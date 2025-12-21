РУС
80% СОЧ — это побег из учебных центров, — Костенко

костенко, роман

На сегодняшний день 80% случаев самовольного оставления частей приходится на этап пребывания военнослужащих в учебных центрах.

Об этомв интервью "УП" рассказал нардеп "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.

80% побегов – из учебных центров

По словам депутата, большинство из тех, кто ушел в СОЧ, хотят вернуться на тыловые должности или в обеспечение.

"Нужно выработать четкие правила. Мы точно не должны идеализировать ситуацию – что вот человеку нужно создать условия, чтобы только он вернулся. А если он вернется просто занимать место и получать заработную плату, то зачем тогда вообще возвращать? Хватит уже заигрывать со всеми. Люди, которые ушли, предали тех, кто сражается. 80% побегов – из учебных центров, и я считаю, что за это нужно наказывать", – сказал народный избранник.

Костенко подчеркнул, что те, кто сейчас у власти, должны принимать решения исключительно для сохранения страны.

"Не для своего доброго имени. Оно само автоматически и исторически встанет на свои места. Популярные решения закончились, пожалуй, в 2022 году, в январе, когда мы рассказывали о том, как будем жарить шашлыки", - сказал депутат.

Он добавил, что среди непопулярных решений власти должны быть, среди прочего, вопросы мобилизации и обеспечения личного состава.

Читайте: Военный о причинах СОЧ в армии: Усталость, неопределенность, невозможность перевода

Увеличение зарплат военным

"Мы говорим о жизни и о смерти. В качестве примера приведу решение о контрактах для 18-24-летних. Приняли ряд дискриминационных по отношению к другим бойцам норм, чтобы привлечь молодежь. Привлекли несколько тысяч. Я предложил противоположный подход: больше платить тем, кто больше служит. Прослужил год, из которого 3 месяца в боевых действиях, получаешь в полтора раза больше. 2 года, из которых полгода на боевых – в два раза. И где бы ты потом ни служил, все равно твоя зарплата растет. Уничтожил танк – получил 10 тысяч долларов. С этим можно идти к партнерам", - сказал Костенко.

  • Ранее сообщалось, что в Офисе Генпрокурора подтвердили, что данные о самовольном оставлении частей и дезертирстве убрали из статистики намеренно — информацию ограничили из-за рисков ее использования Россией в информационных операциях и возможного ущерба нацбезопасности.

Читайте также: В ВСУ формируют новую бригаду из числа 150-х, несмотря на большое количество СОЧ, - комбат Филимонов

Люди, які пішли, зрадили тих, хто б'ється.
----------

А ті, які там навіть не показувалися, а сидять, прикрившись бронею, як сам Костенко, кого і наскільки зрадили? Звичайно ж нікого, кожен за бронею або в блатному місці тилу свято вірить, що його роль дорівнює як мінімум штурмовій роті на передовій.
Костенко - на фронт... Там користі буде більше від нього
Ніколи в історії людства до 19 століття мобілізацій не було. Воювали воїни - воїн воював по бажанню і за гроші. Так ризик померти був, але тоді ти міш померти від застуди тому не більше чим всюди

Коли появилась мобілізація то її почали проводити МАСОВО - тобто попадали і багаті і бідні і син міністра і селянин

Україна перша країна в історії яка винайшла МОБІЛІЗАЦІЮ ЗНЕДОЛЕНИХ. Таким чином у нас мобілізують ЛИШЕ тих хто бідний, або не домовився, або не виїхав, що породжує несправедливість.

