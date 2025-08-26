РУС
Ограбила погибших украинских воинов: разоблачена сотрудница морга на Харьковщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении женщине в краже, совершенной повторно, в условиях военного положения, и в незаконном завладении предметом, который находился на теле умершего из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 297 УК Украины).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, расследование началось после обращения жены павшего защитника, которая, получив тело мужа из морга, заметила исчезновение его обручального кольца. Женщина отметила, что перед передачей тела в морг украшение должно было быть на месте.

Установлено, что к исчезновению кольца причастна младшая медицинская сестра Чугуевского отделения ГСУ "Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы". Она систематически присваивала личные вещи погибших воинов. Женщина похищала мобильные телефоны, цепочки, обручальные кольца и тому подобное. Некоторые кольца она срезала с пальцев погибших с помощью плоскогубцев. В дальнейшем эти вещи женщина сдавала в ломбарды в обмен на наличные.

В облпрокуратуре отмечают, что сотрудница морга действовала из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих поступков. Ее действия не только нарушали закон, но и грубо попирали моральные нормы и традиции уважительного отношения к умершим.

Сообщается, что во время обыска правоохранители изъяли большое количество ювелирных изделий и квитанции из ломбардов.

Сейчас следствие продолжается: устанавливаются другие пострадавшие и проверяется причастность других работников морга к совершенным преступлениям.

Прокуроры в суде будут ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

хищение (682) военнослужащие (6270) Харьковская область (1498)
Топ комментарии
+17
капець.. Мало того, що ті хлопці загинули заради того, щоб воно мерзенне жило, та ще й обікрала. ((
показать весь комментарий
26.08.2025 14:05 Ответить
+13
кацапська ментальність..нічого святого...
показать весь комментарий
26.08.2025 14:03 Ответить
+13
Не може бути, щоб інші колеги не знали про її кримінальний промисел
показать весь комментарий
26.08.2025 14:24 Ответить
кацапська ментальність..нічого святого...
показать весь комментарий
26.08.2025 14:03 Ответить
капець.. Мало того, що ті хлопці загинули заради того, щоб воно мерзенне жило, та ще й обікрала. ((
показать весь комментарий
26.08.2025 14:05 Ответить
в 22 прикручували до стовба
показать весь комментарий
26.08.2025 14:08 Ответить
Руки повідрубувати цій падалі.
показать весь комментарий
26.08.2025 14:09 Ответить
По саму шию!
показать весь комментарий
26.08.2025 14:52 Ответить
в голове не укладывается......
показать весь комментарий
26.08.2025 14:13 Ответить
Не може бути, щоб інші колеги не знали про її кримінальний промисел
показать весь комментарий
26.08.2025 14:24 Ответить
У ломбарді теж, мабуть, здогадивались чії ті коштовності.
показать весь комментарий
26.08.2025 14:52 Ответить
Ну хто працює в морзі санітарами - мабуть найрозумніші і найчесніші вершки суспільства?
показать весь комментарий
26.08.2025 15:06 Ответить
яка гидота..., мене аж знудило...
показать весь комментарий
26.08.2025 15:16 Ответить
В мене знайомий працював в крематорії. Так усі роблять, в них це негласно заведено століттями ведення ритуального бізнесу. Єдине, не беруть іграшки і прикраси з мертвих дітей, а у дорослих, і зуби виривають з золотими коронками, і перед тим як у піч "трупакідзе" на кремацію закинути, теж все *******.... так що якогось гіпер-злочину у діях тьотки я не вбачаю, робота в неї дуже специфічна, не кожна психіка витримує..........
показать весь комментарий
26.08.2025 16:27 Ответить
вот же сучище...........................................
показать весь комментарий
26.08.2025 16:56 Ответить
 
 