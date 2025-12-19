РУС
Военный о причинах СОЧ в армии: Усталость, неопределенность, невозможность перевода

Военный назвал причины СЗЧ в ВСУ: их несколько

СОЧ в Силах обороны - это не причина проблем в армии, а их следствие.

Авторы пообщались с ветераном АТО, который и сейчас защищает Украину. Разговор проходил анонимно.

Почему мобилизованные бегут из учебных центров?

СОЧ бывают разные. Люди покидают учебные центры и линию боевого столкновения по разным причинам. 

По словам военного, в учебные центры люди в основном попадают после того, как их буквально вырвали из гражданской жизни.

"Им кажется, что если они сбегут, все вернется в прежнее русло", - говорит он.

В то же время, из учебных центров бегут те, кто с самого начала знает, что служить не пойдет. С другой стороны, те, кто такого решения еще не принял, но послушал предыдущих. Так первые вызывают побег вторых.

Почему покидают ЛБС?

Военный назвал несколько причин, почему военные покидают ЛБС, их ряд.

Первая причина - усталость

Так, он приводит пример своего друга - молодого боевого командира:

"Он звонит и рыдает в трубку. Говорит, что не выдержал и расплакался на контрольном пункте. Рассказывает о своем бойце, который сидит в 7 км от ЛБС, на территории врага. Доступа к нему нет, приказа на отход тоже.

И вот этот боец вызывает моего друга и просит передать ему расческу. Тот не понимает, зачем. А боец говорит: "Да мы же летом заходили, я зарос, мне надо расчесаться". Второй просил записать голосовое от жены. Сказал: "Я же понимаю, что вы не сможете нас вывести".

Среди 11 подчиненных молодого командира 10 погибли, один попал в плен.

"Даже если бы их вывели, людей, чтобы завести на их места, нет, - говорит собеседник. - Они выходят, а через неделю им говорят: "Знаешь, людей нет, давай снова на наблюдательный пункт. Пойдет ли туда нормальный человек, зная, что в следующий раз назад уже не выйдет?".

Причина вторая: неопределенность и неадекватные командиры

Военный говорит, что иногда командиры считают, что бойцы - их собственность.

"У человека могут забрать машину, могут не давать отпуск. Бойцу звонят друзья из Польши и говорят, что он - идиот, да он и сам видит видео, где в тылу гуляют в кабаках.

Из-за неопределенных сроков службы человек не может планировать свою жизнь хоть в какой-то обозримой перспективе, даже на пару лет. Жена уже чужая или вообще нашла себе какого-то уклониста. Своих детей военный не видит. Поэтому идет в СОЧ".

Причина третья: невозможность перевестись в другое подразделение

Он также приводит в пример учебные центры, поскольку знаком с их работой.

Война меняется каждые три месяца, поэтому инструкторами должны быть люди с актуальным боевым опытом.

Опытные люди из-за бюрократии и ручного управления не могут перейти в учебные центры, потому что переводить туда пригодных людей запрещено, а попасть на ВВК и проверить пригодность можно только после ранения или по направлению медика. 

В то же время медик это направление может не дать, потому что считает основания недостаточными.

Военный во время боевых действий мог приобрести много проблем со здоровьем и де-факто сейчас может быть пригодным только к службе в ТЦК, учебных центрах или подразделениях обеспечения. Но пройти ВВК очень сложно, ведь людей нет и командиры не заинтересованы иметь в распоряжении ограниченно годных - их нельзя отправить держать наблюдательный пункт.

СОЧ из-за проблем в армии

Среди причин СОЧ военный называет проблемы армии из-за нелогичных, непрозрачных и деструктивных процессов.

Речь идет, в частности, о том, что нет понятных, прозрачных и работающих правил, с помощью которых человек мог бы защитить свои права. А также об отсутствии адекватной оценки состояния здоровья людей еще в ТЦК. Система часто забирает тех, кто на самом деле не должен был бы служить, и это создает проблемы и для учебных центров, и для командиров, и для самого мобилизационного процесса, ведь формирует вокруг него ореол ужаса.

Также среди проблем он называет советскую бюрократию и армейскую бюрократию.

Для кадровых военных война - время возможностей. В мирное время они получают очередное звание раз в три года, а во время войны для этого нужен всего год. Так что это хороший момент, чтобы делать карьеру. Старые кадры начали этим пользоваться.

