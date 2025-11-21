Є випадки, коли військові повертаються з полону та дізнаються, що їх подали в СЗЧ, - юрист
Трапляються випадки, коли військові, які боронили Україну та потрапили у полон, повертаються додому та дізнаються, що щодо них є кримінальні провадження через СЗЧ.
Про це розповів юрист Адвокатського об'єднання "Globa&Globa" Сергій Ланкін в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами Ланкіна, серед їхніх клієнтів є воїни, що боронили Маріуполь та потрапили там у полон.
"А коли повернулися додому після трьох років полону, дізналися, що є кримінальні провадження по СЗЧ. Військова частина подала повідомлення, відповідно людина не отримувала зарплати, бо була поза штатом.
Тобто, військовий три роки провів у полоні, повертається і усвідомлює, що є кримінальне провадження і у нього ні копійки", - зазначив він.
Це, за словами юриста, стало підставою для створення робочої групи.
"Ми намагаємось напрацювати юридичний механізм, який вирішував би проблеми, пов’язані з СЗЧ, і запропонувати його народним депутатам", - пояснив він.
Інші випадки
Схожі на ситуацію з полоном випадки виникають дуже часто. Юрист заявив, що все через відсутність комунікації між штабом і військовослужбовцем
"Бо у нас, наприклад, були клієнти, які буквально на кілька днів запізнились з поверненням з лікування або не мали фізичної можливості добратися до поточного ППД підрозділу, а за цей час частина встигла подати повідомлення про СЗЧ. Це людський фактор і, на жаль, якось цьому запобігти неможливо, тому що ці повідомлення подаються в ручному режимі.
Немає запобіжників, щоб контролювати прибула особа на пункт постійної дислокації чи ні. Тобто, усе це спирається на доповідь військової частини", - розповів він.
Водночас ні ДБР, ні прокуратура не надають жодної оцінки цим обставинам.
"Наприклад, в ситуації з полоном ми подали клопотання про закриття провадження по цьому військовослужбовцю, де дали довідку з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, описавши усе досить чітко по датах.
На що слідча досить лаконічно написала, що цей військовий не має ніякого статусу у кримінальному провадженні, йому не вручено підозру. І що документи взято до уваги, але на тому все. Людина далі перебуває поза штатом.
Ми намагаємось оскаржувати дії слідства в суді, але поточна ситуація наразі така. ДБР настільки завалено справами по СЗЧ, що слідчим не вистачає ресурсу, уваги чи, можливо, пріоритетності, щоб ці питання вирішувати. На сьогоднішній день ці механізми не автоматизовані і все залежить від слідчого", - підсумував він.
Докладніше про проблеми із СЗЧ читайте у матеріалі Цензор.НЕТ за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Армія сзч по числу більша,аніж армія напр. Німеччини.Ворожа агентура зробила все,щоби зігнати вмотивованість,а це основний чинник будь-якої армії світу,будь в її числі мільйони службовців.
Та ну, наприклад?
Розгін військкоматів,на основі однієї корупційної події у військкоматі м.Одеса.
Ті нові,якими замінили і створили "армію сзч" та збільшували її в геометричній прогресії-запустили процес бусифікації,яка потім сама себе живила,а відправку на фронт зробили,як засіб покарання.
Нехай тоді шукають тих, хто вносить неправдиві дані, і притягають до відповідальності.
Яка може бути комунікація, коли чувак сидить в полоні?