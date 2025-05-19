УКР
Вкрав прилади нічного бачення на 4,5 млн грн: до 10 років ув’язнення засудили військового, - ДБР. ФОТО

Лебединський районний суд Сумської області призначив 10 років ув’язнення військовослужбовцю, який привласнив обладнання, призначене для штурмової роти, на понад 4,5 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР

Офіцер, як відповідальний за матеріальне забезпечення, мав доступ до військового обладнання, що зберігалося на складах. Наприкінці 2024 року військовий отримав прилади нічного бачення та бінокуляри для оснащення штурмової роти, однак замість передачі їх військовим вирішив майно продати

Завдяки оперативним діям вдалося повернути викрадене обладнання вартістю понад 4 млн гривень.

За матеріалами ДБР судитимуть військовослужбовця, який привласнив обладнання на понад 4,5 млн гривень

Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 410 КК України (привласнення військового майна в умовах воєнного стану) та задовольнив цивільний позов про відшкодування збитків.

Публічне обвинувачення підтримувала Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

+18
а за браковані міни, гранати, порох - ніхто не сидить ... все так і керують з ОПи
19.05.2025 10:50 Відповісти
+18
Якщо хтось думає, що у війську не так, як у цивілів, той глибоко помиляється...
19.05.2025 10:54 Відповісти
+18
Хтось на яєчках, хтось на мінах, хтось на солярі, а хтось на цвинтарі...
19.05.2025 10:58 Відповісти
Воно не офіцер а просто мерзота...
19.05.2025 10:49 Відповісти
а за браковані міни, гранати, порох - ніхто не сидить ... все так і керують з ОПи
19.05.2025 10:50 Відповісти
Роздеребанили через прокладки три чверті мільярда баксів, і тиша...
https://censor.net/ua/news/3552569/provalni-oboronni-zakupivli-********-vtratyla-770-mln-dolariv
19.05.2025 10:57 Відповісти
і це лише верхівка айсберга .. тобто вкрадено на порядок вище гарантовано
19.05.2025 11:10 Відповісти
Якщо хтось думає, що у війську не так, як у цивілів, той глибоко помиляється...
19.05.2025 10:54 Відповісти
Так всі ми однакові люди. У масі. Менталітет..
19.05.2025 13:27 Відповісти
Не всі, не суди по собі чи по зеленій плісняві. Люди останні кошти на ті ж тепловізори для ЗСУ віддають і нас багато з нормальним менталітетом.
19.05.2025 14:21 Відповісти
Написано " у масі". Якщо ти особисто донатиш- +. Якщо тільки пишеш про це- -.
19.05.2025 14:24 Відповісти
Так я й живу у масі громади (я не лише за себе писав), де можу дозволити собі забути замкнути авто і залишити на вулиці під парканом на пару діб ще й з відчиненими вікнами. Або заходжу (не раз було, можливо забув, а можливо випадково на пульт нажав) вранці в гараж, ворота (виїзд відразу на вулицю, з будинку не видно ) не опущені, а спінінги, електроінструмент, абсолютно все на місці і гість сидить - якийсь котяра. А з пліснявою потрібно боротись, її можна і треба вивести з менталітету - це я до того, що ви якось приречено написали про менталітет.
19.05.2025 22:29 Відповісти
Я б розстрілював таких зі спокійною совістю і це єдині ліки. Давно впевнений, що ми тут через інтернет купуємо хлопцям на заміну втрачених у бою тепловізорів нові з тих, що були вкрадені в ЗСУ отакими паскудами.
Знайомий з під Суджі виходив, фактично оточення, міст кацапи перебили, транспорт всьо, - міномет 200-й, свої **********, ще й біля двох десятків мін до 120-го (16кг штука) тягнув з парою хлопців на автомобільному причіпі десяток км. Все менш цінне і менш дефіцитне. типу гранати, мусили знищили. Хлопці залишились без колес з мінометом і боєкомлектом на руках, так комбат їм свій Чарокі віддав (на два дні, які плавно перейшли в три місяці ). Так що є командири, які не за дупу свою турбуються і не як рєзнікови, таких потрібно просувати та з зеленими сирками схоже це неможливо.
19.05.2025 14:12 Відповісти
Хтось на яєчках, хтось на мінах, хтось на солярі, а хтось на цвинтарі...
19.05.2025 10:58 Відповісти
Зате не "ухилянт"
19.05.2025 10:59 Відповісти
Де місцеві діди? Не бачу гнівних коментарів типу "розстріляти". А, це ж "гаспадін ахфіцер" 😆😆😆

Чмоня в пікселі. Обличчя середньостатичного кадрового військового. Але винні люди
19.05.2025 11:10 Відповісти
"УБД-шку" шукає.

19.05.2025 11:21 Відповісти
*****... Слів нема.
19.05.2025 11:16 Відповісти
Контрольна закупка
19.05.2025 11:25 Відповісти
так просто - продати прилади нічного бачення ... кому
Я би гарматку (по східній ціні) купив
19.05.2025 12:00 Відповісти
У стаpого бандеpівця питають:
- Діду у тебе патpони є?
- Hема, хлопці.
- Діду, а пістолет є?
- Hема, хлопці.
- А кулемет є?
- А ось чого нема, того нема!
19.05.2025 12:52 Відповісти
Вот так просто..ідіотів багато є..і біноклі по пяні продавали..і рпг..всі попались
19.05.2025 19:29 Відповісти
вкрав в своїх це звичайно низько. якщо в результаті хлопці пішли на штурм без приборів і недай боже постраждали через відсутність цих засобів - це злочин. але все одно це ніщо порівняно зі зрадниками, що наводять ракети, в строк такий же
19.05.2025 11:26 Відповісти
Е ні, він присягу давав, тому його злочин ніц не менший.
19.05.2025 11:44 Відповісти
Майже три тижні воював без тепловізора,в березні 2022,невесело....
20.05.2025 13:18 Відповісти
А в штрафбат не можна направити на 10 років ?
19.05.2025 12:19 Відповісти
А 650 млн Розенблат повернув? Ті самі, котрі Міноборони йому підкинуло на дрони, що не полетіли. А як там поживають фігуранти у "яєчній справі", падлюки Гринкевичі? А сволота Рєзніков? Список щурів безкінечний, і всі вони досі не покарані.
19.05.2025 12:50 Відповісти
 
 