналися, що є кримінальні провадження по СЗЧ. Військова частина подала повідомлення, відповідно людина не отримувала зарплати, бо була поза штатом.

Тобто, військовий три роки провів у полоні, повертається і усвідомлює, що є кримінальне провадження і у нього ні копійки", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовий-контрактник несе відповідальність за СЗЧ, якщо не доповів командиру про повернення на службу, - Верховний Суд

Це, за словами юриста, стало підставою для створення робочої групи.

"Ми намагаємось напрацювати юридичний механізм, який вирішував би проблеми, пов’язані з СЗЧ, і запропонувати його народним депутатам", - пояснив він.

Читайте: Це неправда, що в СЗЧ йдуть військовослужбовці, які втомилися від війни, - Решетилова

Інші випадки

Схожі на ситуацію з полоном випадки виникають дуже часто. Юрист заявив, що все через відсутність комунікації між штабом і військовослужбовцем

"Бо у нас, наприклад, були клієнти, які буквально на кілька днів запізнились з поверненням з лікування або не мали фізичної можливості добратися до поточного ППД підрозділу, а за цей час частина встигла подати повідомлення про СЗЧ. Це людський фактор і, на жаль, якось цьому запобігти неможливо, тому що ці повідомлення подаються в ручному режимі.

Немає запобіжників, щоб контролювати прибула особа на пункт постійної дислокації чи ні. Тобто, усе це спирається на доповідь військової частини", - розповів він.

Також читайте: Кількість проваджень по СЗЧ та дезертирству різко зросла у 2025 році, - Офіс Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Водночас ні ДБР, ні прокуратура не надають жодної оцінки цим обставинам.

"Наприклад, в ситуації з полоном ми подали клопотання про закриття провадження по цьому військовослужбовцю, де дали довідку з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, описавши усе досить чітко по датах.

На що слідча досить лаконічно написала, що цей військовий не має ніякого статусу у кримінальному провадженні, йому не вручено підозру. І що документи взято до уваги, але на тому все. Людина далі перебуває поза штатом.

Ми намагаємось оскаржувати дії слідства в суді, але поточна ситуація наразі така. ДБР настільки завалено справами по СЗЧ, що слідчим не вистачає ресурсу, уваги чи, можливо, пріоритетності, щоб ці питання вирішувати. На сьогоднішній день ці механізми не автоматизовані і все залежить від слідчого", - підсумував він.

Докладніше про проблеми із СЗЧ читайте у матеріалі Цензор.НЕТ за посиланням.

Читайте: Бійці йдуть у СЗЧ переважно через неадекватну організацію служби в підрозділі, - юрист

Автор: 

військовополонені (1146) полон (1690) СЗЧ (166)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
таке буває у випадках коли командири довбойоби.
показати весь коментар
21.11.2025 12:49 Відповісти
+3
"Юрист заявив, що все через відсутність комунікації між штабом і військовослужбовцем "

Яка може бути комунікація, коли чувак сидить в полоні?
показати весь коментар
21.11.2025 13:04 Відповісти
+2
А ще буває, коли порушують кримінальну справу за ухилення від військової служби, а людина служить не один рік уже...
показати весь коментар
21.11.2025 12:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бо зеленський, про це теж не знав, як і про багаторічні корупційні діяння свого партнера міндіча з цукерманами, гончаруком, шмигалем, свириденко!! Він і сам у таке не вірить, але каже це, для йолопів?!?
показати весь коментар
21.11.2025 12:44 Відповісти
Випадкового нічого немає.
Армія сзч по числу більша,аніж армія напр. Німеччини.Ворожа агентура зробила все,щоби зігнати вмотивованість,а це основний чинник будь-якої армії світу,будь в її числі мільйони службовців.
показати весь коментар
21.11.2025 12:49 Відповісти
Ворожа агентура зробила все,щоби зігнати вмотивованість

Та ну, наприклад?
показати весь коментар
21.11.2025 13:06 Відповісти
Як наприклад:
Розгін військкоматів,на основі однієї корупційної події у військкоматі м.Одеса.
Ті нові,якими замінили і створили "армію сзч" та збільшували її в геометричній прогресії-запустили процес бусифікації,яка потім сама себе живила,а відправку на фронт зробили,як засіб покарання.
показати весь коментар
21.11.2025 13:18 Відповісти
Згоден, але хто саме бусифікує, івани з рязані? Ні, це так звані свої, мабудь нащадки, принаймні моральні, отой нквдшній мразоти.
показати весь коментар
21.11.2025 13:42 Відповісти
Робить бсф через свого агентакозиря,а той через підпис і печатку свого підлеглого-без ніяких іванів, мабуть і нащадків.
показати весь коментар
21.11.2025 14:12 Відповісти
Наприклад тотальна заміна комбригів, котрих у війську поважали (і як наслідок - дурнуваті та бездумні накази некомпетентних але слухняних людей), вимушена відставка популярного та успішного головкома, кидалово з забезпеченням. Це лише те, що безпосередньо стосується військовослужбовців.
показати весь коментар
21.11.2025 13:21 Відповісти
таке буває у випадках коли командири довбойоби.
показати весь коментар
21.11.2025 12:49 Відповісти
А командири ***** часто бувають довбойобами.
показати весь коментар
21.11.2025 12:50 Відповісти
таких, які подають своїх бійців як СЗЧ, а бійці насправді перебували у сіряку і потрапили у полон, то таких командирів небагато, але саме вони дають основну статистику по СЗЧ, бо саме від такого командування йдуть у СЗЧ.
показати весь коментар
21.11.2025 13:02 Відповісти
І ще від таких, як Содоль.
показати весь коментар
21.11.2025 13:04 Відповісти
Щось не сходиться, бо обміни відбуваються по списках, служба також по списках, а не невідомі добровольці.
Нехай тоді шукають тих, хто вносить неправдиві дані, і притягають до відповідальності.
показати весь коментар
21.11.2025 12:50 Відповісти
А ще буває, коли порушують кримінальну справу за ухилення від військової служби, а людина служить не один рік уже...
показати весь коментар
21.11.2025 12:50 Відповісти
А ще буває, що подають у розшук тих, хто вже три роки на "нулі" в штатному складі бригади.
показати весь коментар
21.11.2025 12:51 Відповісти
"Юрист заявив, що все через відсутність комунікації між штабом і військовослужбовцем "

Яка може бути комунікація, коли чувак сидить в полоні?
показати весь коментар
21.11.2025 13:04 Відповісти
 
 