В РФ ЦЬОГО НЕМА. Бо там ті хто помирає пачками ідуть за гроші вмирати - і як кажуть самі це вибрали.
Кацапам нічого не потрібно пропонувати, якщо вони вже зайшли до твоєї хати вони беруть все що хочуть, при тому що живим ти їм і будь якому разі не потрібний)) і багато пожаліють, що дожили до цього моменту)) бо краще загинути на війні, ніж бути утопленим без спротиву в лайні...
А наробити справжніх ракет і бомб,вув не варпфіант? Потрібно возити двушки на москву?Чому ти це не кажеш бугаям,в цивільному одязі і масках,які пакувати в бусики допомагають?
У всіх попередніх війнах різне дано було і тут буде.Хто виїхав далеко,йому нічого не загрожує.Казочки за глобальну війну,можна не повторяти.
Васятка, 120 000 плюс до них 70 000 бойових.
Ну, якщо ти в тернопільському ДФТГ на блочику- то може.
Зарплатня цілком нормальна.
Вмикнув розумника? Оце що ти написав, це рівно стільки скільки мінімальна на гражданці, снаряга за свої, общак , безкінечні сдачі на паливо , "допомога" частині , особисто командиру, "нагорода" за внепланову відпустку, знайомий розказував що з цих грошей зостається кожен місяць на сигарети і дрібнички, все! Розказує воно мені було про тернопільське..ну якщо сидіти в тернопільському тцк то звісно можна грести бабло.
Снаряга вся державна, хіба що тебе талани не влаштовують і ти хочеш бєрца якісь фірмові з брюліками. Бронік, однострій, спальник просто шикарний. Навіть тактичні очєчі- і ті дають. На потреби роти- так, 5000 щомісяця. Але, на бойових, коли сотка... Це не варте уваги.
Так що не сци, все норм.
Друже, це ботня. Не ведись на них. Задовбали уже, цензор перетворили на збіговисько ботів ухилянтсько-капітулянтського напрямку.
Костенко має рацію , але нічого не змінеться ! Влада чітко розуміє межу де можна "закручувати гайки" , а де не можна - більшу відповідальність , на себе , ніхто не братиме !
Закручування гайок призвело до того, що люди бояться внутрішніх окупантів більше за зовнішніх.
Так сам 4 разовий ухилянт, відсторонився від мобілізації, який президент такі і методи (недієві, шкідні, злочинні)
Бачите, і призвіще українське, і говорить українською мовою, а все рівно підерас
Щоб не було СЗЧ з мобілізованих, то треба брати ресурс під охорону з моменту потрапляння до офісу ТЦК. Охороняти цілодобово, аж до моменту потрапляння ресурсу на нуль. А з нуля пійти у СЗЧ неможливо - тільки в штикову атаку.
Ти будеш в перших чи в других списках? Тільки чесно.
Я буду у зондер-команді загороджувальної бригади.
Мітку спеціальну постав, щоб тебе завалили першого. Бажано дроном.
Це ти тільки зараз додумався? Добре що ти в нас не верховний головнокомандувач. А то була б повна срака.
На зондер команди теж людей немає. В охороняти людей з учєбок до частин не реально. Чого? А того що коли за одним походиш і поохороняєш, то зрлзумієш. Спочатку тоді треба надбудувати концентраційних лагерів. Потім потрібен спецтранспорт і інша інфраструктура. Наприклад повар тобі треба щоби пайку видати? Тобто збільшення особового складу для конвою. З передка збіжати реально і прорвати любу загороджувальну лінію також реально. Ти також в загороджені не будеш розуміти з якої сторони тебе підстрелять. Лінія це не означає що вас там буде лінія. Це будуть локальні бліндажики під охороною. Тобто охороняти будете в першу чергу самих себе. Ха ха ха.
На кілька бригад тцкунів знайшли ж (а може вже й більше десятка), так і тут знайдуть
"Нехай краще утікають з навчальних центрів, а не потім з позицій і залишають відкритими фланги, що приводить до загибелі людей на суміжних позиціях. При тому що це думка багатьох командирів.