Но это относительно свежая тенденция, говорит он о последних 1,5 годах.

Раньше эти люди просто прятались. "Потому что все думали, что будут брать Киев, - отметил собеседник. - Я знаю офицера, который, когда недалеко от его части начались боевые действия, закопал военный билет и ходил в гражданской одежде. А сейчас он на почтенной должности, с повышением".

Он напомнил, что о проблеме системы оценки военных к реалиям современной войны говорил командир Третьего армейского корпуса Билецкий.

Управленцы штабов в большей своей части оторваны от реалий и занимают должности не по профессиональным навыкам и опыту, а только потому, что лояльны к высшему командованию. Оно руководит войсками в ручном режиме и спускается до микроменеджмента, а подчиненные очень часто боятся докладывать ему о реальной ситуации на поле боя.

"Это сценарий Второй мировой со стороны Советского союза, где командующий Жуков единолично, без системного анализа принимал решения о судьбе командиров", - говорит военный.

По его словам, во время выезда на боевые позиции ни разу, за исключением Бахмута, не было так, чтобы реальная линия, подтвержденная начальниками разведки батальонов, совпадала с линией соприкосновения из официальных источников.

Нарративы

Военный считает, что комплексного, многоуровневого решения проблем не ищут.

Он отметил, что в информационном поле главные события происходят вокруг многочисленных крепостей - Бахмута, Покровска, Мирнограда.

Стоит говорить о стратегической цели Украины, в частности сохранить субъектность государства или довести российскую империю до развала. Тогда гражданские могли бы понять свою роль в этом.

"90% людей, которые попадают в автобус, не соотносят себя с армией, это не их война. Они потом уже все понимают и начинают воевать.

Но до момента, когда их посадили в автобус, это война каких-то других людей. Украина же героически борется за Бахмут или Покровск. Это делают какие-то конкретные специально обученные граждане. Человек не понимает, зачем его туда тащат", - пояснил он.

По его словам, СОЧ - не причина, а следствие. Проблема расположена глубже, в структуре армии и в том, как государство говорит с обществом о войне.

"Что воевать в этой стране будут все, говорят только военные. Людей не приучают к мысли, что они и есть мобилизационный резерв.

Когда-то Сергей Сергеевич Сайгон (военный, блогер и писатель. - Ред.) хорошо сказал об этом: "Вы будете воевать или за Украину, или против Польши". Я с ним полностью согласен", - подытожил он.

+16
Людину Викрали на вулиці.
І їм пофіг що була операція на серці(всі док.має)та має папір з военкомата (тоді ще не було цього ГЕСТАПО)
Посадили в підвал у тцк,де сидять інші кого теж викрали на вулиці.
Питання... Яке Буде Відношення до Всього Цього??? Вільна Країна Млять.
А Ментів як гною по вулицях.
19.12.2025 12:46
+16
Так правильно хтось сказав, що це війна це війна простих селян, кріпаків коли рангом вище сидять люди які заробляють на цих кріпаках , йдуть по карьерній драбині м'ясні командири, а хто ще вище рангом переводять двушки в москву, а найвищі, сидять в тиловому батальйоні Монако і роблять ставки на те який черговий населений пункт буде просраний..страждає від цього тільки такий простий народ всі інші в офігенному плюсі і для них продовження війни це манна небесна, але українці не безкінечні..
19.12.2025 12:54
+13
Некомпетентність та тупорилість командирів тут, звісно, ні при чому.
19.12.2025 12:35
Плюс відпустка. Коли вирвешся в цивільне місто і подивишся як люди живуть наче війни і немає.
19.12.2025 12:32
Причини СЗЧ це відсутність реформ в армії, нефаховість сержантів та офіцерів, неспроможність якісно працювати з підлеглим особовим складом командирів батальйонів та бригад, невчасність медичної допомоги, неспроможність командирів досягати поставлених завдань з мінімальним ризиком для життя та здоров'я підлеглих, абсолютна байдужість командирів до побутових умов та умов виконання бойових завдань особовим складом, повільність та нерівність соціальних лифтів в армії між блатними і пересічними громадянами, піднятись з солдата до офіцера чи по офіцерських посадах дуже просто якщо тебе родичи чи знайомі військові тягнуть вверх і нереально якщо в тебе конфлікти з командиром.
19.12.2025 12:49
Друже, пам'ятаєш - я розповідав. Поки був в Києві - щодня накачував себе все більше і більше. Потім якось кришку зірвало, позвонив комбату, сказав, що повертаюся..
І всьо.
Пацан сказав - пацан зробив ))
Якби зараз знову опинився на гражданці (варто лише сказати нашому медику, що маю бажання на консультацію кудись - і все. Спишуть нахрєн) - так знову б не знаходив собі місця.
Це, мля, вже назавжди...
19.12.2025 12:51
Завязуй з синькою, чи чим ти там закидуєшся...
19.12.2025 13:13
Некомпетентність та тупорилість командирів тут, звісно, ні при чому.
19.12.2025 12:35
Командири само собою, дивно що це анонімна розповідь діючого військового а не людини яка в СЗЧ чи вже відбуває покарання по Ст. ККУ 407/408. Досі в жодного папараці не було на думці опитати засуджених по ціх статтях в ДУВП.
19.12.2025 13:10
Командир Бог і цар в солдат гівно і худоба яку як хочуть так і переводять, дарма що в ти прийшов водієм чи про, все рівно тебе переведуть чи сапером чи в штурмову, якщо хочеш щоб не перевели плати тисячі доларів, бізнес, нічого особистого..
19.12.2025 12:37
Військовими мають керувати лише ті люди, які прохавали службу із самих низів, з окопів на передовій. Адже як совковий паперовий генерал може зрозуміти того хто щохвилини перебуває під обстрілами?
19.12.2025 12:44
Відставка Сирського - це шанс на зміни. Ті зміни, на яких всі так очікують.

