3 107

Суддя з Білгорода-Дністровського Боярський, який допомагав ухилянтам, отримав умовний термін та штрафи

Боярський, який допоміг сотням чоловіків уникнути служби у ЗСУ, визнав свою провину.

Суддя Олександр Боярський, який, за даними слідства, сприяв щонайменше 364 ухилянтам від служби у ЗСУ виїхати за кордон, визнав свою провину і уклав угоду зі слідством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний редактор Lb.ua Олег Базар.

За результатами розгляду Боярський отримав 6 років умовно, конфісковано $20 тис. та 200 тис. грн. Крім того, суд зобов’язав Боярського переказати 1 млн грн на потреби Сил оборони України.

"Навіть якщо повірити у версію слідства, що Боярський брав за одне рішення 1,5-3 тисячі доларів (упевнений, що більше), то суддя вийшов з цієї історії з непоганим прибутком", - зазначив Базар.

Нагадаємо, у січні 2024 року Вищий антикорупційний суд заарештував суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександра Боярського з можливістю вийти під заставу 1 мільйон 59 тисяч гривень.

Автор: 

+16
При таких законах корупцію ніколи подолано не буде, бо цей вирок стимулює ще сотні нових боярських, сидіти все рівно не доведеться...
29.08.2025 09:27 Відповісти
+10
Винні ухилянти - вони ж йому давали гроші. Так здається кажуть місцеві берсерки в темах з полковниками-хабарниками з ТЦК?) Ну от і тут суддя не винен. І антикорупціонери не винні. Всі біди від клятих ухилянтів, а так то все гарно.
29.08.2025 09:19 Відповісти
+9
"Навіть якщо повірити у версію слідства, що Боярський брав за одне рішення 1,5-3 тисячі доларів (упевнений, що більше), то суддя вийшов з цієї історії з непоганим прибутком", - зазначив Базар"

Очередной пример поощрения коррупции и сигнал всем чиновникам - если можешь, воруй, бери взятки, злоупотребляй полномочиями, и если вдруг тебя поймают, что маловероятно, получишь условный срок и еще останешься в прикупе. Тех кто назначил ему такие сроки и штрафы, самих нужно судить...
29.08.2025 09:37 Відповісти
Каїться?
29.08.2025 09:17 Відповісти
Його місце, на ліхтарному стовпі «розкаятися», але не довше 3-х днів, тепло зараз!
29.08.2025 10:28 Відповісти
Чому цього суддю не розстріляли по законах воєнного часу?
29.08.2025 10:49 Відповісти
Страшне. Аж всю голову розбив до пачок з долярами.
29.08.2025 12:27 Відповісти
Винні ухилянти - вони ж йому давали гроші. Так здається кажуть місцеві берсерки в темах з полковниками-хабарниками з ТЦК?) Ну от і тут суддя не винен. І антикорупціонери не винні. Всі біди від клятих ухилянтів, а так то все гарно.
29.08.2025 09:19 Відповісти
29.08.2025 09:33 Відповісти
Та звісно, прасті вкраїнчики ні в чому не винні.
Подумаєш давали хабарі
Подумаєш ухилядимь від захисту Батьківщини.
Це все суддя їх спокусив.
А його слабо наказали і тепер ще більше ухилєсів понесуть бабло до інших суддів.
29.08.2025 10:16 Відповісти
От про це ж і мова)
29.08.2025 10:23 Відповісти
Невже, зеленський, таки- ... ас?
29.08.2025 09:26 Відповісти
Тисяча чертєй )
29.08.2025 09:26 Відповісти
в зєлєнаглазам таксі
29.08.2025 09:37 Відповісти
Не вам учить судью манєрам!
29.08.2025 09:45 Відповісти
так я і не вчу.
29.08.2025 09:51 Відповісти
пока ещё жива Гасконь!
29.08.2025 10:15 Відповісти
Та яка там Гасконь! Гондурас!
29.08.2025 10:18 Відповісти
Там Гасконь а тут Гондурас
29.08.2025 10:20 Відповісти
При таких законах корупцію ніколи подолано не буде, бо цей вирок стимулює ще сотні нових боярських, сидіти все рівно не доведеться...
29.08.2025 09:27 Відповісти
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
29.08.2025 09:49 Відповісти
Деспоти!! Засудили!! Цікаво скільки "дадуть" Тищенко....років 1.5 умовно?? А тому міністру з носом мабуть штраф?? Нічого,прокурори з суддями зроблять показники позбавлення волі на безхатькам та Червинських.....
29.08.2025 09:34 Відповісти
яке щастя...
29.08.2025 09:35 Відповісти
Це все херня, головне що він отримає підвищену пенсію.
29.08.2025 09:36 Відповісти
Вы лучше скажите на этих 364 ухилянтов дела хоть завели или ну его нафиг?
29.08.2025 09:36 Відповісти
З юридичної точки зору так звані ухиляння отримали офіційні і ніким не оскаржені рішення суду на підставі яких вони законно виїхали з України.
29.08.2025 11:33 Відповісти
Та він же не винен, ухилянти змушували його брати хабарі силою, він же переживав за безпеку своєї сімʼї. А якийсь там мільйон баксів з хвостиком, що йому силою всунули, то він напевне спалив
29.08.2025 09:37 Відповісти
"Навіть якщо повірити у версію слідства, що Боярський брав за одне рішення 1,5-3 тисячі доларів (упевнений, що більше), то суддя вийшов з цієї історії з непоганим прибутком", - зазначив Базар"

