Похитил обручальное кольцо с тела погибшего воина: на Житомирщине на 5 лет осужден работник морга

Суд назначил 5 лет заключения работнику Малинского морга за надругательство над телом погибшего военного Эдуарда Рошки - обвиняемый похитил обручальное кольцо с руки защитника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как отмечается, преступление произошло после гибели военного Эдуарда Рошки. Работник морга снял с его руки обручальное кольцо и сдал в ломбард. Позже полиция изъяла украшение. Во время следствия также выяснилось, что обвиняемый занимался подобными кражами еще с 2022 года - в ломбарде обнаружили 15 золотых изделий, принадлежавших умершим. Всего по делу трое потерпевших.

Жена погибшего сообщила, что приговор поступил ей по электронной почте 19 мая. Она подчеркнула, что хоть и считает наказание недостаточным, все же благодарна за решение суда.

Житомирская областная прокуратура также подтвердила приговор. Сейчас он не вступил в законную силу, поскольку продолжается срок на апелляционное обжалование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Похищал таблички с могил, чтобы сдать на металлолом: в Одесской области задержан парень, - Нацполиция