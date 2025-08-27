Вимагав $8500 за "допомогу" з виключенням із військового обліку: у Харкові затримали чоловіка. ФОТОрепортаж

23-річний харків’янин розробив схему, за якою вимагав від громадянина з вродженими вадами здоров'я грошові кошти за нібито вплив на посадових осіб військово-лікарських комісій та працівників РТЦК та СП Харкова.

Про це повідомила обласна прокуратура та поліція, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, безробітний мешканець Харкова пропонував послуги з виключення з військового обліку. Він запевняв клієнтів, що має "виходи" на експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, працівників РТЦК та СП, які можуть допомогти отримати необхідні документи для цього.

Так, ділок пообіцяв одному з чоловіків, який мав вроджені вади здоров’я, що той не зможе пройти військово-лікарську комісію та підтвердити своє захворювання без грошових коштів. Однак він запевнив, що за 8500 доларів США допоможе вирішити це питання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Організували схеми ухилення від мобілізації: в різних регіонах України затримано 12 ділків, - СБУ. ФОТОрепортаж

13 серпня 2025 року, під час зустрічі на парковці ТРЦ у Харкові, ділок отримав від клієнта обумовлену суму.

Харківʼянина затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Наразі триває слідство, в рамках якого встановлюються всі обставини правопорушення та причетні особи.

Читайте також: Обкрадала загиблих військових: на Харківщині медсестру з моргу взято під варту, - прокуратура. ФОТО





