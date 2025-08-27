Обворовывала погибших военных: на Харьковщине медсестру из морга взяли под стражу, - прокуратура. ФОТО
В Харьковской области суд избрал меру пресечения младшей медсестре морга, которая обворовывала погибших военных.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Женщину будут держать под стражей в течение 60 суток.
Как уточнили в ведомстве, суд удовлетворил ходатайство прокурора и определил возможность внесения залога в размере 90 840 гривен.
Напомним, во вторник, 26 августа было сообщено о подозрении женщине в краже, совершенной повторно, в условиях военного положения, и в незаконном завладении предметом, который находился на теле умершего из корыстных побуждений.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Danger Zone
показать весь комментарий27.08.2025 15:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Eva Low
показать весь комментарий27.08.2025 15:54 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Bander UA
показать весь комментарий27.08.2025 15:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sсhool Bus
показать весь комментарий27.08.2025 15:30 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Нагнибіда Ципердюк
показать весь комментарий27.08.2025 17:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sсhool Bus
показать весь комментарий27.08.2025 17:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль