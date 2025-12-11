Военные после СОЧ направляются во все боевые бригады, в частности в штурмовые части, - Генштаб
Военнослужащие, которые после самовольного оставления части (СОЧ) вернулись в батальоны резерва, направляются во все боевые бригады, нуждающиеся в пополнении личным составом, в том числе в ДШВ и штурмовые части.
Об этом сообщает пресс-служба военного руководства, информирует Цензор.НЕТ.
Генштаб упростил механизм с СОЧ
Отмечается, что в армии осуществляются системные шаги по упрощению механизмов перемещения военнослужащих между воинскими частями и отхода от "бумажной армии".
Так, недавно введен упрощенный механизм отправки средствами электронного документооборота рекомендательного письма на военнослужащего от воинской части, в которую он желает перевестись, в воинскую часть, где он проходит службу.
- Введенный механизм гарантирует, что рекомендательное письмо обязательно будет рассмотрено командиром воинской части в кратчайшие сроки, отмечает Генштаб.
Благодаря этому военный не будет иметь необходимости обращаться с рекомендательным письмом к командирам низшего звена (отделения, взвода, роты, батальона), что уменьшает субъективные факторы в принятии решений и количество согласований руководителями структурных подразделений.
Изменения в отношении возвращения после СОЧ
Кроме того, упрощен механизм назначения военнослужащих, вернувшихся после самовольного оставления части (СОЧ), на должности в новые воинские части.
Изменениями исключены промежуточные звенья в обработке документов, в частности армейский корпус, оперативное командование, вид и т.д.
"Эти шаги призваны ускорить назначение военнослужащих на должности, сделать процесс их перевода более прозрачным и устранить манипуляции отдельных должностных лиц по препятствованию таким переводам. Введенные изменения не меняют условия возвращения к службе после СОЧ", - отмечает Генштаб.
В то же время там отметили, что эти изменения делают нецелесообразным совершение СОЧ военнослужащими в надежде перевестись в выбранную воинскую часть.
"Рекомендательные письма, которые теперь становятся исключительно электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады, выполняющей задачи на активном участке фронта, в воинскую часть с более комфортными условиями службы.
Для перевода между частями существуют другие законные нормированные инструменты, а не СОЧ", - добавило военное руководство.
- Ранее СМИ писали, что украинских военных предупредили, что перевестись через СОЧ станет намного сложнее. Бригады предупреждают, что Генштаб изменил механизм возвращения из СОЧ.
Клас , це вже НАТО чи ще совок ,? Чи то до цього було НАТО а оце тепер совок?Чи то було НАТО а це "військове керівництво" зробило ще натіше?Чи то як був совок так і залишило "військове керівництво"? Чи то що те НАТО, що той совок - обидва чоботи.Хто тут толково оце вміє пояснити?
поки дуройоби будуть мислити категоріям "комфронтно-некомфортно" ми цю війну точно не виграємо.
якийсь добровільно мобілізований айтішник 40+ залишає останнє здоров'я десь в окопі четвертий рік поспіль але перевестись в умовний ЦМТР писати код для бойових систем він не може бо якийсь підар-майор що на державному утриманні за все життя пороху не нюхав - вважає що для того дядьки-айтішника то будте "надто комфортно".
Не знаю, що там роблять в армії лаптестану, але то люди, які прийшли туди самі за гроші. Ще й закликаєш на них рівнятися, то за що тоді воюємо, за твою соціалку?
Приїжджай покажи, як треба воювати, Але в твоєму розумінні це війна за твою соціалку і ти заради неї готовий втопити свою країну в крові!
Из СЗЧ - в штурмы… "Гениальное" решение не решающее, а усугубляющее проблему
Когда я сегодня увидел новость о том, что некие источники некоему СМИ сообщили о том, что из СЗЧ будут отправлять в штурмовики, я сначала подумал, что это очередной катарсис украинской журналистики в первозданном виде. Но, оказывается - нет, информация подтвердилась.
Действительно, рассматривается мера, согласно которой, в случай ухода военнослужащего в СЗЧ, в дальнейшем он будет переведён только в штурмовики.
То есть, вместо здравого, адекватного, глубоко подхода к решению масштабной проблемы, возникшей в связи с серьёзным провалом в юридической плоскости, всё решили сделать традиционно - топорно. Рубануть с плеча и восхититься своим достижением. Достижением, ведущим в пропасть ещё более глубокую и тёмную, нежели мы находимся уже.
Тут уже не знаю, можно было и вовсе, проще делать: всех кто уходит в СЗЧ - расстрелять.
О проблемах СЗЧ у нас не популярно говорить и обсуждать на разных там телемарафончиках, а если кто и вспоминает, то с однозначной формулировкой, что СЗЧ это плохо и в СЗЧ идут только уклонисты и предатели, но полностью игнорируют глубину и объём проблемы, за пределами своего узколобого, ограниченного представления.
Причины СЗЧ? Начнём с самой распространённой.
В СЗЧ ходят не только шныри, которых ТЦК ловит по паркам, пока те ищут закладки, но и нормальные, мотивированные бойцы, которым, к сожалению, попался командир долбо**б и другого пути поменять подразделение попросту нет.
То есть, если раньше единственным путём сменить командира и часть было СЗЧ, то теперь это становится, в некотором смысле, ультимативным приговором - твой путь только в штурмы.
Собственно, вместо поиска правового инструмента смены военнослужащим подразделения, без ухода в СЗЧ, был избран самый убогий способ решения проблемы, который её не решает, а только усугубит.
Не удивляйтесь, если в 2026 СЗЧ поставит ещё больший рекорд, нежели в 2025-м. Но, идём дальше.
Причина вторая - психо-эмоциональное и физическое выгорание.
Это явление вызвано отсутствием чёткой определённости и понимания у военнослужащего, сколько он будет служить. Отсутствие сроков службы и понимания периодичности справедливой ротации. Те, кто находятся в горниле войны с 2022 года, а некоторые и с 2014, даже при отпусках, не получают того психо-эмоционального и физического расслабления за столь короткие сроки, которые выписываются.
Отсутствие решения, а точнее смелости решить эту проблему у вышестоящих органов, правильным, адекватным путём, приводит к СЗЧ даже среди добровольцев, мотивированных, профессиональных, но выгоревших военнослужащих. Теперь, заслуженный, но выгоревший воин, имеет все шансы быть отправленным без разбора в штурмы? Гениально!
Причина третья - шныри и уклонисты.
В состав СОУ отправляется немалое количество "граждан" которых задерживает ТЦК, но которые не испытывают абсолютно никакого желания служить и защищать Украину. А порою и вовсе физически к этому не приспособлены и даже несут угрозу для окружающим, адекватным военнослужащим. Угрозу в виде букетов заболеваний от туберкулёза до ВИЧ, а порою всё вместе взятое и даже больше. Хотя, есть и такая категория как потенциальный предатель, готовый сливать геолокации построений для награждений под открытым небом.
То есть, теперь, каждый такой архаровец, с успехом может стать штурмовиком?
Это лишь некоторые примеры того, что является составляющими СЗЧ и что может стать решением этой проблемы.
Правовой инструмент перевода военнослужащего в другое подразделение, чёткие сроки службы как минимум для ветеранов войны, финансовая мотивация, как для добровольцев, так и действующих военнослужащих. И СЗЧ разительно начнут снижаться, но…
Проще всех перевести в штурмовые войска.