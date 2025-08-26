УКР
Новини Повернення із СЗЧ до ЗСУ
Впродовж останніх двох тижнів понад 1700 військових повернулись із СЗЧ, - директор ДБР Сухачов

Сухачов про повернення із СЗЧ

Впродовж останніх двох тижнів фіксується зростання кількості військових, які добровільно повертаються до служби після самовільного залишення частини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов

"Ми провели спільну нараду із Нацполом, командуванням Сухопутних військ, Військової служби правопорядку і уточнили елементи взаємодії щодо сприяння військовослужбовцям, які в силу обставин самовільно залишили частину, повернутися до своїх чи інших підрозділів. Провели медійну кампанію та ініціювали низку заходів з місцевими органами влади", - розказав директор ДБР.

Він зазначив: "Як наслідок, лише за останні два тижні понад 1700 військовослужбовців вже повернулися до своїх військових частин або перебувають на стадії повернення".

Сухачов наголосив, що багато хто звернувся безпосередньо до ДБР через форму, яку Бюро опублікувало на минулому тижні.

Директор ДБР додав, що за наявною у військових та поліції інформацією кількість бажаючих повернутися значно більша.

Нагадаємо, військові, які пішли у СЗЧ до 10 травня 2025 року, мають можливість повернутися до лав Сил оборони за спрощеною процедурою до 30 серпня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джерела у 16 корпусі повідомляють про посилення СЗЧ у підрозділах забезпечення

ДБР (3705) СЗЧ (91)
А не прийшло скільки? 17000 ?
26.08.2025 11:51 Відповісти
Скороход заявила що СЗЧ під 400 тис,кожного місяця +__-20 000
26.08.2025 11:53 Відповісти
якщо порівняти загальну суму озвучену Скороход під 400 000 ,не знаю чому ви радієте??особливо якщо додати статистику за серпень,а це десь половина від ,,бусикомзапрошених,,, якщо не більше,то виходить довіри до вас як представників влади 0,і повернутися щоб одразу відчути всі ,,радощі,, життя яке дуже коротке мало хто згідний.
26.08.2025 11:51 Відповісти
 
 