Вона мала б вже давно відбутися, але підкилимні ігри ще дозволяють йому триматися на посаді...

Стабілізація у Купʼянську - це не його заслуга, а командна робота.

На колишньому добропільському напрямку повної стабілізації не відбулося. Досі є незачищені населені пункти.

Натомість є Покровськ, Мирноград, Сіверськ та вже Констаха, де Сирський втратив керування і це призвело до значних проблем оперативно-тактичного характеру.https://t.me/myro_shnykov
19.12.2025 12:46
Куп'янськ - це робота Драпатого.
19.12.2025 12:50
це неможливо. Так влаштована армія - тільки самий лояльний, тільки самий жорстокий, який вміє ламати через коліно, нехтувати будь чим задля досягнення результату (мається на увазі "досягнення" як процесс continiuos але не perfect) може стати командиром. Чи є винятки - так, але вони мізерні. Це неможливо змінити в поточній ситуації. Неможливо позбавитися тисяч паперових дуболомів, вони просто напросто потоплять країну в судах і відновляться..
19.12.2025 12:53
Людину Викрали на вулиці.
І їм пофіг що була операція на серці(всі док.має)та має папір з военкомата (тоді ще не було цього ГЕСТАПО)
Посадили в підвал у тцк,де сидять інші кого теж викрали на вулиці.
Питання... Яке Буде Відношення до Всього Цього??? Вільна Країна Млять.
А Ментів як гною по вулицях.
19.12.2025 12:46
Як яке? Звісно він з мотиваційним патріотичним поривом, зірветься і буде захищати свій тил (ніт) ось така (анти) мотивація.
19.12.2025 12:50
А найогидніше, це постійний тотальний триндьож. Ось, як приклад:

https://x.com/kyiv_tv/status/2001717097089343539?s=20
19.12.2025 12:51
Як же заїбли ці бойові діванні діди. Хай це муділо іде внуків нянчить, розказує він тут
19.12.2025 14:24
запропонуйте ваш варіант мобілізації
19.12.2025 12:54
Тобто варіант з проблемами здоров'я у людей для вас прийнятний.
З викраденням теж, я так розумію.
Тоді відповідей не буде.
19.12.2025 12:58
я і запитую у вас, як треба мобілізовувати.
19.12.2025 13:02
ви як хірург, котрий відрізав хворому голову замість ноги, а потім питає "А як ви пропонуєте відрізати ногу". Все, фарш назад не перекрутиш. Зараз знову кожен сам за себе і мало кому цікаво стати героєм без рук і ніг, якого навіть банк на три літери посилає, бо нема чим картку тримати. Справедливі правила мобілізації потрібно було створювати тоді, коли був патріотичний порив у народу, а не після того, як розбухших від людської крові кліщів на віп-таксі за кордон вивозили.
19.12.2025 13:31
не хочете інших правил мобілізації, то замість них буде і є бусифікація
19.12.2025 13:38
Ну то замовте у міндічів більше мішків для трупів, бо вже зараз результати бусифікації через край переливаються, а пружина вічно стискатися не буде.
19.12.2025 13:42
Для початку, повернутися з Нідерландів.
19.12.2025 12:59
100 відсотків 👍👍👍
19.12.2025 13:02
так я в Україні, просто під VPN.
19.12.2025 13:04
Ну звісно.
19.12.2025 13:07
Що воювати в цій країні будуть всі, кажуть лише військові. Людей не призвичаюють до думки, що вони і є мобілізаційним резервом. Джерело: https://censor.net/ua/n3591365

