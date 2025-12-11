РУС
Военные после СОЧ направляются во все боевые бригады, в частности в штурмовые части, - Генштаб

Военнослужащие, которые после самовольного оставления части (СОЧ) вернулись в батальоны резерва, направляются во все боевые бригады, нуждающиеся в пополнении личным составом, в том числе в ДШВ и штурмовые части.

Об этом сообщает пресс-служба военного руководства, информирует Цензор.НЕТ.

Генштаб упростил механизм с СОЧ

Отмечается, что в армии осуществляются системные шаги по упрощению механизмов перемещения военнослужащих между воинскими частями и отхода от "бумажной армии".

Так, недавно введен упрощенный механизм отправки средствами электронного документооборота рекомендательного письма на военнослужащего от воинской части, в которую он желает перевестись, в воинскую часть, где он проходит службу.

  • Введенный механизм гарантирует, что рекомендательное письмо обязательно будет рассмотрено командиром воинской части в кратчайшие сроки, отмечает Генштаб.

Благодаря этому военный не будет иметь необходимости обращаться с рекомендательным письмом к командирам низшего звена (отделения, взвода, роты, батальона), что уменьшает субъективные факторы в принятии решений и количество согласований руководителями структурных подразделений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизованных теперь будут распределять между воинскими частями еще до начала БЗВП, - Палиса

Изменения в отношении возвращения после СОЧ

Кроме того, упрощен механизм назначения военнослужащих, вернувшихся после самовольного оставления части (СОЧ), на должности в новые воинские части.

Изменениями исключены промежуточные звенья в обработке документов, в частности армейский корпус, оперативное командование, вид и т.д.

Читайте также: Бойцы уходят в СОЧ преимущественно из-за неадекватной организации службы в подразделении, - юрист

"Эти шаги призваны ускорить назначение военнослужащих на должности, сделать процесс их перевода более прозрачным и устранить манипуляции отдельных должностных лиц по препятствованию таким переводам. Введенные изменения не меняют условия возвращения к службе после СОЧ", - отмечает Генштаб.

В то же время там отметили, что эти изменения делают нецелесообразным совершение СОЧ военнослужащими в надежде перевестись в выбранную воинскую часть.

"Рекомендательные письма, которые теперь становятся исключительно электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады, выполняющей задачи на активном участке фронта, в воинскую часть с более комфортными условиями службы.

Для перевода между частями существуют другие законные нормированные инструменты, а не СОЧ", - добавило военное руководство.

Читайте также: Пять военных отказались возвращаться к службе после СОЧ: их задержали в Винницкой области, - ГБР

  • Ранее СМИ писали, что украинских военных предупредили, что перевестись через СОЧ станет намного сложнее. Бригады предупреждают, что Генштаб изменил механизм возвращения из СОЧ.

Генштаб ВС (7352) военнослужащие (6439) ДШВ Десантно-штурмовые войска (282) СОЧ (128) Штурмовые войска (5)
С - справедливість. Вчинкам людини, яка, як правило вже воювала, дають оцінку ті, хто цього й близько не бачив.
11.12.2025 17:00 Ответить
"Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби. "

