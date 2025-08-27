Вимагав $8500 за "допомогу" з виключенням із військового обліку: у Харкові затримали чоловіка. ФОТОрепортаж
23-річний харків’янин розробив схему, за якою вимагав від громадянина з вродженими вадами здоров'я грошові кошти за нібито вплив на посадових осіб військово-лікарських комісій та працівників РТЦК та СП Харкова.
Про це повідомила обласна прокуратура та поліція, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, безробітний мешканець Харкова пропонував послуги з виключення з військового обліку. Він запевняв клієнтів, що має "виходи" на експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, працівників РТЦК та СП, які можуть допомогти отримати необхідні документи для цього.
Так, ділок пообіцяв одному з чоловіків, який мав вроджені вади здоров’я, що той не зможе пройти військово-лікарську комісію та підтвердити своє захворювання без грошових коштів. Однак він запевнив, що за 8500 доларів США допоможе вирішити це питання.
13 серпня 2025 року, під час зустрічі на парковці ТРЦ у Харкові, ділок отримав від клієнта обумовлену суму.
Харківʼянина затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.
Наразі триває слідство, в рамках якого встановлюються всі обставини правопорушення та причетні особи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль