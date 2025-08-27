Обкрадала загиблих військових: на Харківщині медсестру з моргу взято під варту, - прокуратура. ФОТО

У Харківській області суд обрав запобіжний захід молодшій медсестрі моргу, яка обкрадала загиблих військових.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Жінку триматимуть під вартою протягом 60 діб.

Як уточнили у відомстві, суд задовольнив клопотання прокурора та визначив можливість внесення застави у розмірі 90 840 гривень.

Нагадаємо, у вівторок, 26 серпня було повідомлено про підозру жінці у крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, та у незаконному заволодінні предметом, що знаходився на тілі померлого з корисливих мотивів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Продавали гуманітарні авто: на Рівненщині засуджено двох чоловіків, машини передадуть ЗСУ, - прокуратура. ФОТОрепортаж