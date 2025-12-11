РУС
5 503 59

Военных предупредили, что перевестись через СОЧ можно будет только в штурмовики, - СМИ

Перевод через СЗЧ: только в штурмовики

Украинских военных предупредили, что перевестись через СОЧ станет намного сложнее. Бригады предупреждают, что Генштаб изменил механизм возвращения из СОЧ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об одном из таких сообщений hromadske рассказал военный из бригады Сухопутных войск ВСУ.

Что известно?

Так, теперь вернуться можно только в Десантно-штурмовые войска или штурмовые полки.

"Новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять личный состав, вернувшийся после СОЧ, в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и ДШВ).

Необходимо довести эту информацию до всех военнослужащих не как страшилку, а как информирование, чтобы большинство военнослужащих поняли, что схема перевода в результате СОЧ в выбранную часть уже не работает", - цитирует издание сообщение.

Другие условия

В другой бригаде Сухопутных войск запретили давать отношения и рекомендательные письма военным, которые ушли в СОЧ.

В подразделение предлагают набирать военных из СОЧ не через письма и отношения, а через батальоны резерва.

"У нас рекрутинг закрылся. Они приходят - и сразу в штурмовые войска", - рассказал еще один командир батальона, который уже столкнулся с новыми правилами работы с СОЧ.

В Генеральном штабе изданию посоветовали написать официальный запрос, чтобы получить комментарий о том, как в дальнейшем будет работать механизм перевода через СОЧ. Сейчас ожидают ответа.

