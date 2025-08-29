УКР
П’ять військових відмовилися повертатися до служби після СЗЧ: їх затримали на Вінниччині, - ДБР

ДБР затримало військових за відмову повертатися в ЗСУ після СЗЧ

Працівники ДБР за сприяння військової служби правопорядку ЗСУ затримали та повідомили про підозру п’яти військовослужбовцям, яких розшукали за фактом самовільного залишення частин на Вінниччині. Всі вони відмовилися добровільно повертатися на службу.

Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки міжвідомчій взаємодії та постійній роботі щодо сприяння Силам оборони, правоохоронці щоденно установлюють місце знаходження військових, які пішли в СЗЧ. Більшість із них добровільно та свідомо повертаються в батальйони резерву, а згодом - поповнюють лави ЗСУ й ефективно боронять державу", - йдеться у дописі.

Проте є військові, що відмовляються виконувати присягу та не бажають повертатися на службу навіть під загрозою кримінальної відповідальності, наголошує ДБР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж останніх двох тижнів понад 1700 військових повернулись із СЗЧ, - директор ДБР Сухачов

Зокрема, 5 солдатів різних військових частин у Вінницькій області в різний час втекли зі свого місця дислокації.

Вони вирішили ігнорувати свій обов’язок перед державою та категорично відмовилися знов боронити незалежність Української держави, зазначили в ДБР.

Цих військових було невідкладно затримано згідно зі ст. 615 КПК України. Чоловікам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану).

Фігурантам загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За час війни відкрито більше 250 тис. справ про СЗЧ і дезертирство, - прокуратура

