За последние две недели более 1700 военных вернулись из СЗЧ, - директор ГБР Сухачев

Сухачев о возвращении из СЗЧ

В течение последних двух недель фиксируется рост количества военных, которые добровольно возвращаются к службе после самовольного оставления части.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

"Мы провели совместное совещание с Нацполом, командованием Сухопутных войск, Военной службы правопорядка и уточнили элементы взаимодействия по содействию военнослужащим, которые в силу обстоятельств самовольно оставили часть, вернуться в свои или другие подразделения. Провели медийную кампанию и инициировали ряд мероприятий с местными органами власти", - рассказал директор ГБР.

Он отметил: "Как следствие, только за последние две недели более 1700 военнослужащих уже вернулись в свои воинские части или находятся на стадии возвращения".

Сухачев отметил, что многие обратились непосредственно в ГБР через форму, которую Бюро опубликовало на прошлой неделе.

Директор ГБР добавил, что по имеющейся у военных и полиции информации количество желающих вернуться значительно больше.

Напомним, военные, которые ушли в СЗЧ до 10 мая 2025 года, имеют возможность вернуться в ряды Сил обороны по упрощенной процедуре до 30 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В армию вернулись более 29 тысяч бойцов, самовольно покинувших части, - директор ГБР Сухачев

ГБР (3182) СОЧ (91)
А не прийшло скільки? 17000 ?
26.08.2025 11:51 Ответить
Скороход заявила що СЗЧ під 400 тис,кожного місяця +__-20 000
26.08.2025 11:53 Ответить
якщо порівняти загальну суму озвучену Скороход під 400 000 ,не знаю чому ви радієте??особливо якщо додати статистику за серпень,а це десь половина від ,,бусикомзапрошених,,, якщо не більше,то виходить довіри до вас як представників влади 0,і повернутися щоб одразу відчути всі ,,радощі,, життя яке дуже коротке мало хто згідний.
26.08.2025 11:51 Ответить
 
 