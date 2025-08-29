РУС
Судья из Белгорода-Днестровского Боярский, который помогал уклонистам, получил условный срок и штрафы

Боярский, который помог сотням мужчин избежать службы в ВСУ, признал свою вину.

Судья Александр Боярский, который, по данным следствия, способствовал по меньшей мере 364 уклонистам от службы в ВСУ выехать за границу, признал свою вину и заключил сделку со следствием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главный редактор Lb.ua Олег Базар.

По результатам рассмотрения Боярский получил 6 лет условно, конфисковано $20 тыс. и 200 тыс. грн. Кроме того, суд обязал Боярского перечислить 1 млн грн на нужды Сил обороны Украины.

"Даже если поверить в версию следствия, что Боярский брал за одно решение 1,5-3 тысячи долларов (уверен, что больше), то судья вышел из этой истории с неплохой прибылью", - отметил Базар.

Напомним, в январе 2024 года Высший антикоррупционный суд арестовал судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Александра Боярского с возможностью выйти под залог 1 миллион 59 тысяч гривен.

+5
Винні ухилянти - вони ж йому давали гроші. Так здається кажуть місцеві берсерки в темах з полковниками-хабарниками з ТЦК?) Ну от і тут суддя не винен. І антикорупціонери не винні. Всі біди від клятих ухилянтів, а так то все гарно.
29.08.2025 09:19 Ответить
+3
Тисяча чертєй )
29.08.2025 09:26 Ответить
+3
При таких законах корупцію ніколи подолано не буде, бо цей вирок стимулює ще сотні нових боярських, сидіти все рівно не доведеться...
29.08.2025 09:27 Ответить
Каїться?
29.08.2025 09:17 Ответить
Винні ухилянти - вони ж йому давали гроші. Так здається кажуть місцеві берсерки в темах з полковниками-хабарниками з ТЦК?) Ну от і тут суддя не винен. І антикорупціонери не винні. Всі біди від клятих ухилянтів, а так то все гарно.
29.08.2025 09:19 Ответить
29.08.2025 09:33 Ответить
Невже, зеленський, таки- ... ас?
29.08.2025 09:26 Ответить
Тисяча чертєй )
29.08.2025 09:26 Ответить
в зєлєнаглазам таксі
29.08.2025 09:37 Ответить
Не вам учить судью манєрам!
29.08.2025 09:45 Ответить
так я і не вчу.
29.08.2025 09:51 Ответить
При таких законах корупцію ніколи подолано не буде, бо цей вирок стимулює ще сотні нових боярських, сидіти все рівно не доведеться...
29.08.2025 09:27 Ответить
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
29.08.2025 09:49 Ответить
Деспоти!! Засудили!! Цікаво скільки "дадуть" Тищенко....років 1.5 умовно?? А тому міністру з носом мабуть штраф?? Нічого,прокурори з суддями зроблять показники позбавлення волі на безхатькам та Червинських.....
29.08.2025 09:34 Ответить
яке щастя...
29.08.2025 09:35 Ответить
Це все херня, головне що він отримає підвищену пенсію.
29.08.2025 09:36 Ответить
Вы лучше скажите на этих 364 ухилянтов дела хоть завели или ну его нафиг?
29.08.2025 09:36 Ответить
Та він же не винен, ухилянти змушували його брати хабарі силою, він же переживав за безпеку своєї сімʼї. А якийсь там мільйон баксів з хвостиком, що йому силою всунули, то він напевне спалив
29.08.2025 09:37 Ответить
"Навіть якщо повірити у версію слідства, що Боярський брав за одне рішення 1,5-3 тисячі доларів (упевнений, що більше), то суддя вийшов з цієї історії з непоганим прибутком", - зазначив Базар"

Очередной пример поощрения коррупции и сигнал всем чиновникам - если можешь, воруй, бери взятки, злоупотребляй полномочиями, и если вдруг тебя поймают, что маловероятно, получишь условный срок и еще останешься в прикупе. Тех кто назначил ему такие сроки и штрафы, самих нужно судить...
29.08.2025 09:37 Ответить
Судити таких? Це не цікаво. Цікавіше зачморити на форумі умовного Миколу, якого три бугая в балаклавах тягнуть в цивільний бус, а Микола, захищаючись, розквасив носа бугаю без документів. Ось що людей цікавить. А якийсь суддя - пфф... Я вас умоляю...
29.08.2025 09:55 Ответить
А вчера новый генпрокурор что--то про нетерпимость и страшную борьбу с коррупцией рассказывал. Такие штрафы и конфискации даже для официальной судейской зарплаты полная ерунда. Выглядит как стимулирование
29.08.2025 09:38 Ответить
Вот интересно, прокуратура апелляции на приговор подаст
29.08.2025 09:39 Ответить
Все в кращих традиціях ЗЕ-посадовців: строк умовний, штраф швидше за все також і його навіть компенсують, бо суддя під слідством отримав надлюдські моральні страждання. Казав-же мені батько, щоб вчився на суддю, бо його ніколи не посадять, а я дурень вивчився на військового інженера.
29.08.2025 09:44 Ответить
Виплатіть йому зарплату за той час, поки йшло слідство і судовий процес.
Також виплатіть компенсацію за моральну шкоду, та поновіть "шановного" на посаді.
Було б добре, щоб він звернувся до ЄСПЛ, щоб той зобов'язав Україну виплатити йому ще пару євро.
29.08.2025 09:46 Ответить
Гарно попрацював - може відпочивати на пенсії.
29.08.2025 09:49 Ответить
Мабуть домовився що умовний термін збільшать до 6 років, а відкати зменшать.
29.08.2025 09:50 Ответить
364 человека спас. Молодец.
29.08.2025 09:52 Ответить
Правильно люди роблять, що валять з України будь якими способами.
Не факт, що там буде все гаразд, але факт , що тут вже повний п#здець.
29.08.2025 09:57 Ответить
 
 