Суддя з Білгорода-Дністровського Боярський, який допомагав ухилянтам, отримав умовний термін та штрафи

Суддя Олександр Боярський, який, за даними слідства, сприяв щонайменше 364 ухилянтам від служби у ЗСУ виїхати за кордон, визнав свою провину і уклав угоду зі слідством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний редактор Lb.ua Олег Базар.

За результатами розгляду Боярський отримав 6 років умовно, конфісковано $20 тис. та 200 тис. грн. Крім того, суд зобов’язав Боярського переказати 1 млн грн на потреби Сил оборони України.

"Навіть якщо повірити у версію слідства, що Боярський брав за одне рішення 1,5-3 тисячі доларів (упевнений, що більше), то суддя вийшов з цієї історії з непоганим прибутком", - зазначив Базар.

Нагадаємо, у січні 2024 року Вищий антикорупційний суд заарештував суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександра Боярського з можливістю вийти під заставу 1 мільйон 59 тисяч гривень.

