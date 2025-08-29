Пять военных отказались возвращаться к службе после СОЧ: их задержали в Винницкой области, - ГБР

Работники ГБР при содействии военной службы правопорядка ВСУ задержали и сообщили о подозрении пяти военнослужащим, которых разыскали по факту самовольного оставления частей в Винницкой области. Все они отказались добровольно возвращаться на службу.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря межведомственному взаимодействию и постоянной работе по содействию Силам обороны, правоохранители ежедневно устанавливают место нахождения военных, которые ушли в СОЧ. Большинство из них добровольно и сознательно возвращаются в батальоны резерва, а затем - пополняют ряды ВСУ и эффективно защищают государство", - говорится в сообщении.

Однако есть военные, которые отказываются выполнять присягу и не желают возвращаться на службу даже под угрозой уголовной ответственности, отмечает ГБР.

В частности, 5 солдат различных воинских частей в Винницкой области в разное время сбежали со своего места дислокации.

Они решили игнорировать свой долг перед государством и категорически отказались вновь защищать независимость Украинского государства, отметили в ГБР.

Эти военные были безотлагательно задержаны согласно ст. 615 УПК Украины. Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части в условиях военного положения).

Фигурантам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

