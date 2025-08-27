Требовал $8500 за "помощь" в исключении из воинского учета: в Харькове задержали мужчину. ФОТОрепортаж

23-летний харьковчанин разработал схему, по которой требовал от гражданина с врожденными пороками здоровья денежные средства за якобы влияние на должностных лиц военно-врачебных комиссий и работников РТЦК и СП Харькова.

Об этом сообщила областная прокуратура и полиция, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, безработный житель Харькова предлагал услуги по исключению с воинского учета. Он уверял клиентов, что имеет "выходы" на экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица, работников РТЦК и СП, которые могут помочь получить необходимые документы для этого.

Так, делец пообещал одному из мужчин, который имел врожденные пороки здоровья, что тот не сможет пройти военно-врачебную комиссию и подтвердить свое заболевание без денежных средств. Однако он заверил, что за 8500 долларов США поможет решить этот вопрос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Организовали схемы уклонения от мобилизации: в разных регионах Украины задержаны 12 дельцов, - СБУ. ФОТОрепортаж

13 августа 2025 года, во время встречи на парковке ТРЦ в Харькове, делец получил от клиента оговоренную сумму.

Харьковчанина задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Сейчас идет следствие, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства правонарушения и причастные лица.

Читайте также: Обворовывала погибших военных: на Харьковщине медсестру из морга взяли под стражу, - прокуратура. ФОТО