Ще з початку літа в військових навчальних центрах командири вже прямо людей питають, ви будете воювати чи втечете?, бо якщо ви збираєтесь утікати, то валіть вже, щоб я не витрачав свій час на забезпечення вас спорядженням."
Я не пойму а чого не мобілізували силовиків до 60 років їм присяга і Конституція не указ??? Всіх хто на пенсії, різних суддів прокурорів слідчих, митників всіх хто дав присягу, до яких пір силовики будуть ховатися за спинами цивільних???
А тому що отакі народні обранці від імені і іменем виборців ментів забронювали. Всіх. Тому те що наобирали, те і маємо. Що не зрозумілого? Ха ха ха.
А скільки ще блатних військових в тилу шаройобиться, а крутих броненосців
Бо поліція - це такі самі ухилянти. Ну буде на 300 тис. більше ухилянтів до 6 млн. - це нічого принципово не змінить.
УВАГА! Вадимир Каракай - гей-політрук.
Костенко - ти обіцяв відпустити тих, хто здасть паспорт. Ти - брехун.
Костенко брехло з брехла. Навмисно вводить громадськість в оману. Навмисно. Чому? Я особисто не знаю жодного солдата чи розрахунок, який підбив танк і получив премію. Ураження є, грошей немає. Прохання до цього афериста особисто контролювати анонсовані ураження і виплати, щоби вони опинялися не у комбрига на карточці , в у солдата. Масове сзч з учєбок? Де цифри? Де цифри сзч з частин. У нас з 60 чоловік втікло 16. Це не масово? Гівно командири досі сидять і ухмиляються. Жодної комісії для того щоб розібратися в тому що відбувається в підрозділі, а не в учебці. Жодне командирські гівно не понесло жодного стягнення за неприпустимі умови служби. Сидять в геймерських кріслах і грають в танчики. Відстігають хабарі комбригу і замам і все чудово. Собі ставлять по 25;днів бойових. З цього балагану ще 10 солдат хочуть перевестися цивілізовано. Але ж гівно шмигаль, гівно гнатов, гівно сирський і оцей гівно костенко видали в грудні наказ щоби жодна частина не давала рекомендаційний лист нікому, бо тим самим якоби провокують перехід солдата через сзч в іншу адекватну частину. Тобто вже армія + остаточно працює на хабарях і виключно для вищих каст, що вже викрастелизувалися в ЗСУ. Так виходить гівно кастенка? Чи вам там переслати ваш же гівно наказ. Доводьте з трибун всю інформацію в повному об'ємі, а не лише про учебки. Фронт сиплеться і буде сипатись. Затикайте дири стадами офіцерчиків іншого варіанту у вас немає. Ха ха ха.
Є також багато тилових воїнів що отримали мільйон по новому закону, а тим хто з 2019 р в 26 років був в зоні бойових дій та попав на початок війни і досі в армії - дулю з маком
Психологи стверджують, що помирати за ідею готові не всі респонденти.
Ідея і робота це зовсім різні речі. Наприклад для мене. Я зараз в ЗСУ і я на роботі. У кожного ідея своя, або своє бачення ідеї. Якщо в когось ідея ідентична роботі, то це його проблема. В ЗСУ можна працювати різними методами. Як гівнячими, так і нормальними. Цей склад депутатів, міністрів, штабів обирають гівнячі методи. Чому ? Тому що є ряд причин. Перераховувати і описувати треба не на одному аркуші А4. Тобто на даній платформі це не має сенсу. В цілому є крах управління. За який не понесе покарання жоден кастенка. Чому? Тому що немає таких інструментів що по конституції, що по законодавству. Напишуть відписки і відмазки. Суд нічого не присудить. До чого тут ідеї? В таких проблемах потрібно приймати рішення технарям, в не ідейникам і костенкам. Ха ха ха.
Сидіти в тилу і бути на ЛБЗ - це дві великі різниці. Це по-перше. А по-друге: так і не зрозумів, що хотіли сказати?
Так, не більше 5%.
Для тих, хто тікає з навчальних центрів, треба просто створити список заборонених до приймання на будь-яку роботу, надання адміністративних послу та відкривання банківських карток строком на 20 років, а можливо і пожиттєво. Люди мають усвідомити, що весь залишок життя вони будуть ізгоями - ні офіційної роботи, ні послуг. Єдина перспектива або сидіти на шиї рідних, або копати городи.
Ст. 65 конституції України говорить про обов'язок захищати територіальну цілісність всіх громадян України. Всіх. Без полу і віку народження. Тобто в мойому розумінні і суддя і нардеп не має мати броні, так як до речі і жінка і 18 річні. Ви же циввльні накладали таких рамок що не всі мають воювати, в тепер ще й 20 років ізгоями. Брєд. В якому підрозділі ви доречі служите. Номер бригади не треба. Чим особисто ви дотичні до оборони. І не треба писати про сплату податків і іншу хєрню. Тобто яка мораль вашого допису? Я так думаю вас треба поміняти на вогневій позиції? Ха ха ха
Пишите десь з дач, на якій ховаєтесь, а по ночах виповзаєте, щоб бомбанути сусідню?
Краще вже таке, ніж смерть в окопі. Все одно після війни це всі відмінять, інакше проти України введуть санкції за антидемократичні дії.
А ти вже готова до жіночої мобілізації? В тебе було 4 роки на підготовку! Незабаром усі чоловіки закінчаться, що готові вмирати. І розпочнуться насправді непопулярні рішення - жіноча мобілізація. Влітку тікало 50%, зараз - 80%, незабаром буде близько 100%. Жіноча мобілізація неминуча!
Тобі не соромно таке писати? Чи ти цапобот?
Їбальники позакривайте сцикуни і гайда на фронт. Добре *******, коли хтось замість тебе воює.
Ніколи в історії людства мобілізації не було? Та ти що їбанувся *****? Коли йшла Друга світова в мого прадіда було 8 дітей і його мобілізували, як і решту мужиків. Це броні ніякої не було, як тепер, в того троє дітей, той маму доглядає за фіктивним інвалідством, в той ще *** зна що робить! Сцикуняри, зараз стоїть питання виживання держави, а ви ****** підари ховаєтесь, поки хтось воює за вас, та щей знаходите собі виправдання! Тварі!
В якій бригаді воюєш?
Тюрма - не морг.
ЗЕ поклав тягар війни на пересічних людей, поки його свати та друзі міндічі крадуть у ЗСУ, а касир в магазині має більшу зарплату ніж воїн, допоки мордаті прокурори і поліцаї є заброньованими інвалідами то до кінця того часу не буде сорому за сзч. Який тягар війни взяла на себе зе-влади? Перестала будувати маєтки, купувати нові авто чи їздити в Мальдіви на відпочинок? СЗЧ це результат авторитету і роботи ЗЕ і його посіпак.
Покажи личный пример,поезжай на фронт сам,забери с собой своего сына,брата,зятя,корешей,сотни тысяч полицаев,миллионы офисных держслужбовцив и прочих левых инвалидов,тогда за вами смело поедут оставшиеся простолюдинки.
