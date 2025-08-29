РУС
Пять военных отказались возвращаться к службе после СОЧ: их задержали в Винницкой области, - ГБР

ГБР задержало военных за отказ возвращаться в ВСУ после СЗЧ

Работники ГБР при содействии военной службы правопорядка ВСУ задержали и сообщили о подозрении пяти военнослужащим, которых разыскали по факту самовольного оставления частей в Винницкой области. Все они отказались добровольно возвращаться на службу.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря межведомственному взаимодействию и постоянной работе по содействию Силам обороны, правоохранители ежедневно устанавливают место нахождения военных, которые ушли в СОЧ. Большинство из них добровольно и сознательно возвращаются в батальоны резерва, а затем - пополняют ряды ВСУ и эффективно защищают государство", - говорится в сообщении.

Однако есть военные, которые отказываются выполнять присягу и не желают возвращаться на службу даже под угрозой уголовной ответственности, отмечает ГБР.

Также читайте: За время войны открыто более 250 тыс. дел о СЗЧ и дезертирстве, - прокуратура

В частности, 5 солдат различных воинских частей в Винницкой области в разное время сбежали со своего места дислокации.

Они решили игнорировать свой долг перед государством и категорически отказались вновь защищать независимость Украинского государства, отметили в ГБР.

Эти военные были безотлагательно задержаны согласно ст. 615 УПК Украины. Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части в условиях военного положения).

Фигурантам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Читайте также: Главный сержант роты задержан в Херсонской области на взятке за сокрытие СОЧ, - Нацполиция

