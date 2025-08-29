П’ять військових відмовилися повертатися до служби після СЗЧ: їх затримали на Вінниччині, - ДБР

Працівники ДБР за сприяння військової служби правопорядку ЗСУ затримали та повідомили про підозру п’яти військовослужбовцям, яких розшукали за фактом самовільного залишення частин на Вінниччині. Всі вони відмовилися добровільно повертатися на службу.

Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки міжвідомчій взаємодії та постійній роботі щодо сприяння Силам оборони, правоохоронці щоденно установлюють місце знаходження військових, які пішли в СЗЧ. Більшість із них добровільно та свідомо повертаються в батальйони резерву, а згодом - поповнюють лави ЗСУ й ефективно боронять державу", - йдеться у дописі.

Проте є військові, що відмовляються виконувати присягу та не бажають повертатися на службу навіть під загрозою кримінальної відповідальності, наголошує ДБР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж останніх двох тижнів понад 1700 військових повернулись із СЗЧ, - директор ДБР Сухачов

Зокрема, 5 солдатів різних військових частин у Вінницькій області в різний час втекли зі свого місця дислокації.

Вони вирішили ігнорувати свій обов’язок перед державою та категорично відмовилися знов боронити незалежність Української держави, зазначили в ДБР.

Цих військових було невідкладно затримано згідно зі ст. 615 КПК України. Чоловікам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану).

Фігурантам загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За час війни відкрито більше 250 тис. справ про СЗЧ і дезертирство, - прокуратура