Очередной пример поощрения коррупции и сигнал всем чиновникам - если можешь, воруй, бери взятки, злоупотребляй полномочиями, и если вдруг тебя поймают, что маловероятно, получишь условный срок и еще останешься в прикупе. Тех кто назначил ему такие сроки и штрафы, самих нужно судить...
29.08.2025 09:37 Відповісти
Судити таких? Це не цікаво. Цікавіше зачморити на форумі умовного Миколу, якого три бугая в балаклавах тягнуть в цивільний бус, а Микола, захищаючись, розквасив носа бугаю без документів. Ось що людей цікавить. А якийсь суддя - пфф... Я вас умоляю...
29.08.2025 09:55 Відповісти
Рускій, ти знову за своє?! Хоч методичку поміняй.
29.08.2025 10:55 Відповісти
Чому я "рускій" ? У вас є докази? Зайдіть в Ютуб і наберіть назву каналу "Евгений Magirus". Це мій військовий канал українського воїна. Я вам там відповім. Всі притомні військові проти свавілля і от підтримують свавілля, мабуть, точно "руські"
29.08.2025 11:28 Відповісти
А вчера новый генпрокурор что--то про нетерпимость и страшную борьбу с коррупцией рассказывал. Такие штрафы и конфискации даже для официальной судейской зарплаты полная ерунда. Выглядит как стимулирование
29.08.2025 09:38 Відповісти
Судді й прокурори в одних банях паряться.Цю мафію здолати важко.Тільки Кольт.
29.08.2025 10:56 Відповісти
Алекс Бондаренко Не можешь подолати- очоль!
29.08.2025 12:32 Відповісти
Вот интересно, прокуратура апелляции на приговор подаст
29.08.2025 09:39 Відповісти
Прокуратура не подасть, а Боярський обов"язково подасть і його виправдають, всі гроші повернуть та ще й компенсацію за моральні збитки виплатять.
29.08.2025 10:20 Відповісти
Не подаст уже. Он же вину признал
29.08.2025 10:52 Відповісти
Все в кращих традиціях ЗЕ-посадовців: строк умовний, штраф швидше за все також і його навіть компенсують, бо суддя під слідством отримав надлюдські моральні страждання. Казав-же мені батько, щоб вчився на суддю, бо його ніколи не посадять, а я дурень вивчився на військового інженера.
29.08.2025 09:44 Відповісти
Виплатіть йому зарплату за той час, поки йшло слідство і судовий процес.
Також виплатіть компенсацію за моральну шкоду, та поновіть "шановного" на посаді.
Було б добре, щоб він звернувся до ЄСПЛ, щоб той зобов'язав Україну виплатити йому ще пару євро.
29.08.2025 09:46 Відповісти
Гарно попрацював - може відпочивати на пенсії.
29.08.2025 09:49 Відповісти
А хто сказав, що його відправили на пенсію?
Буде продовжувати допомагати ухилянтам.
29.08.2025 10:23 Відповісти
Мабуть домовився що умовний термін збільшать до 6 років, а відкати зменшать.
29.08.2025 09:50 Відповісти
364 человека спас. Молодец.
29.08.2025 09:52 Відповісти
А Україну він не намагався спасти?
29.08.2025 10:25 Відповісти
Как там из хранции Украина спасается, норм?
29.08.2025 12:18 Відповісти
Правильно люди роблять, що валять з України будь якими способами.
Не факт, що там буде все гаразд, але факт , що тут вже повний п#здець.
29.08.2025 09:57 Відповісти
Баран, ти хоч розумієш що оті люди які "валять" це і є ті 300+ людей які заносили хабарі цьому судді?
Хоча кого я питаю, у одебілених вкраїнчиків причинно-наслідкові зв'язки в базу прошивку ніколи й не входили.
29.08.2025 10:19 Відповісти
Дауніто, розкажи це свому псіхіатру. і тим , хто розікрав та розпродав українську зброю і запустив в країну всіх цих російських агентів.
А люди за цих п#дарів відповідати не повинні, шукай ЛОХІВ.
29.08.2025 10:25 Відповісти
Баран, а давай тоді ти сам розкажеш мені хто привів до влади Кучму і Кравчука які просрали ядерку і віддавали ракети за газові борги.
Хто привів Овоча який завів агентів русні на всі щаблі влади.
Хто привів зелене опудало яке так хотіло зазирнути в очі ***** що заморозило ракетні програмами, зняло бригади з Півдня і поставило руснявих агентів в СБУ для швидкої здачі території.
Я вірно тебе зрозумів що це зробив суддя Боярський у змові з неназваними мафіозниками, а не прасті вкраїнчики які ні в чому неуіноуні, включно з тими 300 які йому хабарі заносили?🤦
29.08.2025 10:36 Відповісти
Дауніто , ці , як ти їх називаєш " вкраїнчики" нікого до влади не приводили, і ядерну зброю не віддавали, і ніякого закону про заборону на виїзд не існує - тому вони клали на таких стрілочників, як ти великий і товстий, і рятують себе, як можуть
29.08.2025 10:42 Відповісти
Нікого до влади "українчики" не приводили? То що, 73% голосів за ЗЕ - липові?? То не "українчики" голосували, а штучний інтелект?
Між іншим, шкода, що не він. Штучний інтелект за ЗЕ точно би не голосував.
29.08.2025 10:56 Відповісти
Тільки ні за ЗЕ , а проти ПЕ ((( голосували.
А взагалі ходити на "вибори" це ідіотізм 100%, тобто обирати собі ярмо на шию, як казав один французький анархіст 150 років тому.
29.08.2025 11:05 Відповісти
А от цікаво, він і далі зможе працювати суддею і потім отримувати суддівську пенсію?
29.08.2025 10:30 Відповісти
І такі да, в нього ще 1 042 000 дол. залишилось. То це не вирок -це схема легалізації хабарів.
29.08.2025 10:44 Відповісти
А що ??? В Макошині на зоні всі судді нари позаймали?? йо.. вашу матку..Свої своїх не судять?? Банда на банді в державі...гниди... не потрібні мацковитські воші...
29.08.2025 10:45 Відповісти
Сон «Слузі» наснивсь страшний:

Темінь коридора,

Вікна, ґрати й дуже злий

Голос прокурора:

.

- Ах, взяли б тебе чорти,

Буцегарні житель!

Красти так в солдат, як ти -

Путіну служити.

.

Ти кричав: "Я - патріот!"

Із трибуни «Ради»

І неякісні на фронт

Міни слав й снаряди.

.

Був нахабним хапуном!

Йди у кліть, собако!..

... Він прокинувсь за столом

Дружнім у Монако.

.

День народження! Торти,

«Слуг» хмільная свора

І вітальнії листи

ЗЕ і прокурора.
29.08.2025 10:52 Відповісти
29.08.2025 10:56 Відповісти
А з роботи вигнали си нізя?
29.08.2025 11:14 Відповісти
Тікай з міста! До тебе вже їдуть!
29.08.2025 12:35 Відповісти
А що , так можна було 😁😁😁
29.08.2025 11:15 Відповісти
Класика: І щуку кинули у річку!
29.08.2025 11:27 Відповісти
29.08.2025 11:30 Відповісти
І ще й має вийти з прибутком 700 тисяч баксів.
І це якщо вірити йому на слово що брав від 1.5 до 3 тисяч.
Хороша робота.
Він іще й пенсію буде отримувати ніфігову 110000 гривень.
29.08.2025 11:42 Відповісти
І що, тепер він знову судить?
29.08.2025 11:47 Відповісти
ну да)) судді не осудні в нашій країні - вони стовпи тої влади
29.08.2025 12:32 Відповісти
.... і знову повертаючись до питання: "а нашо тіки з країни за пешої можилвості". Така "справделивість" щодо суддів - для вас не аргумент?
29.08.2025 12:31 Відповісти
 
 