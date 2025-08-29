Судья из Белгорода-Днестровского Боярский, который помогал уклонистам, получил условный срок и штрафы
Судья Александр Боярский, который, по данным следствия, способствовал по меньшей мере 364 уклонистам от службы в ВСУ выехать за границу, признал свою вину и заключил сделку со следствием.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главный редактор Lb.ua Олег Базар.
По результатам рассмотрения Боярский получил 6 лет условно, конфисковано $20 тыс. и 200 тыс. грн. Кроме того, суд обязал Боярского перечислить 1 млн грн на нужды Сил обороны Украины.
"Даже если поверить в версию следствия, что Боярский брал за одно решение 1,5-3 тысячи долларов (уверен, что больше), то судья вышел из этой истории с неплохой прибылью", - отметил Базар.
Напомним, в январе 2024 года Высший антикоррупционный суд арестовал судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Александра Боярского с возможностью выйти под залог 1 миллион 59 тысяч гривен.
Очередной пример поощрения коррупции и сигнал всем чиновникам - если можешь, воруй, бери взятки, злоупотребляй полномочиями, и если вдруг тебя поймают, что маловероятно, получишь условный срок и еще останешься в прикупе. Тех кто назначил ему такие сроки и штрафы, самих нужно судить...
Також виплатіть компенсацію за моральну шкоду, та поновіть "шановного" на посаді.
Було б добре, щоб він звернувся до ЄСПЛ, щоб той зобов'язав Україну виплатити йому ще пару євро.
Не факт, що там буде все гаразд, але факт , що тут вже повний п#здець.