За последние две недели более 1700 военных вернулись из СЗЧ, - директор ГБР Сухачев
В течение последних двух недель фиксируется рост количества военных, которые добровольно возвращаются к службе после самовольного оставления части.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.
"Мы провели совместное совещание с Нацполом, командованием Сухопутных войск, Военной службы правопорядка и уточнили элементы взаимодействия по содействию военнослужащим, которые в силу обстоятельств самовольно оставили часть, вернуться в свои или другие подразделения. Провели медийную кампанию и инициировали ряд мероприятий с местными органами власти", - рассказал директор ГБР.
Он отметил: "Как следствие, только за последние две недели более 1700 военнослужащих уже вернулись в свои воинские части или находятся на стадии возвращения".
Сухачев отметил, что многие обратились непосредственно в ГБР через форму, которую Бюро опубликовало на прошлой неделе.
Директор ГБР добавил, что по имеющейся у военных и полиции информации количество желающих вернуться значительно больше.
Напомним, военные, которые ушли в СЗЧ до 10 мая 2025 года, имеют возможность вернуться в ряды Сил обороны по упрощенной процедуре до 30 августа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль