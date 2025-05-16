Колишній головний податківець Одещини накупив елітних автівок на 5 мільйонів, занизивши ціни, – ДБР

Колишній керівник Головного управління Державної податкової служби в Одеській області придбав елітні автомобілі ринковою вартістю понад 5,3 мільйона гривень за суттєво заниженими цінами.

За цим фактом прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання цих активів необґрунтованими, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Йдеться про автомобілі Toyota Land Cruiser 200 (2018 року випуску) та Audi RSQ8 (2020 року випуску), які родина колишнього посадовця придбала за суттєво заниженими цінами – 300 тис. грн та 1,4 млн грн відповідно.

Однак слідство встановило, що ринкова вартість цих автомобілів становила понад 5,3 млн грн.

При цьому, згодом родина податківця продала авто мобіль Audi RSQ8 вже за ринковою ціною, а отримані кошти використала для придбання іншого елітного авто – BMW X7 xDrive.

"Наразі, для забезпечення позову, Вищий антикорупційний суд арештував автомобілі Toyota Land Cruiser 200 та BMW X7 xDrive", – додали у ДБР.

Як повідомлялося, раніше САП подала позов до суду про визнання необґрунтованою та конфіскацію частини елітної квартири площею 170 кв. м у елітному столичному житловому комплексі, яку оформили на тещу чинного міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля, хоча мешкає у ній родина посадовця.