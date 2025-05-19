Викрав обручку з тіла загиблого воїна: на Житомирщині на 5 років засуджено працівника моргу
Суд призначив 5 років ув’язнення працівнику Малинського моргу за наругу над тілом загиблого військового Едуарда Рошки - обвинувачений викрав обручку з руки захисника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Як зазначається, злочин стався після загибелі військового Едуарда Рошки. Працівник моргу зняв з його руки обручку та здав до ломбарду. Пізніше поліція вилучила прикрасу. Під час слідства також з'ясувалося, що обвинувачений займався подібними крадіжками ще з 2022 року - в ломбарді виявили 15 золотих виробів, що належали померлим. Загалом у справі троє потерпілих.
Дружина загиблого повідомила, що вирок надійшов їй електронною поштою 19 травня. Вона наголосила, що хоч і вважає покарання недостатнім, усе ж вдячна за рішення суду.
Житомирська обласна прокуратура також підтвердила вирок. Наразі він не набрав законної сили, оскільки триває строк на апеляційне оскарження.
