Военных предупредили, что перевестись через СОЧ можно будет только в штурмовики, - СМИ
Украинских военных предупредили, что перевестись через СОЧ станет намного сложнее. Бригады предупреждают, что Генштаб изменил механизм возвращения из СОЧ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об одном из таких сообщений hromadske рассказал военный из бригады Сухопутных войск ВСУ.
Что известно?
Так, теперь вернуться можно только в Десантно-штурмовые войска или штурмовые полки.
"Новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять личный состав, вернувшийся после СОЧ, в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и ДШВ).
Необходимо довести эту информацию до всех военнослужащих не как страшилку, а как информирование, чтобы большинство военнослужащих поняли, что схема перевода в результате СОЧ в выбранную часть уже не работает", - цитирует издание сообщение.
Другие условия
В другой бригаде Сухопутных войск запретили давать отношения и рекомендательные письма военным, которые ушли в СОЧ.
В подразделение предлагают набирать военных из СОЧ не через письма и отношения, а через батальоны резерва.
"У нас рекрутинг закрылся. Они приходят - и сразу в штурмовые войска", - рассказал еще один командир батальона, который уже столкнулся с новыми правилами работы с СОЧ.
В Генеральном штабе изданию посоветовали написать официальный запрос, чтобы получить комментарий о том, как в дальнейшем будет работать механизм перевода через СОЧ. Сейчас ожидают ответа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Борис Ефимович, это вы еще нашего Зеленского не видели!!!!
В роли президента и Верховного Главнокомандующего
Поки армію України очолюють зрадники - верховний головнокомандувач Зеля та головнокомандувач ЗСУ рашист сирський, СЗЧ буде масовим явищем.
ти, до прикладу, кинув свій підрозділ, своїх пацанів, можливо у найскрутніший для них час - і після цього ще й очікуєш "талони на усІлЄнноє пітаніє" чи посаду штабного писаря чи каптьорщика у "мукачевському котлі"?..
у нас, у ще у совковий мирний час, "нормою" було за щось подібне попасти на губу, дисбат...
хоча звісно ситуація гівняна, як не глянь.., бо у кожного може бути свій "окремий" випадок..
вообще если с одного дивана перейти на другой диван, считается ли это СЗЧ?
Пс.прийдить до тями,або ,якщо воюємо ,або капітулюємо.Кто пише що генштаб робить не втак,напишіть що так.