Винницкая область (1087) военнослужащие (6277) ГБР (3186) СОЧ (94)
+24
Мусорня ловить цивільних щоб за них воювали! Мусорня самі не хотять присягу виконувать??? Купа бидла сидить в тилу на хабарах, ловлять бабок з петрушкою та водіїв з непристібнутим ременем безпеки, імітують свою незамінність . В 40 років пенсію заробили.ПіздеЦ! А тракторист коли звільниться з армії після окопів, контузій, паламаної психіки в 40 на пенсію? НЄЄЄЄ такого закону в ЗЕскотви нема! Робитиме до 60, якщо доживе...
29.08.2025 14:59 Ответить
29.08.2025 14:59 Ответить
+13
Тоді будуть воювати у російській армії...
29.08.2025 14:52 Ответить
29.08.2025 14:52 Ответить
+9
Затримали п'ять військових...
Число військових у СЗЧ наблизилося до 400 тисяч, багато не планують повертатися, - Скороход... https://bastion.tv/chislo-vijskovih-u-szch-nablizilosya-do-400-tisyach-bagato-ne-planuyut-povertatisya-skorohod_n73051
«Багато хто ніколи не повернеться, тому що для них це принципово. Не можна ставитися до людей, які пішли добровільно, воювали три роки, працювали, не бачачи рідних і близьких, як до тварин. Зрозумійте, вони також повинні мати право повернутися додому - до своїх дітей, дружин та загалом повернутися до звичного життя. А підхід - «ви повернетесь тільки після перемоги» - лише погіршує ситуацію. Це також одна з основних причин СЗЧ», - додала Скороход.
Держава побудувала тюрми на 400 тис. людей, готова їх утримувати і годувати 5-8 років?...
29.08.2025 14:52 Ответить
29.08.2025 14:52 Ответить
Якщо відмовилися повертатися, то це дезертирство, а саме 408 частина 4.
29.08.2025 14:45 Ответить
29.08.2025 14:45 Ответить
А якщо не 5 , а 50 000 вікрито відмовиться ? А їх кажуть вже 400 000 ...
29.08.2025 14:51 Ответить
29.08.2025 14:51 Ответить
Тоді будуть воювати у російській армії...
29.08.2025 14:52 Ответить
29.08.2025 14:52 Ответить
Тобто по твоєму всі громадяни України дебіли.
29.08.2025 15:12 Ответить
29.08.2025 15:12 Ответить
Дебілів багато...
Мінімум, 70% від загальної кількості.
29.08.2025 16:51 Ответить
29.08.2025 16:51 Ответить
Так а 3% хто тоді?
29.08.2025 16:58 Ответить
29.08.2025 16:58 Ответить
Як ловко слово "патріотизм" гівном обливає...
29.08.2025 15:14 Ответить
29.08.2025 15:14 Ответить
Всі чоловіки так, чи інакше мають відслужити у Армії. Крім розумово відсталих, звичайно.
29.08.2025 15:16 Ответить
29.08.2025 15:16 Ответить
Добре чи погано - але цього все одно не буде
І ти сам краще всіх це розумієш
29.08.2025 15:20 Ответить
29.08.2025 15:20 Ответить
Є таке третє слово у девізі Порошенка...
29.08.2025 15:22 Ответить
29.08.2025 15:22 Ответить
а на паркані написано слово з 3-х літер ... і що тепер ?
29.08.2025 15:45 Ответить
29.08.2025 15:45 Ответить
Не пиши нічого на парканах.
Це недобре.
29.08.2025 16:52 Ответить
29.08.2025 16:52 Ответить
Що значить мають? Це особиста справа кожного, чим в житті займатися і на що витрачати час.
29.08.2025 15:24 Ответить
29.08.2025 15:24 Ответить
Тільки не кажи, що ти не голосував за Зеленського...
29.08.2025 15:31 Ответить
29.08.2025 15:31 Ответить
З тобою нема сенсу спілкуватися, всі відповіді десь зникають.
29.08.2025 15:51 Ответить
29.08.2025 15:51 Ответить
Нешаноновний А в тебе крім "права" є зобовязання??? Влюбій спільноті (навіть бандитській) крім прав є ще і зобовязання . Зараз---захищати свою державу від фашистів.
29.08.2025 16:27 Ответить
29.08.2025 16:27 Ответить
мають,точно? а ще що чоловіки мають зробити?
29.08.2025 16:50 Ответить
29.08.2025 16:50 Ответить
Тоді вся боротьба і всі втрати з 14 року підуть коту під хвіст.Україна зникне з карти,а всі(крім пенсіонерів) хто не встигне вихать будуть знищені.
29.08.2025 15:06 Ответить
29.08.2025 15:06 Ответить
29.08.2025 14:52 Ответить
5-8 років?...а виглядає, як назавжди.
29.08.2025 14:54 Ответить
29.08.2025 14:54 Ответить
Скороход - дефорсована версія Безуглої.
29.08.2025 16:54 Ответить
29.08.2025 16:54 Ответить
Знову підуть в СЗЧ.
29.08.2025 14:56 Ответить
29.08.2025 14:56 Ответить
Мусорня ловить цивільних щоб за них воювали! Мусорня самі не хотять присягу виконувать??? Купа бидла сидить в тилу на хабарах, ловлять бабок з петрушкою та водіїв з непристібнутим ременем безпеки, імітують свою незамінність . В 40 років пенсію заробили.ПіздеЦ! А тракторист коли звільниться з армії після окопів, контузій, паламаної психіки в 40 на пенсію? НЄЄЄЄ такого закону в ЗЕскотви нема! Робитиме до 60, якщо доживе...
29.08.2025 14:59 Ответить
29.08.2025 14:59 Ответить