Вінницька область (1071) військовослужбовці (4909) ДБР (3708) СЗЧ (94)
+9
Тоді будуть воювати у російській армії...
29.08.2025 14:52 Відповісти
+6
Мусорня ловить цивільних щоб за них воювали! Мусорня самі не хотять присягу виконувать??? Купа бидла сидить в тилу на хабарах, ловлять бабок з петрушкою та водіїв з непристібнутим ременем безпеки, імітують свою незамінність . В 40 років пенсію заробили.ПіздеЦ! А тракторист коли звільниться з армії після окопів, контузій, паламаної психіки в 40 на пенсію? НЄЄЄЄ такого закону в ЗЕскотви нема! Робитиме до 60, якщо доживе...
29.08.2025 14:59 Відповісти
+4
Якщо відмовилися повертатися, то це дезертирство, а саме 408 частина 4.
29.08.2025 14:45 Відповісти
А якщо не 5 , а 50 000 вікрито відмовиться ? А їх кажуть вже 400 000 ...
29.08.2025 14:51 Відповісти
Тоді будуть воювати у російській армії...
29.08.2025 14:52 Відповісти
Тобто по твоєму всі громадяни України дебіли.
29.08.2025 15:12 Відповісти
Як ловко слово "патріотизм" гівном обливає...
29.08.2025 15:14 Відповісти
Всі чоловіки так, чи інакше мають відслужити у Армії. Крім розумово відсталих, звичайно.
29.08.2025 15:16 Відповісти
Добре чи погано - але цього все одно не буде
І ти сам краще всіх це розумієш
29.08.2025 15:20 Відповісти
Є таке третє слово у девізі Порошенка...
29.08.2025 15:22 Відповісти
а на паркані написано слово з 3-х літер ... і що тепер ?
29.08.2025 15:45 Відповісти
Що значить мають? Це особиста справа кожного, чим в житті займатися і на що витрачати час.
29.08.2025 15:24 Відповісти
Тільки не кажи, що ти не голосував за Зеленського...
29.08.2025 15:31 Відповісти
З тобою нема сенсу спілкуватися, всі відповіді десь зникають.
29.08.2025 15:51 Відповісти
Тоді вся боротьба і всі втрати з 14 року підуть коту під хвіст.Україна зникне з карти,а всі(крім пенсіонерів) хто не встигне вихать будуть знищені.
29.08.2025 15:06 Відповісти
5-8 років?...а виглядає, як назавжди.
29.08.2025 14:54 Відповісти
Знову підуть в СЗЧ.
29.08.2025 14:56 Відповісти
Мусорня ловить цивільних щоб за них воювали! Мусорня самі не хотять присягу виконувать??? Купа бидла сидить в тилу на хабарах, ловлять бабок з петрушкою та водіїв з непристібнутим ременем безпеки, імітують свою незамінність . В 40 років пенсію заробили.ПіздеЦ! А тракторист коли звільниться з армії після окопів, контузій, паламаної психіки в 40 на пенсію? НЄЄЄЄ такого закону в ЗЕскотви нема! Робитиме до 60, якщо доживе...
29.08.2025 14:59 Відповісти
8 років колонії і на відбудову України
29.08.2025 15:03 Відповісти
Смішно дивитись як люди сидять на дивані і нічого не роблять крім як строчать комментарі, при цьому щей критикують тих хто воював і не витримав
29.08.2025 15:08 Відповісти
Багато дезертирів навіть до фронту не наближалося, ак що по різному
29.08.2025 15:17 Відповісти
Ну з Іспанії то точно видніше хто має йти воювати і кому що винен
29.08.2025 15:29 Відповісти
Та не гірше ніж тобі з під спідниці
29.08.2025 15:30 Відповісти
Я тобі скажу. У кожного свій психологічний поріг. І не тобі судити цих людей. Ти там не був? То краще промовчи. Тем тут багато, можеш прокоментувати будь яку іншу.
29.08.2025 15:36 Відповісти
А ти, значить, не сидиш на дивані і щось робиш...
29.08.2025 15:33 Відповісти
В кожному випадку СЗЧ потрібно ретельно розбиратися.
Якщо воїн сидів 200 днів на позиції в пеклі і пішов в СЗЧ, бо здали нерви, або якщо командир-довбойоб заздалегідь послав на смерть, тицьнувши пальцем у точку на карті, заради того, щоб доповісти нагору "позиція відновлена", то одне. А якщо солдат ідіот, нарік або алкаш і то стало причиною СЗЧ, то зовсім інше. Нажаль, наш кримінальний закон не бачить різниці. Значна причина цього в тому, що той хто ловить-судить солдат і в уяві не мають як там, на війні.
29.08.2025 15:12 Відповісти
Мають вони уявлення ! І дуже не хочуть самі туди потрапити - тому вони і ловлять їх і "бусифікують" нових , аби самим там не опинитися !
29.08.2025 15:14 Відповісти
70% бусифікованих іде в СЗЧ, в військових навчальних центрах командири вже прямо людей питають, ви будете воювати чи втечете?, бо якщо ви збираєтесь утікати, то валіть вже, щоб я не витрачав свій час на забезпечення вас спорядженням.
Ось так працює мобілізація зараз...
https://www.facebook.com/watch/?v=1373086174512557
І як не сумно констатувати це все приведе до очевидного результату.
29.08.2025 15:21 Відповісти
Взимку пацани з ДШВ розповідали те саме - коли , на Курщину , прибувало підкріплення - командири їх так прямо і запитували ...
29.08.2025 15:27 Відповісти
Є ще добрячий відсоток людей, які мобілізовані в 24-25р.р. і добряче себе показали на фронті. Коли питаєшь його, де був раніше, каже, що чекав, коли мобілізують.
Велика проблема в командирах. Де нормальний командир, там і колектив хороший і задачі виконуються, де дятел, там - біда...
29.08.2025 15:29 Відповісти
Якщо люди згуртовані, відчувають, що за собою правду і є в них так ненависний тут багатьом патріотизм, то недолугого командира теж можна поправити.
29.08.2025 15:40 Відповісти
Теоретично да. Але в армії, при ******** війні, процеси проходять настільки стрімко, що дуже часто немає часу на виховання командирів. Повинна бути їх відповідальність, а її, нажаль, немає.
29.08.2025 15:56 Відповісти
сзч, сзч, там горілочка тече, мила качечку пече
29.08.2025 15:33 Відповісти
 
 