поки дуройоби будуть мислити категоріям "комфронтно-некомфортно" ми цю війну точно не виграємо.
якийсь добровільно мобілізований айтішник 40+ залишає останнє здоров'я десь в окопі четвертий рік поспіль але перевестись в умовний ЦМТР писати код для бойових систем він не може бо якийсь підар-майор що на державному утриманні за все життя пороху не нюхав - вважає що для того дядьки-айтішника то будте "надто комфортно".
11.12.2025 17:13 Ответить
Мова йшла не про те куди направляються військові з батальйонів резерву, а про те що військові повертаються з СЗЧ, а фактично відразу йдуть в іншу частину, де вони хочуть служити і там їм офомрлюють повернення з СЗЧ, навіть раніше ніж в СЗЧ їх подає частина звідки вони втікли! І до цього моменту ці військові були прикомандировані в нову частину від старої, поки готувались накази на переведення! А тепер цей процес змінюється і тепер цих військових будуть наказами переводити не в ту частину де вони бажають проходити службу а в штурмові та десантні частини, на вибір Генштабу! Це означає що Генштаб та влада ламає останній працюючий механізм переводу з підрозділу в підрозділ (через СЗЧ) і це призведе до збільшення кількості СЗЧшників які не повертають в ЗСУ взагалі! Влада робить ідіотську помилку, яка гірша за злочин! Фактично Сирський, Генштаб, намагаються приховати провал штурмових військ, в яких ніхто не хоче служити під командуванням ідіотів та зеків! Всі мобілізовані в штурмові війська Манька йдуть відразу в СЗЧ!
11.12.2025 17:20 Ответить
С - справедливість. Вчинкам людини, яка, як правило вже воювала, дають оцінку ті, хто цього й близько не бачив.
11.12.2025 17:00 Ответить
Мова йшла не про те куди направляються військові з батальйонів резерву, а про те що військові повертаються з СЗЧ, а фактично відразу йдуть в іншу частину, де вони хочуть служити і там їм офомрлюють повернення з СЗЧ, навіть раніше ніж в СЗЧ їх подає частина звідки вони втікли! І до цього моменту ці військові були прикомандировані в нову частину від старої, поки готувались накази на переведення! А тепер цей процес змінюється і тепер цих військових будуть наказами переводити не в ту частину де вони бажають проходити службу а в штурмові та десантні частини, на вибір Генштабу! Це означає що Генштаб та влада ламає останній працюючий механізм переводу з підрозділу в підрозділ (через СЗЧ) і це призведе до збільшення кількості СЗЧшників які не повертають в ЗСУ взагалі! Влада робить ідіотську помилку, яка гірша за злочин! Фактично Сирський, Генштаб, намагаються приховати провал штурмових військ, в яких ніхто не хоче служити під командуванням ідіотів та зеків! Всі мобілізовані в штурмові війська Манька йдуть відразу в СЗЧ!
11.12.2025 17:20 Ответить
пів року вмовляли дезертирів повернуться до Армії! час "умовлянь" минув! до речі, 80% дезертирів це НЕ фронтовики, що брали участь у боях, а мобілізовані після двох місяців БЗВП, що не нюхали пороху але вже "вирішили", що війну виграють без них!
11.12.2025 18:06 Ответить
Ви дурень, не розумієте що мова йде не про тих хто втік з ЗСУ, а про тих хто служить і хоче служити далі! Ті хто втік, клали на всі ці правила, вони повертатись в ЗСУ не планують! Зміни стосуються тих хто прийшов в ЗСУ воювати і не може це робити, бо командири ідіоти які переслідують досвідчених солдат, сержантів та офіцерів за принципову позицію по наведенню порядку в ЗСУ, які мають своє бачення ведення бойових дій і повстають проти ідіотських наказів! Такі люди могли перейти в інший підрозділ через оформлення СЗЧ, а тепер не зможуть! Шкода що стільки дурнів в Україні і навіть тут на сайті!
11.12.2025 18:18 Ответить
вони прийшли "воювати" у батальйони РЕЗЕРВУ????
11.12.2025 18:30 Ответить
вони могли вибрати БУДЬ-ЯКІ підрозділи ЩО ВОЮЮТЬ у якості будь-кого, але вони вибрали "батальйон резерва" - хороше таке заохочення за дезертирство під час війни!
11.12.2025 18:35 Ответить
Ага, ага і всі побігли 😂
11.12.2025 17:07 Ответить
Паперові ДЕгенерали та їх підсвинки у теплих кабінетах, вирішують як і хто має воювати на "нулі" ****ь...
11.12.2025 17:07 Ответить
586906

Клас , це вже НАТО чи ще совок ,? Чи то до цього було НАТО а оце тепер совок?Чи то було НАТО а це "військове керівництво" зробило ще натіше?Чи то як був совок так і залишило "військове керівництво"? Чи то що те НАТО, що той совок - обидва чоботи.Хто тут толково оце вміє пояснити?
11.12.2025 17:08 Ответить
це натопирене керівництво
11.12.2025 17:09 Ответить
"Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби. "

поки дуройоби будуть мислити категоріям "комфронтно-некомфортно" ми цю війну точно не виграємо.
якийсь добровільно мобілізований айтішник 40+ залишає останнє здоров'я десь в окопі четвертий рік поспіль але перевестись в умовний ЦМТР писати код для бойових систем він не може бо якийсь підар-майор що на державному утриманні за все життя пороху не нюхав - вважає що для того дядьки-айтішника то будте "надто комфортно".
11.12.2025 17:13 Ответить
СЗЧ- це ганьба, яка змивається тільки кров'ю. Так було завжди. І так повинно бути. СЗЧесники повинні бути вдячні, що їм не роблять децимацію, як це робили в армії Древньої Римської імперії, чи в війську Чігісхана- дійсно переможних арміях. Або не ссуть в рот, чи влаштовують в ямі гладіаторські бої на виживання, чи держать в ямі на морозі тиждень в голому вигляді зимою на виживання, чи прив'язують до стовпів вздовж дороги в голому вигляді, як це роблять в ******** армії лаптєстану.
11.12.2025 17:13 Ответить
А як щодо людей з птрс , які роками на фронті
показать весь комментарий
верховний міндіч ссить цілому населенню.... і нема протестів цьому
11.12.2025 17:24 Ответить
Слухай, що ти верзеш, ти офіцер, що сам наплював на присягу і втік до Румунії і закликаєш до якихось тортур середньовіччя щодо людей, яких силою схопили на вулиці, часто хворих і взагалі нездатних воювати, он що Аліна Михайлова писала, які винні лише в тому, що хочуть жити чи набридло терпіти бандитизм, нелюдське поводження і дідівщину від командування.
Не знаю, що там роблять в армії лаптестану, але то люди, які прийшли туди самі за гроші. Ще й закликаєш на них рівнятися, то за що тоді воюємо, за твою соціалку?
Приїжджай покажи, як треба воювати, Але в твоєму розумінні це війна за твою соціалку і ти заради неї готовий втопити свою країну в крові!
11.12.2025 18:32 Ответить
За оцю совдепщину вже ніхто не збирається воювати, за кого? За отих доходяг в однострої що кидаються 10 чоловік на одного, за поліціаїв які відсиджуються 4 рік по тилах, за мвндічей?
11.12.2025 17:27 Ответить
Александр Коваленко
Из СЗЧ - в штурмы… "Гениальное" решение не решающее, а усугубляющее проблему

Когда я сегодня увидел новость о том, что некие источники некоему СМИ сообщили о том, что из СЗЧ будут отправлять в штурмовики, я сначала подумал, что это очередной катарсис украинской журналистики в первозданном виде. Но, оказывается - нет, информация подтвердилась.

Действительно, рассматривается мера, согласно которой, в случай ухода военнослужащего в СЗЧ, в дальнейшем он будет переведён только в штурмовики.

То есть, вместо здравого, адекватного, глубоко подхода к решению масштабной проблемы, возникшей в связи с серьёзным провалом в юридической плоскости, всё решили сделать традиционно - топорно. Рубануть с плеча и восхититься своим достижением. Достижением, ведущим в пропасть ещё более глубокую и тёмную, нежели мы находимся уже.

Тут уже не знаю, можно было и вовсе, проще делать: всех кто уходит в СЗЧ - расстрелять.

О проблемах СЗЧ у нас не популярно говорить и обсуждать на разных там телемарафончиках, а если кто и вспоминает, то с однозначной формулировкой, что СЗЧ это плохо и в СЗЧ идут только уклонисты и предатели, но полностью игнорируют глубину и объём проблемы, за пределами своего узколобого, ограниченного представления.

Причины СЗЧ? Начнём с самой распространённой.

В СЗЧ ходят не только шныри, которых ТЦК ловит по паркам, пока те ищут закладки, но и нормальные, мотивированные бойцы, которым, к сожалению, попался командир долбо**б и другого пути поменять подразделение попросту нет.