до 63....
29.08.2025 16:02 Ответить
29.08.2025 16:02 Ответить
Мусорня - не військові, це по-перше.
І нема в їх присязі слів про участь у війні.
29.08.2025 16:55 Ответить
29.08.2025 16:55 Ответить
8 років колонії і на відбудову України
29.08.2025 15:03 Ответить
29.08.2025 15:03 Ответить
Смішно дивитись як люди сидять на дивані і нічого не роблять крім як строчать комментарі, при цьому щей критикують тих хто воював і не витримав
29.08.2025 15:08 Ответить
29.08.2025 15:08 Ответить
Багато дезертирів навіть до фронту не наближалося, ак що по різному
29.08.2025 15:17 Ответить
29.08.2025 15:17 Ответить
Ну з Іспанії то точно видніше хто має йти воювати і кому що винен
29.08.2025 15:29 Ответить
29.08.2025 15:29 Ответить
Та не гірше ніж тобі з під спідниці
29.08.2025 15:30 Ответить
29.08.2025 15:30 Ответить
А в Іспанії я так розумію активно воюєш?
Ще буде писати щось про спідницю хтось з закордонну
29.08.2025 16:00 Ответить
29.08.2025 16:00 Ответить
Я тобі скажу. У кожного свій психологічний поріг. І не тобі судити цих людей. Ти там не був? То краще промовчи. Тем тут багато, можеш прокоментувати будь яку іншу.
29.08.2025 15:36 Ответить
29.08.2025 15:36 Ответить
А ти, значить, не сидиш на дивані і щось робиш...
29.08.2025 15:33 Ответить
29.08.2025 15:33 Ответить
Я не росказую і тим більше не вирішую за інших що їм робити зі своїм життям.
Особливо огидно коли диванні воїни пишуть хто і куди має йти
29.08.2025 15:59 Ответить
29.08.2025 15:59 Ответить
Ти вважаєш випадковим, що ніхто з теперішнього вищого керівництва Держави не служив в Армії? І посилає їх не я, а саме вони. Я своє ще ТОДІ відслужив і ніхто в мене не питав хочу я того, чи ні.
29.08.2025 16:13 Ответить
29.08.2025 16:13 Ответить
То не сиди на дивані, і не пиши всяку %уйню.
29.08.2025 16:56 Ответить
29.08.2025 16:56 Ответить
В кожному випадку СЗЧ потрібно ретельно розбиратися.
Якщо воїн сидів 200 днів на позиції в пеклі і пішов в СЗЧ, бо здали нерви, або якщо командир-довбойоб заздалегідь послав на смерть, тицьнувши пальцем у точку на карті, заради того, щоб доповісти нагору "позиція відновлена", то одне. А якщо солдат ідіот, нарік або алкаш і то стало причиною СЗЧ, то зовсім інше. Нажаль, наш кримінальний закон не бачить різниці. Значна причина цього в тому, що той хто ловить-судить солдат і в уяві не мають як там, на війні.
29.08.2025 15:12 Ответить
29.08.2025 15:12 Ответить
Мають вони уявлення ! І дуже не хочуть самі туди потрапити - тому вони і ловлять їх і "бусифікують" нових , аби самим там не опинитися !
29.08.2025 15:14 Ответить
29.08.2025 15:14 Ответить
70% бусифікованих іде в СЗЧ, в військових навчальних центрах командири вже прямо людей питають, ви будете воювати чи втечете?, бо якщо ви збираєтесь утікати, то валіть вже, щоб я не витрачав свій час на забезпечення вас спорядженням.
Ось так працює мобілізація зараз...
https://www.facebook.com/watch/?v=1373086174512557
І як не сумно констатувати це все приведе до очевидного результату.
29.08.2025 15:21 Ответить
29.08.2025 15:21 Ответить
Взимку пацани з ДШВ розповідали те саме - коли , на Курщину , прибувало підкріплення - командири їх так прямо і запитували ...
29.08.2025 15:27 Ответить
29.08.2025 15:27 Ответить
Є ще добрячий відсоток людей, які мобілізовані в 24-25р.р. і добряче себе показали на фронті. Коли питаєшь його, де був раніше, каже, що чекав, коли мобілізують.
Велика проблема в командирах. Де нормальний командир, там і колектив хороший і задачі виконуються, де дятел, там - біда...
29.08.2025 15:29 Ответить
29.08.2025 15:29 Ответить
Якщо люди згуртовані, відчувають, що за собою правду і є в них так ненависний тут багатьом патріотизм, то недолугого командира теж можна поправити.
29.08.2025 15:40 Ответить
29.08.2025 15:40 Ответить
Теоретично да. Але в армії, при ******** війні, процеси проходять настільки стрімко, що дуже часто немає часу на виховання командирів. Повинна бути їх відповідальність, а її, нажаль, немає.
29.08.2025 15:56 Ответить
29.08.2025 15:56 Ответить
Коли у якогось будиста спитали, хто створив Світ, то він відповів: Я, оцими своїми власними руками. А що робити...
29.08.2025 16:08 Ответить
29.08.2025 16:08 Ответить
...очевидного наперед відомого результату ТАМ не знають, чим 60 літні відрізняються від 20 літніх?
29.08.2025 16:47 Ответить
29.08.2025 16:47 Ответить
сзч, сзч, там горілочка тече, мила качечку пече
29.08.2025 15:33 Ответить
29.08.2025 15:33 Ответить
 
 