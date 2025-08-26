Обкрадала загиблих українських воїнів: викрито співробітницю моргу на Харківщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру жінці у крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, та у незаконному заволодінні предметом, що знаходився на тілі померлого з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 297 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, розслідування розпочалося після звернення дружини полеглого захисника, яка, отримавши тіло чоловіка з моргу, помітила зникнення його обручки. Жінка зазначила, що перед передачею тіла до моргу прикраса мала бути на місці.

Встановлено, що до зникнення обручки причетна молодша медична сестра Чугуївського відділення ДСУ "Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи". Вона систематично привласнювала особисті речі загиблих воїнів. Жінка викрадала мобільні телефони, ланцюжки, обручки тощо. Деякі кільця вона зрізала з пальців загиблих за допомогою плоскогубців. Надалі ці речі жінка здавала до ломбардів в обмін на готівку.

В облпрокуратурі зауважують, що співробітниця моргу діяла з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх вчинків. Її дії не лише порушували закон, а й грубо зневажали моральні норми та традиції шанобливого ставлення до померлих.

Повідомляється, що під час обшуку правоохоронці вилучили велику кількість ювелірних виробів та квитанції з ломбардів.

Нині слідство триває: встановлюються інші потерпілі та перевіряється причетність інших працівників моргу до скоєних злочинів.

Прокурори у суді клопотатимуть про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