То есть, если раньше единственным путём сменить командира и часть было СЗЧ, то теперь это становится, в некотором смысле, ультимативным приговором - твой путь только в штурмы.

Собственно, вместо поиска правового инструмента смены военнослужащим подразделения, без ухода в СЗЧ, был избран самый убогий способ решения проблемы, который её не решает, а только усугубит.

Не удивляйтесь, если в 2026 СЗЧ поставит ещё больший рекорд, нежели в 2025-м. Но, идём дальше.

Причина вторая - психо-эмоциональное и физическое выгорание.

Это явление вызвано отсутствием чёткой определённости и понимания у военнослужащего, сколько он будет служить. Отсутствие сроков службы и понимания периодичности справедливой ротации. Те, кто находятся в горниле войны с 2022 года, а некоторые и с 2014, даже при отпусках, не получают того психо-эмоционального и физического расслабления за столь короткие сроки, которые выписываются.

Отсутствие решения, а точнее смелости решить эту проблему у вышестоящих органов, правильным, адекватным путём, приводит к СЗЧ даже среди добровольцев, мотивированных, профессиональных, но выгоревших военнослужащих. Теперь, заслуженный, но выгоревший воин, имеет все шансы быть отправленным без разбора в штурмы? Гениально!

Причина третья - шныри и уклонисты.

В состав СОУ отправляется немалое количество "граждан" которых задерживает ТЦК, но которые не испытывают абсолютно никакого желания служить и защищать Украину. А порою и вовсе физически к этому не приспособлены и даже несут угрозу для окружающим, адекватным военнослужащим. Угрозу в виде букетов заболеваний от туберкулёза до ВИЧ, а порою всё вместе взятое и даже больше. Хотя, есть и такая категория как потенциальный предатель, готовый сливать геолокации построений для награждений под открытым небом.

То есть, теперь, каждый такой архаровец, с успехом может стать штурмовиком?

Это лишь некоторые примеры того, что является составляющими СЗЧ и что может стать решением этой проблемы.

Правовой инструмент перевода военнослужащего в другое подразделение, чёткие сроки службы как минимум для ветеранов войны, финансовая мотивация, как для добровольцев, так и действующих военнослужащих. И СЗЧ разительно начнут снижаться, но…

Проще всех перевести в штурмовые войска.
11.12.2025 17:30 Ответить
Почему нельзя пойти за грибами в Закарпатье и случайно оказаться на пособиях в Германии? Не понимаю. Тем более патриотам, которые за кордоны 91 года?
11.12.2025 17:35 Ответить
«Новими умовами передбачено не звертати уваги на рекомендаційні листи та письмові погодження від командирів частин, а направляти особовий склад, який повернувся після СЗЧ, у визначені частини пріоритетного комплектування (штурмові полки та ДШВ). Необхідно довести цю інформацію до всіх військовослужбовців не як страшилку, а як інформування, щоб найбільше військовослужбовців зрозуміли, що схема переведення внаслідок СЗЧ в обрану частину вже не працює», - ішлося в повідомленні, яке командир надіслав бійцям механізованої бригади.
11.12.2025 18:34 Ответить
Якесь позбавлення права на Юріїв день. Котимось назад у середньовіччя. І до чого вони хочуть довести людей? Заборонити переводитися в інші підрозділи і, можливо, врятуватись від дідівщини, бандитизму, нелюдського поводження, щоб це було неможливо навіть через СЗЧ... А як же закон, там тюрма по ньому за СЗЧ, а не штрафбат.. Коротше, виходять з берегів. Цим ситуацію не врятуєш, якщо кривих-косих хапати, з яких і воїни ніякі, знущатися з них і приректи на нелюдське поводження і смерть без права на порятунок, а при цьому не мобілілізовувати найбільш боєздатних - силовиків, молодих відставників, офіцерів, охоронців і т.д., при цьому ще не боротись із корупцією і грабувати і грабувати, ніби збираються забрати на той світ, то це все тільки прискорить катастрофу.
11.12.2025 18:35 Ответить
 
 