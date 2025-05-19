УКР
Викрав обручку з тіла загиблого воїна: на Житомирщині на 5 років засуджено працівника моргу

Працівника моргу засудили на 5 років за крадіжку з тіла загиблого воїна

Суд призначив 5 років ув’язнення працівнику Малинського моргу за наругу над тілом загиблого військового Едуарда Рошки - обвинувачений викрав обручку з руки захисника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як зазначається, злочин стався після загибелі військового Едуарда Рошки. Працівник моргу зняв з його руки обручку та здав до ломбарду. Пізніше поліція вилучила прикрасу. Під час слідства також з'ясувалося, що обвинувачений займався подібними крадіжками ще з 2022 року - в ломбарді виявили 15 золотих виробів, що належали померлим. Загалом у справі троє потерпілих.

Дружина загиблого повідомила, що вирок надійшов їй електронною поштою 19 травня. Вона наголосила, що хоч і вважає покарання недостатнім, усе ж вдячна за рішення суду.

Житомирська обласна прокуратура також підтвердила вирок. Наразі він не набрав законної сили, оскільки триває строк на апеляційне оскарження.

+6
Під час слідства також з'ясувалося, що обвинувачений займався подібними крадіжками ще з 2022 року - в ломбарді виявили 15 золотих виробів, що належали померлим.
+5
Вчинок жахливий АЛЕ його за обручку яка навряд чи коштує багато 5 років - а якщо не зробив ********** чи зробив такі що кранти - то 0. Питання чого тікають люди думаю можна не ставити
+5
Сколько снял колец с людей, столько пальцев отрубить суке.
Вчинок жахливий АЛЕ його за обручку яка навряд чи коштує багато 5 років - а якщо не зробив ********** чи зробив такі що кранти - то 0. Питання чого тікають люди думаю можна не ставити
Під час слідства також з'ясувалося, що обвинувачений займався подібними крадіжками ще з 2022 року - в ломбарді виявили 15 золотих виробів, що належали померлим.
Браковані ********** це чиїсь життя і там пожиттєве повинно бути,але ж то друзяки Єрмака
Коли ховали чоловіка, синові у морзі санітар сказав - все зняти, якщо бажання до труни щось покласти - покажіть працівникам моргу, але: не кладіть гроші, або щось коштовне. Іконка, речі які з ним були. Все.
Цих цинічних працівників моргу давно треба садити за такі речі, родичі переважно вбиті горем і не хочуть скандалів а ті постійно крадуть. В мого родича також вкрали, я сумніваюсь що в того працівника то єдиний випадок.
То скажіть, якій морг.
Сколько снял колец с людей, столько пальцев отрубить суке.
Треба красти мільйонами, тоді всі поважатимуть.
капец..думал это осталось в 90-х....
Крадії?))