Генштаб ВС (7352) ДШВ Десантно-штурмовые войска (282) СОЧ (128) Штурмовые войска (5)
+17
Тобто замість вирішення проблеми з переводом військових, вони прибрали можливість взагалі. Це або дебілізм, або саботаж.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:08 Ответить
+9
А наче як бусифікували так в тилові частини діловодом? Ахаха довбні, ну якщо людина в розумі хоч якомусь, він не буде після сзч добровільно знову йти в цей армійський дебілізм.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:03 Ответить
+8
Влада свідомо дестабілізує ситуацію всередині країни, це вже просто провокація нестабільності зі сторони влади!
показать весь комментарий
11.12.2025 14:07 Ответить
Комментировать
Все!Кіна не буде!
показать весь комментарий
11.12.2025 14:02 Ответить
Влада свідомо дестабілізує ситуацію всередині країни, це вже просто провокація нестабільності зі сторони влади!
показать весь комментарий
11.12.2025 14:07 Ответить
Військові які не можуть перевестись закінчують життя самогубством, перевод через СЗЧ врятував тисячі життів солдатів та сержантів. Пару тижнів тому у нашого побратима, кадрового військового з 25 стажем застрелився син, на якого навішали неіснуючого майна в підрозділі. Військові постійно знаходяться в зоні високого ризику, під постійним психологічним та моральним тиском. Гратись в ігри з військовими, відбираючи в них останню можливість позбутись ненависного командира, це підписувати собі смертний вирок. Військовим втрачати немає чого, вони вже морально померли не один раз за цю війну, а от владі є що втрачати.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:15 Ответить
Бунтівник мамкін
показать весь комментарий
11.12.2025 14:10 Ответить
А наче як бусифікували так в тилові частини діловодом? Ахаха довбні, ну якщо людина в розумі хоч якомусь, він не буде після сзч добровільно знову йти в цей армійський дебілізм.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:03 Ответить
Шановний пан Sergey, будь ласка, роскажіть як буде поводитися розумна людина після СЗЧ?Розумію поперше поїде додому. Затихарится в подвале на бабину зарплату и будет ждать окончания войны и амнистии? Купит себе новые документы и военник с дембелем? Козьей тропой уйдет на Запад?
показать весь комментарий
11.12.2025 15:16 Ответить
Не Шановний пане (чи пані) дорофеева пи на якійсь одній мові а не мішай все підряд, чи у вас ботоферма вийшла з ладу?
показать весь комментарий
11.12.2025 15:30 Ответить
Буде жити , як і жив ...
показать весь комментарий
11.12.2025 15:31 Ответить
Спитай про це вже 509 тисяч сзчшиків що вони збираються робити але те що я точно знаю що вони не підуть вже в отой совковий маразм при керівництві кацапам "потомственного" і жида-4 разового ухилянта на пару.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:32 Ответить
Тобто замість вирішення проблеми з переводом військових, вони прибрали можливість взагалі. Це або дебілізм, або саботаж.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:08 Ответить
Це просто й@бнуті на всю голову.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:24 Ответить
НУ СУПЕР....ТЕПЕР ТОЧНО ПОВЕРНУТЬСЯ))) одне рішення геніальніше за інше
показать весь комментарий
11.12.2025 14:09 Ответить
в мене знайомого бусіфікували . на ДВРЗ послав всіх нафуй виьбрав тюрму ніж труну через місяць.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:08 Ответить
У мене брателло в СЗЧ зараз, хотів перевестися в інший батальон. Мабуть до кінця війни буде вдоми сидіть тепер
показать весь комментарий
11.12.2025 14:14 Ответить
Після війни першою чергою буде амністія? І щоб ніхто, ніколи не запитував де ти був у війні. Прирівняти ці питання до заперечування Холокосту та Голодомору
показать весь комментарий
11.12.2025 15:20 Ответить
Як ти думаеш якщо 500 тисяч чоловіків вимкнути з єкономіки України то вона почне дужче розвиватися чи дужче занепадати? Це втрачені мільярди гривень щомісяця податків ( які в тому числі йдуть на утримання зсу, і в тому числі йдуть на утримання тилових щурів ).
показать весь комментарий
11.12.2025 15:35 Ответить
Немцов когда - то назвал путина ****...м на всю голову
Борис Ефимович, это вы еще нашего Зеленского не видели!!!!
В роли президента и Верховного Главнокомандующего
показать весь комментарий
11.12.2025 14:14 Ответить
А чому люди йдуть в СЗЧ, які причини, це владу не хвилює.
Поки армію України очолюють зрадники - верховний головнокомандувач Зеля та головнокомандувач ЗСУ рашист сирський, СЗЧ буде масовим явищем.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:15 Ответить
Напевне, когось в Генштабі жаба задушила за деркачівського героя расії, захотілось і собі мати такий орден.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:15 Ответить
Все правильно. Из СЗЧ только на передок. Но вы забыли почему многие туда уходят - те кто уходит чтобы уйти - им все равно, они не планируют никуда возвращаться. Тогда как многие кто хочет и может служить - уходят чтобы перевестись в другое подразделение. Теперь они тоже уйдут чтобы уйти.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:20 Ответить
Ну тепер валом повалять.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:22 Ответить
І статистику СЗЧ засекретили із забороною її публікування під страхом кримінальної відповідальності. Перемога буде.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:24 Ответить
Чисто по логіці, зараз десь 450+ тисяч сзч вже, пеняславський з його заброньованим синком мовчить же в ганчірку.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:26 Ответить
По якій це логіці? Ви свої фантазії зі стелі логікою називаєте?
показать весь комментарий
11.12.2025 15:24 Ответить
Ну так, судячи по тому з яким захопленням бусярять ненавчені воювати простих людей на вулицях (а само ж воно не поїде до моя хата скраю краще я когось зловлю) тут і логіки ніякої не треба щоб підрахувати скільки сзч на даний момент
