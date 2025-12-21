80% СОЧ — это побег из учебных центров, — Костенко

На сегодняшний день 80% случаев самовольного оставления частей приходится на этап пребывания военнослужащих в учебных центрах.

Об этомв интервью "УП" рассказал нардеп "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

80% побегов – из учебных центров

По словам депутата, большинство из тех, кто ушел в СОЧ, хотят вернуться на тыловые должности или в обеспечение.

"Нужно выработать четкие правила. Мы точно не должны идеализировать ситуацию – что вот человеку нужно создать условия, чтобы только он вернулся. А если он вернется просто занимать место и получать заработную плату, то зачем тогда вообще возвращать? Хватит уже заигрывать со всеми. Люди, которые ушли, предали тех, кто сражается. 80% побегов – из учебных центров, и я считаю, что за это нужно наказывать", – сказал народный избранник.

Костенко подчеркнул, что те, кто сейчас у власти, должны принимать решения исключительно для сохранения страны.

"Не для своего доброго имени. Оно само автоматически и исторически встанет на свои места. Популярные решения закончились, пожалуй, в 2022 году, в январе, когда мы рассказывали о том, как будем жарить шашлыки", - сказал депутат.

Он добавил, что среди непопулярных решений власти должны быть, среди прочего, вопросы мобилизации и обеспечения личного состава.

Увеличение зарплат военным

"Мы говорим о жизни и о смерти. В качестве примера приведу решение о контрактах для 18-24-летних. Приняли ряд дискриминационных по отношению к другим бойцам норм, чтобы привлечь молодежь. Привлекли несколько тысяч. Я предложил противоположный подход: больше платить тем, кто больше служит. Прослужил год, из которого 3 месяца в боевых действиях, получаешь в полтора раза больше. 2 года, из которых полгода на боевых – в два раза. И где бы ты потом ни служил, все равно твоя зарплата растет. Уничтожил танк – получил 10 тысяч долларов. С этим можно идти к партнерам", - сказал Костенко.

Ранее сообщалось, что в Офисе Генпрокурора подтвердили, что данные о самовольном оставлении частей и дезертирстве убрали из статистики намеренно — информацию ограничили из-за рисков ее использования Россией в информационных операциях и возможного ущерба нацбезопасности.

