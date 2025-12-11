Військові після СЗЧ направляються до всіх бойових бригад, зокрема у штурмові частини, - Генштаб
Військовослужбовці, які після самовільного залишення частини (СЗЧ) повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, зокрема й до ДШВ та штурмових частин.
Про це повідомляє пресслужба військового керівництва, інформує Цензор.НЕТ.
Генштаб спростив механізм із СЗЧ
Зазначається, що у війську здійснюються системні кроки щодо спрощення механізмів переміщення військовослужбовців між військовими частинами та відходу від "паперової армії".
Так, нещодавно запроваджено спрощений механізм надсилання засобами електронного документообігу рекомендаційного листа на військовослужбовця від військової частини, у яку він бажає перевестися, до військової частини, де він проходить службу.
- Запроваджений механізм гарантує, що рекомендаційний лист обов’язково буде розглянутий командиром військової частини у найкоротший термін, зазначає Генштаб.
Завдяки цьому військовий не матиме необхідності звертатися з рекомендаційним листом до командирів нижчої ланки (відділення, взводу, роти, батальйону), що зменшує суб’єктивні чинники у прийнятті рішень та кількість погоджень керівниками структурних підрозділів.
Зміни щодо повернення після СЗЧ
Крім того, спрощено механізм призначення військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ), на посади до нових військових частин.
Змінами виключено проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування, вид тощо.
"Ці кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади, зробити процес їх переведення прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадових осіб щодо перешкоджання таким переведенням. Запроваджені зміни не змінюють умови повернення до служби після СЗЧ", - наголошує Генштаб.
Водночас там зазначити, що ці зміни роблять недоцільним скоєння СЗЧ військовослужбовцями з надією перевестися до обраної військової частини.
"Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби.
Для переведення між частинами існують інші законні внормовані інструменти, а не СЗЧ", - додало військове керівництво.
- Раніше ЗМІ писали, що українських військових попередили, що перевестися через СЗЧ стане набагато складніше. Бригади попереджають, що Генштаб змінив механізм повернення із СЗЧ.
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Из СЗЧ - в штурмы… "Гениальное" решение не решающее, а усугубляющее проблему
Когда я сегодня увидел новость о том, что некие источники некоему СМИ сообщили о том, что из СЗЧ будут отправлять в штурмовики, я сначала подумал, что это очередной катарсис украинской журналистики в первозданном виде. Но, оказывается - нет, информация подтвердилась.
Действительно, рассматривается мера, согласно которой, в случай ухода военнослужащего в СЗЧ, в дальнейшем он будет переведён только в штурмовики.
То есть, вместо здравого, адекватного, глубоко подхода к решению масштабной проблемы, возникшей в связи с серьёзным провалом в юридической плоскости, всё решили сделать традиционно - топорно. Рубануть с плеча и восхититься своим достижением. Достижением, ведущим в пропасть ещё более глубокую и тёмную, нежели мы находимся уже.
Тут уже не знаю, можно было и вовсе, проще делать: всех кто уходит в СЗЧ - расстрелять.
О проблемах СЗЧ у нас не популярно говорить и обсуждать на разных там телемарафончиках, а если кто и вспоминает, то с однозначной формулировкой, что СЗЧ это плохо и в СЗЧ идут только уклонисты и предатели, но полностью игнорируют глубину и объём проблемы, за пределами своего узколобого, ограниченного представления.
Причины СЗЧ? Начнём с самой распространённой.
В СЗЧ ходят не только шныри, которых ТЦК ловит по паркам, пока те ищут закладки, но и нормальные, мотивированные бойцы, которым, к сожалению, попался командир долбо**б и другого пути поменять подразделение попросту нет.
То есть, если раньше единственным путём сменить командира и часть было СЗЧ, то теперь это становится, в некотором смысле, ультимативным приговором - твой путь только в штурмы.
Собственно, вместо поиска правового инструмента смены военнослужащим подразделения, без ухода в СЗЧ, был избран самый убогий способ решения проблемы, который её не решает, а только усугубит.
Не удивляйтесь, если в 2026 СЗЧ поставит ещё больший рекорд, нежели в 2025-м. Но, идём дальше.
Причина вторая - психо-эмоциональное и физическое выгорание.
Это явление вызвано отсутствием чёткой определённости и понимания у военнослужащего, сколько он будет служить. Отсутствие сроков службы и понимания периодичности справедливой ротации. Те, кто находятся в горниле войны с 2022 года, а некоторые и с 2014, даже при отпусках, не получают того психо-эмоционального и физического расслабления за столь короткие сроки, которые выписываются.
Отсутствие решения, а точнее смелости решить эту проблему у вышестоящих органов, правильным, адекватным путём, приводит к СЗЧ даже среди добровольцев, мотивированных, профессиональных, но выгоревших военнослужащих. Теперь, заслуженный, но выгоревший воин, имеет все шансы быть отправленным без разбора в штурмы? Гениально!
Причина третья - шныри и уклонисты.
В состав СОУ отправляется немалое количество "граждан" которых задерживает ТЦК, но которые не испытывают абсолютно никакого желания служить и защищать Украину. А порою и вовсе физически к этому не приспособлены и даже несут угрозу для окружающим, адекватным военнослужащим. Угрозу в виде букетов заболеваний от туберкулёза до ВИЧ, а порою всё вместе взятое и даже больше. Хотя, есть и такая категория как потенциальный предатель, готовый сливать геолокации построений для награждений под открытым небом.
То есть, теперь, каждый такой архаровец, с успехом может стать штурмовиком?
Это лишь некоторые примеры того, что является составляющими СЗЧ и что может стать решением этой проблемы.
Правовой инструмент перевода военнослужащего в другое подразделение, чёткие сроки службы как минимум для ветеранов войны, финансовая мотивация, как для добровольцев, так и действующих военнослужащих. И СЗЧ разительно начнут снижаться, но…
Проще всех перевести в штурмовые войска.