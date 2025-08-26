Впродовж останніх двох тижнів понад 1700 військових повернулись із СЗЧ, - директор ДБР Сухачов

Впродовж останніх двох тижнів фіксується зростання кількості військових, які добровільно повертаються до служби після самовільного залишення частини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов

"Ми провели спільну нараду із Нацполом, командуванням Сухопутних військ, Військової служби правопорядку і уточнили елементи взаємодії щодо сприяння військовослужбовцям, які в силу обставин самовільно залишили частину, повернутися до своїх чи інших підрозділів. Провели медійну кампанію та ініціювали низку заходів з місцевими органами влади", - розказав директор ДБР.

Він зазначив: "Як наслідок, лише за останні два тижні понад 1700 військовослужбовців вже повернулися до своїх військових частин або перебувають на стадії повернення".

Сухачов наголосив, що багато хто звернувся безпосередньо до ДБР через форму, яку Бюро опублікувало на минулому тижні.

Директор ДБР додав, що за наявною у військових та поліції інформацією кількість бажаючих повернутися значно більша.

Нагадаємо, військові, які пішли у СЗЧ до 10 травня 2025 року, мають можливість повернутися до лав Сил оборони за спрощеною процедурою до 30 серпня.

