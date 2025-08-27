Обворовывала погибших военных: на Харьковщине медсестру из морга взяли под стражу, - прокуратура. ФОТО

В Харьковской области суд избрал меру пресечения младшей медсестре морга, которая обворовывала погибших военных.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Женщину будут держать под стражей в течение 60 суток.

Как уточнили в ведомстве, суд удовлетворил ходатайство прокурора и определил возможность внесения залога в размере 90 840 гривен.

Напомним, во вторник, 26 августа было сообщено о подозрении женщине в краже, совершенной повторно, в условиях военного положения, и в незаконном завладении предметом, который находился на теле умершего из корыстных побуждений.

