Обкрадала загиблих українських воїнів: викрито співробітницю моргу на Харківщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру жінці у крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, та у незаконному заволодінні предметом, що знаходився на тілі померлого з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 297 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, розслідування розпочалося після звернення дружини полеглого захисника, яка, отримавши тіло чоловіка з моргу, помітила зникнення його обручки. Жінка зазначила, що перед передачею тіла до моргу прикраса мала бути на місці.

Встановлено, що до зникнення обручки причетна молодша медична сестра Чугуївського відділення ДСУ "Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи". Вона систематично привласнювала особисті речі загиблих воїнів. Жінка викрадала мобільні телефони, ланцюжки, обручки тощо. Деякі кільця вона зрізала з пальців загиблих за допомогою плоскогубців. Надалі ці речі жінка здавала до ломбардів в обмін на готівку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрав обручку з тіла загиблого воїна: на Житомирщині на 5 років засуджено працівника моргу

В облпрокуратурі зауважують, що співробітниця моргу діяла з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх вчинків. Її дії не лише порушували закон, а й грубо зневажали моральні норми та традиції шанобливого ставлення до померлих.

Повідомляється, що під час обшуку правоохоронці вилучили велику кількість ювелірних виробів та квитанції з ломбардів.

Читайте: Чоловік вкрав телефон у важкопораненого після ракетного удару по Сумах. Йому загрожує 8 років ув’язнення, - Нацполіція

Нині слідство триває: встановлюються інші потерпілі та перевіряється причетність інших працівників моргу до скоєних злочинів.

Прокурори у суді клопотатимуть про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

крадіжка (665) військовослужбовці (4902) Харківська область (1517)
капець.. Мало того, що ті хлопці загинули заради того, щоб воно мерзенне жило, та ще й обікрала. ((
26.08.2025 14:05 Відповісти
кацапська ментальність..нічого святого...
26.08.2025 14:03 Відповісти
Не може бути, щоб інші колеги не знали про її кримінальний промисел
26.08.2025 14:24 Відповісти
кацапська ментальність..нічого святого...
26.08.2025 14:03 Відповісти
капець.. Мало того, що ті хлопці загинули заради того, щоб воно мерзенне жило, та ще й обікрала. ((
26.08.2025 14:05 Відповісти
в 22 прикручували до стовба
26.08.2025 14:08 Відповісти
Руки повідрубувати цій падалі.
26.08.2025 14:09 Відповісти
По саму шию!
26.08.2025 14:52 Відповісти
в голове не укладывается......
26.08.2025 14:13 Відповісти
Не може бути, щоб інші колеги не знали про її кримінальний промисел
26.08.2025 14:24 Відповісти
У ломбарді теж, мабуть, здогадивались чії ті коштовності.
26.08.2025 14:52 Відповісти
Ну хто працює в морзі санітарами - мабуть найрозумніші і найчесніші вершки суспільства?
26.08.2025 15:06 Відповісти
яка гидота..., мене аж знудило...
26.08.2025 15:16 Відповісти
В мене знайомий працював в крематорії. Так усі роблять, в них це негласно заведено століттями ведення ритуального бізнесу. Єдине, не беруть іграшки і прикраси з мертвих дітей, а у дорослих, і зуби виривають з золотими коронками, і перед тим як у піч "трупакідзе" на кремацію закинути, теж все *******.... так що якогось гіпер-злочину у діях тьотки я не вбачаю, робота в неї дуже специфічна, не кожна психіка витримує..........
26.08.2025 16:27 Відповісти
вот же сучище...........................................
26.08.2025 16:56 Відповісти
 
 