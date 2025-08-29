П’ять військових відмовилися повертатися до служби після СЗЧ: їх затримали на Вінниччині, - ДБР
Працівники ДБР за сприяння військової служби правопорядку ЗСУ затримали та повідомили про підозру п’яти військовослужбовцям, яких розшукали за фактом самовільного залишення частин на Вінниччині. Всі вони відмовилися добровільно повертатися на службу.
Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки міжвідомчій взаємодії та постійній роботі щодо сприяння Силам оборони, правоохоронці щоденно установлюють місце знаходження військових, які пішли в СЗЧ. Більшість із них добровільно та свідомо повертаються в батальйони резерву, а згодом - поповнюють лави ЗСУ й ефективно боронять державу", - йдеться у дописі.
Проте є військові, що відмовляються виконувати присягу та не бажають повертатися на службу навіть під загрозою кримінальної відповідальності, наголошує ДБР.
Зокрема, 5 солдатів різних військових частин у Вінницькій області в різний час втекли зі свого місця дислокації.
Вони вирішили ігнорувати свій обов’язок перед державою та категорично відмовилися знов боронити незалежність Української держави, зазначили в ДБР.
Цих військових було невідкладно затримано згідно зі ст. 615 КПК України. Чоловікам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану).
Фігурантам загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.
І ти сам краще всіх це розумієш
Суддя з Білгорода-Дністровського Боярський, який допомагав ухилянтам, отримав умовний термін та штрафи
Суддя Олександр Боярський, який, за даними слідства, сприяв щонайменше 364 ухилянтам від служби у ЗСУ виїхати за кордон
Число військових у СЗЧ наблизилося до 400 тисяч, багато не планують повертатися, - Скороход... https://bastion.tv/chislo-vijskovih-u-szch-nablizilosya-do-400-tisyach-bagato-ne-planuyut-povertatisya-skorohod_n73051
«Багато хто ніколи не повернеться, тому що для них це принципово. Не можна ставитися до людей, які пішли добровільно, воювали три роки, працювали, не бачачи рідних і близьких, як до тварин. Зрозумійте, вони також повинні мати право повернутися додому - до своїх дітей, дружин та загалом повернутися до звичного життя. А підхід - «ви повернетесь тільки після перемоги» - лише погіршує ситуацію. Це також одна з основних причин СЗЧ», - додала Скороход.
Держава побудувала тюрми на 400 тис. людей, готова їх утримувати і годувати 5-8 років?...
Якщо воїн сидів 200 днів на позиції в пеклі і пішов в СЗЧ, бо здали нерви, або якщо командир-довбойоб заздалегідь послав на смерть, тицьнувши пальцем у точку на карті, заради того, щоб доповісти нагору "позиція відновлена", то одне. А якщо солдат ідіот, нарік або алкаш і то стало причиною СЗЧ, то зовсім інше. Нажаль, наш кримінальний закон не бачить різниці. Значна причина цього в тому, що той хто ловить-судить солдат і в уяві не мають як там, на війні.
Ось так працює мобілізація зараз...
https://www.facebook.com/watch/?v=1373086174512557
І як не сумно констатувати це все приведе до очевидного результату.
Велика проблема в командирах. Де нормальний командир, там і колектив хороший і задачі виконуються, де дятел, там - біда...