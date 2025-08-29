Суддя з Білгорода-Дністровського Боярський, який допомагав ухилянтам, отримав умовний термін та штрафи
Суддя Олександр Боярський, який, за даними слідства, сприяв щонайменше 364 ухилянтам від служби у ЗСУ виїхати за кордон, визнав свою провину і уклав угоду зі слідством.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний редактор Lb.ua Олег Базар.
За результатами розгляду Боярський отримав 6 років умовно, конфісковано $20 тис. та 200 тис. грн. Крім того, суд зобов’язав Боярського переказати 1 млн грн на потреби Сил оборони України.
"Навіть якщо повірити у версію слідства, що Боярський брав за одне рішення 1,5-3 тисячі доларів (упевнений, що більше), то суддя вийшов з цієї історії з непоганим прибутком", - зазначив Базар.
Нагадаємо, у січні 2024 року Вищий антикорупційний суд заарештував суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександра Боярського з можливістю вийти під заставу 1 мільйон 59 тисяч гривень.
Подумаєш давали хабарі
Подумаєш ухилядимь від захисту Батьківщини.
Це все суддя їх спокусив.
А його слабо наказали і тепер ще більше ухилєсів понесуть бабло до інших суддів.
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
Очередной пример поощрения коррупции и сигнал всем чиновникам - если можешь, воруй, бери взятки, злоупотребляй полномочиями, и если вдруг тебя поймают, что маловероятно, получишь условный срок и еще останешься в прикупе. Тех кто назначил ему такие сроки и штрафы, самих нужно судить...
Також виплатіть компенсацію за моральну шкоду, та поновіть "шановного" на посаді.
Було б добре, щоб він звернувся до ЄСПЛ, щоб той зобов'язав Україну виплатити йому ще пару євро.
Буде продовжувати допомагати ухилянтам.
Не факт, що там буде все гаразд, але факт , що тут вже повний п#здець.
Хоча кого я питаю, у одебілених вкраїнчиків причинно-наслідкові зв'язки в базу прошивку ніколи й не входили.
А люди за цих п#дарів відповідати не повинні, шукай ЛОХІВ.
Хто привів Овоча який завів агентів русні на всі щаблі влади.
Хто привів зелене опудало яке так хотіло зазирнути в очі ***** що заморозило ракетні програмами, зняло бригади з Півдня і поставило руснявих агентів в СБУ для швидкої здачі території.
Я вірно тебе зрозумів що це зробив суддя Боярський у змові з неназваними мафіозниками, а не прасті вкраїнчики які ні в чому неуіноуні, включно з тими 300 які йому хабарі заносили?🤦
Між іншим, шкода, що не він. Штучний інтелект за ЗЕ точно би не голосував.
А взагалі ходити на "вибори" це ідіотізм 100%, тобто обирати собі ярмо на шию, як казав один французький анархіст 150 років тому.
Темінь коридора,
Вікна, ґрати й дуже злий
Голос прокурора:
.
- Ах, взяли б тебе чорти,
Буцегарні житель!
Красти так в солдат, як ти -
Путіну служити.
.
Ти кричав: "Я - патріот!"
Із трибуни «Ради»
І неякісні на фронт
Міни слав й снаряди.
.
Був нахабним хапуном!
Йди у кліть, собако!..
... Він прокинувсь за столом
Дружнім у Монако.
.
День народження! Торти,
«Слуг» хмільная свора
І вітальнії листи
ЗЕ і прокурора.
І це якщо вірити йому на слово що брав від 1.5 до 3 тисяч.
Хороша робота.
Він іще й пенсію буде отримувати ніфігову 110000 гривень.