Військових попередили, що перевестися через СЗЧ можна буде тільки у штурмовики, - ЗМІ

Українських військових попередили, що перевестися через СЗЧ стане набагато складніше. Бригади попереджають, що Генштаб змінив механізм повернення із СЗЧ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про одне з таких повідомлень hromadske розповів військовий з бригади Сухопутних військ ЗСУ.

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Що відомо?

Так, тепер повернутися можна тільки в Десантно-штурмові війська або штурмові полки.

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"Новими умовами передбачено не звертати уваги на рекомендаційні листи та письмові погодження від командирів частин, а направляти особовий склад, який повернувся після СЗЧ, у визначені частини пріоритетного комплектування (штурмові полки та ДШВ).

Необхідно довести цю інформацію до всіх військовослужбовців не як страшилку, а як інформування, щоб найбільше військовослужбовців зрозуміли, що схема переведення внаслідок СЗЧ в обрану частину вже не працює", - цитує видання повідомлення.

Інші умови

В іншій бригаді Сухопутних військ заборонили давати відношення та рекомендаційні листи військовим, які пішли в СЗЧ.

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У підрозділ пропонують набирати військових із СЗЧ не через листи та відношення, а через батальйони резерву.

"У нас рекрутинг закрився. Вони приходять - і зразу в штурмові війська", - розповів ще один командир батальйону, який уже зіткнувся з новими правилами роботи з СЗЧ.

У Генеральному штабі виданню порадили написати офіційний запит, аби отримати коментар щодо того, як надалі працюватиме механізм переведення через СЗЧ. Наразі очікують на відповідь.

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Журналістка Діана Буцко також оприлюднила скриншот одного з повідомлень.

За її словами, в одному з батальйонів командир стикнувся із цим на практиці.

"Він ще раніше виписав відношення бійцю, який пішов у СЗЧ, але хотів повернутися у військо і готовий був іти в піхоту, але саме до цього командира. Коли боєць пішов до ВСП і ТЦК, його направили у штурмовий полк N. Він втік, пішов в інший ТЦК — його направили в штурмовий полк М", - зазначила вона.

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