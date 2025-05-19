Вкрав прилади нічного бачення на 4,5 млн грн: до 10 років ув’язнення засудили військового, - ДБР. ФОТО
Лебединський районний суд Сумської області призначив 10 років ув’язнення військовослужбовцю, який привласнив обладнання, призначене для штурмової роти, на понад 4,5 млн гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР
Офіцер, як відповідальний за матеріальне забезпечення, мав доступ до військового обладнання, що зберігалося на складах. Наприкінці 2024 року військовий отримав прилади нічного бачення та бінокуляри для оснащення штурмової роти, однак замість передачі їх військовим вирішив майно продати
Завдяки оперативним діям вдалося повернути викрадене обладнання вартістю понад 4 млн гривень.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 410 КК України (привласнення військового майна в умовах воєнного стану) та задовольнив цивільний позов про відшкодування збитків.
Публічне обвинувачення підтримувала Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://censor.net/ua/news/3552569/provalni-oboronni-zakupivli-********-vtratyla-770-mln-dolariv
Знайомий з під Суджі виходив, фактично оточення, міст кацапи перебили, транспорт всьо, - міномет 200-й, свої **********, ще й біля двох десятків мін до 120-го (16кг штука) тягнув з парою хлопців на автомобільному причіпі десяток км. Все менш цінне і менш дефіцитне. типу гранати, мусили знищили. Хлопці залишились без колес з мінометом і боєкомлектом на руках, так комбат їм свій Чарокі віддав (на два дні, які плавно перейшли в три місяці ). Так що є командири, які не за дупу свою турбуються і не як рєзнікови, таких потрібно просувати та з зеленими сирками схоже це неможливо.
Чмоня в пікселі. Обличчя середньостатичного кадрового військового. Але винні люди
Я би гарматку (по східній ціні) купив
- Діду у тебе патpони є?
- Hема, хлопці.
- Діду, а пістолет є?
- Hема, хлопці.
- А кулемет є?
- А ось чого нема, того нема!