показать весь комментарий
11.12.2025 15:37 Ответить
Дякую що повідомили! Тепер точно навіть добровільно туди ніхто не піде
показать весь комментарий
11.12.2025 14:25 Ответить
Це схоже на фейк , або іпсо.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:25 Ответить
може дехто з нас тут, диванних експертів, не знає що воно таке - СЗЧ?..
ти, до прикладу, кинув свій підрозділ, своїх пацанів, можливо у найскрутніший для них час - і після цього ще й очікуєш "талони на усІлЄнноє пітаніє" чи посаду штабного писаря чи каптьорщика у "мукачевському котлі"?..
у нас, у ще у совковий мирний час, "нормою" було за щось подібне попасти на губу, дисбат...
хоча звісно ситуація гівняна, як не глянь.., бо у кожного може бути свій "окремий" випадок..
показать весь комментарий
11.12.2025 14:26 Ответить
Мне кажется, что в СЗЧ всё равно безопаснее, чем вот это вот всё. Хотя может и ошибаюсь...
вообще если с одного дивана перейти на другой диван, считается ли это СЗЧ?
показать весь комментарий
11.12.2025 14:34 Ответить
Я написав саме таке нижче.Хочуть щоб війська не відступала,а кто буде тримати оборону як всі в сзч?інше питання :чому так багато сзч?Але це питання не до генштабу,а до "зелених"чортів.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:39 Ответить
Оборону триматимуть потужники з Німеччини.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:53 Ответить
Але ж чиновники кажуть, що більшість сзч відбувається або по дорозі до навчального центру, або уже з нього. Який такакий скрутний час у своїх пацанів по дорозі на бзвп, з якими ти ледве знайомий?
показать весь комментарий
11.12.2025 15:14 Ответить
Хотіли армійських реформ ? Нате вам реформи !
показать весь комментарий
11.12.2025 14:34 Ответить
Я офігіваю со цензеровсьаих дописувачів.Як бы був комплект бригад на рівні 130% ,то можно було кудись переводиться,а як нестача?Як це вплине на обороноздатність?От взял мехвод з танка і перевівся через сзч-танк встав!Не розумієте?Северск пал томущо сзч(знаю про що пишу).
Пс.прийдить до тями,або ,якщо воюємо ,або капітулюємо.Кто пише що генштаб робить не втак,напишіть що так.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:35 Ответить
Скажите честно, вы за депортацию с Германии украинских мужчин для пополнения рядов ВСУ? А то капітулюємо ще?
показать весь комментарий
11.12.2025 14:43 Ответить
Більшість чоловіків за кордоном на законних підставах.А іх никто депортувати не зможетому що їх захист гарантований конституцією Німеччини .
показать весь комментарий
11.12.2025 15:22 Ответить
А именно параграфом 24, который можно легко упростить, изменить, "дополнить" и тд.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:28 Ответить
'Або воюємо,або капітулюємо". А де ти воюєш сам? Якщо не воюєш, хто тебе в Німеччині уповноважив говорити так, наче ти воюєш?
показать весь комментарий
11.12.2025 14:54 Ответить
Мені здається це жінка нафронтниця.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:13 Ответить
Я воюют там де і ти.І критикуючи генштаб на цензорі військові?ні?Ну так нехай пишуть що вони хочуть капітуляції.Беруть так і пишуть:треба іти на план трампа.А ти хто сам?з окопа пишешь?ну тоді в тебе так само тут прав писать як і мені.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:19 Ответить
Штурмові війська в епоху засилля дронів, ну-ну...
показать весь комментарий
11.12.2025 14:37 Ответить
Цілком можливо, що така практика існує, але немає жодного підтвердження, що існує "розпорядження ГШ ЗСУ".
показать весь комментарий
11.12.2025 14:42 Ответить
Це свідома політика зелених по підриву обороноздатності України та зриву мобілізації.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:44 Ответить
Як завжди найрадикальніші та найпотужніші коменти від доблесних лицарів з німецькими прапорцями.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:57 Ответить
А ви кажете "масони", хех - "ДОВБО(ОЙ)БИ" - оце сама розгалужена, розвинута й найвпливовіша організація у світі!
показать весь комментарий
11.12.2025 14:59 Ответить
Потужно-геніальні реформи у 21 столітті у совковому стилі
показать весь комментарий
11.12.2025 15:06 Ответить
Це не совковий стиль, це стиль будь-якої армії. Якось дивився АМЕРИКАНСЬКИЙ к/ф про знаменитого генерала часів 2-ї світової Паттона, і там був наступний епізод: генерал в шпиталі побачив купу народу без жодних поранень і спитав головлікаря хто це. Головлікар відповів, що в них посттравматичний синдром ( тобто вони обісср...ся і в них стрес); тоді генерал сказав головлікарю, щоб гнав їх зі шпиталю до бісової матері, бо якщо на зворотньому шляху знайде когось з них в шпиталі, то розстріляє і їх, і головлікаря.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:33 Ответить
отлично всё для людей а проверить командующий состав из за чего пацаны тикают слабо
показать весь комментарий
11.12.2025 15:19 Ответить
Одне не виключає інше. Кожен має нести відповідальність за себе. До речі в армії існує легальний механізм оскарження дій командирів.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:24 Ответить
І це, напевно, правильно (армія повинна бути армією, а не клубом за інтересами). Я б цей підхід поширив ще й на 'ухилянтів, особливо на тих, хто не просто ховається, а намагається не законно залишити країну.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:21 Ответить
Ну і ок, тоді переводитися через СЗЧ будуть виключно у цивільних.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:22 Ответить
Це вже точно пряма диверсія ригозелені.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:27 Ответить
Шикарно. А "штурмовики" в ЗСУ - це покарання?
показать весь комментарий
11.12.2025 15:30 Ответить
це країна мрій зєльонскага
показать весь комментарий
11.12.2025 15:33 Ответить
сзч увеличится вот увидите особенно с нового года когда депутатам повысят зарплату они ж устали
показать весь комментарий
11.12.2025 15:30 Ответить
 
 