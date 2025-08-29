Пять военных отказались возвращаться к службе после СОЧ: их задержали в Винницкой области, - ГБР
Работники ГБР при содействии военной службы правопорядка ВСУ задержали и сообщили о подозрении пяти военнослужащим, которых разыскали по факту самовольного оставления частей в Винницкой области. Все они отказались добровольно возвращаться на службу.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодаря межведомственному взаимодействию и постоянной работе по содействию Силам обороны, правоохранители ежедневно устанавливают место нахождения военных, которые ушли в СОЧ. Большинство из них добровольно и сознательно возвращаются в батальоны резерва, а затем - пополняют ряды ВСУ и эффективно защищают государство", - говорится в сообщении.
Однако есть военные, которые отказываются выполнять присягу и не желают возвращаться на службу даже под угрозой уголовной ответственности, отмечает ГБР.
В частности, 5 солдат различных воинских частей в Винницкой области в разное время сбежали со своего места дислокации.
Они решили игнорировать свой долг перед государством и категорически отказались вновь защищать независимость Украинского государства, отметили в ГБР.
Эти военные были безотлагательно задержаны согласно ст. 615 УПК Украины. Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части в условиях военного положения).
Фигурантам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Мінімум, 70% від загальної кількості.
І ти сам краще всіх це розумієш
Це недобре.
Суддя з Білгорода-Дністровського Боярський, який допомагав ухилянтам, отримав умовний термін та штрафи
Суддя Олександр Боярський, який, за даними слідства, сприяв щонайменше 364 ухилянтам від служби у ЗСУ виїхати за кордон
Число військових у СЗЧ наблизилося до 400 тисяч, багато не планують повертатися, - Скороход... https://bastion.tv/chislo-vijskovih-u-szch-nablizilosya-do-400-tisyach-bagato-ne-planuyut-povertatisya-skorohod_n73051
«Багато хто ніколи не повернеться, тому що для них це принципово. Не можна ставитися до людей, які пішли добровільно, воювали три роки, працювали, не бачачи рідних і близьких, як до тварин. Зрозумійте, вони також повинні мати право повернутися додому - до своїх дітей, дружин та загалом повернутися до звичного життя. А підхід - «ви повернетесь тільки після перемоги» - лише погіршує ситуацію. Це також одна з основних причин СЗЧ», - додала Скороход.
Держава побудувала тюрми на 400 тис. людей, готова їх утримувати і годувати 5-8 років?...
І нема в їх присязі слів про участь у війні.
Ще буде писати щось про спідницю хтось з закордонну
Особливо огидно коли диванні воїни пишуть хто і куди має йти
Якщо воїн сидів 200 днів на позиції в пеклі і пішов в СЗЧ, бо здали нерви, або якщо командир-довбойоб заздалегідь послав на смерть, тицьнувши пальцем у точку на карті, заради того, щоб доповісти нагору "позиція відновлена", то одне. А якщо солдат ідіот, нарік або алкаш і то стало причиною СЗЧ, то зовсім інше. Нажаль, наш кримінальний закон не бачить різниці. Значна причина цього в тому, що той хто ловить-судить солдат і в уяві не мають як там, на війні.
Ось так працює мобілізація зараз...
https://www.facebook.com/watch/?v=1373086174512557
І як не сумно констатувати це все приведе до очевидного результату.
Велика проблема в командирах. Де нормальний командир, там і колектив хороший і задачі виконуються, де дятел, там - біда...