80% СОЧ — это побег из учебных центров, — Костенко
На сегодняшний день 80% случаев самовольного оставления частей приходится на этап пребывания военнослужащих в учебных центрах.
Об этомв интервью "УП" рассказал нардеп "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.
80% побегов – из учебных центров
По словам депутата, большинство из тех, кто ушел в СОЧ, хотят вернуться на тыловые должности или в обеспечение.
"Нужно выработать четкие правила. Мы точно не должны идеализировать ситуацию – что вот человеку нужно создать условия, чтобы только он вернулся. А если он вернется просто занимать место и получать заработную плату, то зачем тогда вообще возвращать? Хватит уже заигрывать со всеми. Люди, которые ушли, предали тех, кто сражается. 80% побегов – из учебных центров, и я считаю, что за это нужно наказывать", – сказал народный избранник.
Костенко подчеркнул, что те, кто сейчас у власти, должны принимать решения исключительно для сохранения страны.
"Не для своего доброго имени. Оно само автоматически и исторически встанет на свои места. Популярные решения закончились, пожалуй, в 2022 году, в январе, когда мы рассказывали о том, как будем жарить шашлыки", - сказал депутат.
Он добавил, что среди непопулярных решений власти должны быть, среди прочего, вопросы мобилизации и обеспечения личного состава.
Увеличение зарплат военным
"Мы говорим о жизни и о смерти. В качестве примера приведу решение о контрактах для 18-24-летних. Приняли ряд дискриминационных по отношению к другим бойцам норм, чтобы привлечь молодежь. Привлекли несколько тысяч. Я предложил противоположный подход: больше платить тем, кто больше служит. Прослужил год, из которого 3 месяца в боевых действиях, получаешь в полтора раза больше. 2 года, из которых полгода на боевых – в два раза. И где бы ты потом ни служил, все равно твоя зарплата растет. Уничтожил танк – получил 10 тысяч долларов. С этим можно идти к партнерам", - сказал Костенко.
- Ранее сообщалось, что в Офисе Генпрокурора подтвердили, что данные о самовольном оставлении частей и дезертирстве убрали из статистики намеренно — информацию ограничили из-за рисков ее использования Россией в информационных операциях и возможного ущерба нацбезопасности.
Ну, якщо ти в тернопільському ДФТГ на блочику- то може.
Зарплатня цілком нормальна.
Так що не сци, все норм.
Ще з початку літа в військових навчальних центрах командири вже прямо людей питають, ви будете воювати чи втечете?, бо якщо ви збираєтесь утікати, то валіть вже, щоб я не витрачав свій час на забезпечення вас спорядженням."