Обкрадала загиблих військових: на Харківщині медсестру з моргу взято під варту, - прокуратура. ФОТО
У Харківській області суд обрав запобіжний захід молодшій медсестрі моргу, яка обкрадала загиблих військових.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Жінку триматимуть під вартою протягом 60 діб.
Як уточнили у відомстві, суд задовольнив клопотання прокурора та визначив можливість внесення застави у розмірі 90 840 гривень.
Нагадаємо, у вівторок, 26 серпня було повідомлено про підозру жінці у крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, та у незаконному заволодінні предметом, що знаходився на тілі померлого з корисливих мотивів.
