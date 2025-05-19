РУС
Новости Надругательство над могилой
1 646 11

Похитил обручальное кольцо с тела погибшего воина: на Житомирщине на 5 лет осужден работник морга

Работника морга приговорили к 5 годам за кражу с тела погибшего воина

Суд назначил 5 лет заключения работнику Малинского морга за надругательство над телом погибшего военного Эдуарда Рошки - обвиняемый похитил обручальное кольцо с руки защитника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как отмечается, преступление произошло после гибели военного Эдуарда Рошки. Работник морга снял с его руки обручальное кольцо и сдал в ломбард. Позже полиция изъяла украшение. Во время следствия также выяснилось, что обвиняемый занимался подобными кражами еще с 2022 года - в ломбарде обнаружили 15 золотых изделий, принадлежавших умершим. Всего по делу трое потерпевших.

Жена погибшего сообщила, что приговор поступил ей по электронной почте 19 мая. Она подчеркнула, что хоть и считает наказание недостаточным, все же благодарна за решение суда.

Житомирская областная прокуратура также подтвердила приговор. Сейчас он не вступил в законную силу, поскольку продолжается срок на апелляционное обжалование.

хищение (682) военнослужащие (6266) Житомирская область (1430)
+6
Під час слідства також з'ясувалося, що обвинувачений займався подібними крадіжками ще з 2022 року - в ломбарді виявили 15 золотих виробів, що належали померлим.
19.05.2025 17:54
+5
Вчинок жахливий АЛЕ його за обручку яка навряд чи коштує багато 5 років - а якщо не зробив ********** чи зробив такі що кранти - то 0. Питання чого тікають люди думаю можна не ставити
19.05.2025 17:50
+5
Сколько снял колец с людей, столько пальцев отрубить суке.
19.05.2025 17:57
Вчинок жахливий АЛЕ його за обручку яка навряд чи коштує багато 5 років - а якщо не зробив ********** чи зробив такі що кранти - то 0. Питання чого тікають люди думаю можна не ставити
19.05.2025 17:50
Під час слідства також з'ясувалося, що обвинувачений займався подібними крадіжками ще з 2022 року - в ломбарді виявили 15 золотих виробів, що належали померлим.
19.05.2025 17:54
Браковані ********** це чиїсь життя і там пожиттєве повинно бути,але ж то друзяки Єрмака
19.05.2025 17:54
Коли ховали чоловіка, синові у морзі санітар сказав - все зняти, якщо бажання до труни щось покласти - покажіть працівникам моргу, але: не кладіть гроші, або щось коштовне. Іконка, речі які з ним були. Все.
19.05.2025 17:56
Цих цинічних працівників моргу давно треба садити за такі речі, родичі переважно вбиті горем і не хочуть скандалів а ті постійно крадуть. В мого родича також вкрали, я сумніваюсь що в того працівника то єдиний випадок.
19.05.2025 17:59
То скажіть, якій морг.
19.05.2025 19:09
Сколько снял колец с людей, столько пальцев отрубить суке.
19.05.2025 17:57
Треба красти мільйонами, тоді всі поважатимуть.
19.05.2025 18:01
капец..думал это осталось в 90-х....
19.05.2025 18:30
Крадії?))
19.05.2025 20:13
 
 