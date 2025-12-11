Військові після СЗЧ направляються до всіх бойових бригад, зокрема у штурмові частини, - Генштаб

Військовослужбовці, які після самовільного залишення частини (СЗЧ) повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, зокрема й до ДШВ та штурмових частин.

Про це повідомляє пресслужба військового керівництва, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Генштаб спростив механізм із СЗЧ

Зазначається, що у війську здійснюються системні кроки щодо спрощення механізмів переміщення військовослужбовців між військовими частинами та відходу від "паперової армії".

Так, нещодавно запроваджено спрощений механізм надсилання засобами електронного документообігу рекомендаційного листа на військовослужбовця від військової частини, у яку він бажає перевестися, до військової частини, де він проходить службу.

Запроваджений механізм гарантує, що рекомендаційний лист обов’язково буде розглянутий командиром військової частини у найкоротший термін, зазначає Генштаб.

Завдяки цьому військовий не матиме необхідності звертатися з рекомендаційним листом до командирів нижчої ланки (відділення, взводу, роти, батальйону), що зменшує суб’єктивні чинники у прийнятті рішень та кількість погоджень керівниками структурних підрозділів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізованих тепер розподілятимуть між військовими частинами ще до початку БЗВП, - Паліса

Зміни щодо повернення після СЗЧ

Крім того, спрощено механізм призначення військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ), на посади до нових військових частин.

Змінами виключено проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування, вид тощо.

Читайте також: Бійці йдуть у СЗЧ переважно через неадекватну організацію служби в підрозділі, - юрист

"Ці кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади, зробити процес їх переведення прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадових осіб щодо перешкоджання таким переведенням. Запроваджені зміни не змінюють умови повернення до служби після СЗЧ", - наголошує Генштаб.

Водночас там зазначити, що ці зміни роблять недоцільним скоєння СЗЧ військовослужбовцями з надією перевестися до обраної військової частини.

"Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби.

Для переведення між частинами існують інші законні внормовані інструменти, а не СЗЧ", - додало військове керівництво.

Також читайте: П’ять військових відмовилися повертатися до служби після СЗЧ: їх затримали на Вінниччині, - ДБР