Це фраза ,придумана штатними пропогандонами ,щоб дурити простих посполитих . Ми бачимо ,як "воюють " Рєзнікови , Міндічі ,Кулєба та інші чиновники з їх родичами . Ми бачимо як воюють тиловики -силовики. Вони точно воювати не будуть.

Люди можуть йти на смерть тільки за цінності - світле майбутнє своїх родин . Коли цінностей немає . То вибір простий - життя або смерть . Тому люди вибирають - життя . А для простої людини "життя" в нашій країні ,якщо в неї немає грошей можна забезпечити тільки втечею .
Тому росте СЗЧ .

Ситуацію могло б змінити лише власний приклад лідорів - які особистим прикладом показали приклад - відправили б на фронт своїх дітей та рідних . Але цього не буде . Тому буде наступне -
готових воювати за таку державу буде все менше .Будуть просто тікати за кордон . Єдиний варіант - виставити - заградзагони - але тоді прориватися будуть вже зі зброєю в руках . А це шлях до збройного протистояння в країні .


А всі тим ,хто підтримує тезу брехливих держпропагандонів варто нагадати ,що це все було і закінчиться так само :

Вони ще писали статті й виголошували промови, а ми вже бачили лазарети й помираючих;

вони ще твердили, що немає нічого вищого за служіння державі,

а ми вже знали, що страх смерті сильніший».

Еріх Марія Ремарк

«На Західному фронті без змін»
19.12.2025 12:50
Інститут сім'ї в Україні уже знищений. Немає такої цінності. Є голоцицьковий хвімінізьм.
19.12.2025 13:23
А пам'ятайте як було у 22 році, обьєднання, спільна мета, кілометрові черги коло військоматів, причому брали не всіх. Я особисто чув історія що багатьох відправляли додому тому що не було місць. Де все це подівалося?
19.12.2025 12:50
добровольцы закончились. Как и во всех войнах. А, ну еще ссали в уши 73% с утюгов шо война на пол года год и унатазокрады ваньки чмобики разбегутся по домам, а рашка развалится скоро
19.12.2025 13:00
Казали деякі покидьки що у кацапів ракет на два три тижня...
19.12.2025 18:21
Воно не поділось. Його поділи. А точніше поділи саме добровольців. І у цих "подівунів" є конкретні імена з посадами.
19.12.2025 13:07
2 млн. мобілізованих. Вам мало? Скільки треба? 10 млн?
19.12.2025 13:11
І вони всі на фронті?
19.12.2025 13:16
Так, практично вони всі на фронті! Живі або мертві. Інакше чого б так ТЦК та політруки лютували?
19.12.2025 17:57
Не всі.
19.12.2025 18:10
Так, але там, де немає бойових дій, немає втрат, і туди мобілізованих практично не відправляють.
19.12.2025 19:09
Закінчились мотивовані добровольці. Фізично. Багатьох випалили полководці- бабоісчьонаражатєлі.
19.12.2025 13:27
Оті розповіді про черги мені нагадує ефект Мандели
19.12.2025 14:28
+++
19.12.2025 19:40
Так правильно хтось сказав, що це війна це війна простих селян, кріпаків коли рангом вище сидять люди які заробляють на цих кріпаках , йдуть по карьерній драбині м'ясні командири, а хто ще вище рангом переводять двушки в москву, а найвищі, сидять в тиловому батальйоні Монако і роблять ставки на те який черговий населений пункт буде просраний..страждає від цього тільки такий простий народ всі інші в офігенному плюсі і для них продовження війни це манна небесна, але українці не безкінечні..
19.12.2025 12:54
Происходит не что иное как "ликвидация бедности" на нуле, наверно...
19.12.2025 15:49
то заканчуйте уже эту богадельню да по домам. Задолбали уже
19.12.2025 12:58
Якщо путлера не приймусять прийняти таке рішення, нічого не закінчиться, Україна одноособово може закінчити війну тільки розгромивши так звану рф.
19.12.2025 13:16
Ти з тих категорій "воювати будуть всі!" Але тільки не я?
19.12.2025 13:19
Я з 2014 року не полишав цієї справи.
19.12.2025 13:28
Ні збрехав, невеликий перерив був минулого року
19.12.2025 13:30
"Воювати будуть всі!"

