Ограбила погибших украинских воинов: разоблачена сотрудница морга на Харьковщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении женщине в краже, совершенной повторно, в условиях военного положения, и в незаконном завладении предметом, который находился на теле умершего из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 297 УК Украины).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, расследование началось после обращения жены павшего защитника, которая, получив тело мужа из морга, заметила исчезновение его обручального кольца. Женщина отметила, что перед передачей тела в морг украшение должно было быть на месте.

Установлено, что к исчезновению кольца причастна младшая медицинская сестра Чугуевского отделения ГСУ "Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы". Она систематически присваивала личные вещи погибших воинов. Женщина похищала мобильные телефоны, цепочки, обручальные кольца и тому подобное. Некоторые кольца она срезала с пальцев погибших с помощью плоскогубцев. В дальнейшем эти вещи женщина сдавала в ломбарды в обмен на наличные.

В облпрокуратуре отмечают, что сотрудница морга действовала из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих поступков. Ее действия не только нарушали закон, но и грубо попирали моральные нормы и традиции уважительного отношения к умершим.

Сообщается, что во время обыска правоохранители изъяли большое количество ювелирных изделий и квитанции из ломбардов.

Сейчас следствие продолжается: устанавливаются другие пострадавшие и проверяется причастность других работников морга к совершенным преступлениям.

Прокуроры в суде будут ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.



