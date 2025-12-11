Военные после СОЧ направляются во все боевые бригады, в частности в штурмовые части, - Генштаб

Военнослужащие, которые после самовольного оставления части (СОЧ) вернулись в батальоны резерва, направляются во все боевые бригады, нуждающиеся в пополнении личным составом, в том числе в ДШВ и штурмовые части.

Генштаб упростил механизм с СОЧ

Отмечается, что в армии осуществляются системные шаги по упрощению механизмов перемещения военнослужащих между воинскими частями и отхода от "бумажной армии".

Так, недавно введен упрощенный механизм отправки средствами электронного документооборота рекомендательного письма на военнослужащего от воинской части, в которую он желает перевестись, в воинскую часть, где он проходит службу.

Введенный механизм гарантирует, что рекомендательное письмо обязательно будет рассмотрено командиром воинской части в кратчайшие сроки, отмечает Генштаб.

Благодаря этому военный не будет иметь необходимости обращаться с рекомендательным письмом к командирам низшего звена (отделения, взвода, роты, батальона), что уменьшает субъективные факторы в принятии решений и количество согласований руководителями структурных подразделений.

Изменения в отношении возвращения после СОЧ

Кроме того, упрощен механизм назначения военнослужащих, вернувшихся после самовольного оставления части (СОЧ), на должности в новые воинские части.

Изменениями исключены промежуточные звенья в обработке документов, в частности армейский корпус, оперативное командование, вид и т.д.

"Эти шаги призваны ускорить назначение военнослужащих на должности, сделать процесс их перевода более прозрачным и устранить манипуляции отдельных должностных лиц по препятствованию таким переводам. Введенные изменения не меняют условия возвращения к службе после СОЧ", - отмечает Генштаб.

В то же время там отметили, что эти изменения делают нецелесообразным совершение СОЧ военнослужащими в надежде перевестись в выбранную воинскую часть.

"Рекомендательные письма, которые теперь становятся исключительно электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады, выполняющей задачи на активном участке фронта, в воинскую часть с более комфортными условиями службы.

Для перевода между частями существуют другие законные нормированные инструменты, а не СОЧ", - добавило военное руководство.