Таке вже було в історії. І було це у Парагваї та нацистській Німеччині. Чому вони вдавались до таких заходів і які наслідки це мало - прочитайте в гуглі самі, але не переставайте кричати потужне гасло: "Воювати будуть всі!"
19.12.2025 13:01
Такі "войовничі" гасла зазвичай кричать ті, які ніколи не підуть воювати (жіночки нафронтниці які шляються по закордонних поїздках і облизують всіма язиками зеленого покидька, військові, мусорські "пенсіонери" які вийшли на пенсію у 37 років, різні кривоногі косі криві) тобто ті які окуповують різні форуми , сайти чи групи в телегах і потужньо закликають.
19.12.2025 13:17
в 37 вийти на пенсію не можливо, треба 25 календарів (льготні не рахуються), максимум з 16 років + 25 виходить в 41 рік, це потолок (з 2012 року), забули вказати про славних СБУ, ДБР, БЕБ, прокурорів, суддів - від "мусорів", як ви виразились, користь якась да є, а від цих тільки для шкода і користь для корупціонерів, контрабандистів, і тих же "бумажних" генералів
19.12.2025 13:26
з Парагваєм зрозуміло, а до чого нацистська німеччина в ролі якої зараз так звана російська федерація?
19.12.2025 13:18
а ще таке було в сша і британській імперії
19.12.2025 13:40
А ще завдяки тупорилим суддям так званого верховного суду і тупорилим дебілам із МО Збройні Сили України стали єдиною армією у світі, де будь-якого командира без усяких пояснень і дисциплінарних стягнень (от не подобається він генералу) призначити на якусь кончену нижчу посаду.
Рішення 16.04.2025 у справі 160/2368/23.
19.12.2025 13:20
І командири ні за що абсолютно не відповідають, навіть за смерті підлеглих.
19.12.2025 13:34
В совкову армію натягли натівського озброєння= це не армія НАТО а та же совкова армія тільки з натівським озброєнням, потрібно викорінення відношення підлеглих як у кастової системи в Індії.
19.12.2025 13:37
Такі розповіді --це розповідь бабки на базарі. Хотя дещо є в реальності.
19.12.2025 13:43
У 2022, коли вся армійська радянщина принишкла і чекала на капітуляцію, ситуацію втримали прості люди. Вони самоорганізовувалися і давали відсіч самостійно. Самі обирали командирів і діяли без вказівок згори. Але коли стало зрозуміло, що Україна втрималася, всі оці паркетні генерали повилазили з нор. Робилися дебільні призначення, віддавалися дебільні накази, квітнула корупція. На четвертому році війни ця система не могла не розсипатися. Що зараз і відбувається...
19.12.2025 13:44
Тільки "паркетні генерали" не самі повилазили, а їх повитягував верховний боневтік зі своїм кагалом.
19.12.2025 16:30
Як не дивно , ота проста майже дилетанська організація простих людей була значно дієвішою і ефективнішою чим сьогоденні дуболомно-тупорило-дебільні вказівки совкових лампасних паркетних генералів, організація і прийняття рішень тоді була майже по зранку армії США (де всі рівні що офіцер що солдати), але ці совки повилазили і зробили мобілізацію бусифікацію і потім пішло поїхали здачі територій..
19.12.2025 18:25
Все як в 2014 році. Тоді добробати, по суті, врятували країну.
19.12.2025 18:29
Причина сзч-буратіно і козир.
Це вони створили такі обставини,при яких сзч-випадки стаються вже самі собою.Створили через систему "кадри решают всьо",тобто,вже ніби самі ніпричому,бо це роблять конкретні люди,але створили вони такі обставини,таких людей підбирали на посади,щоби звести мобілізацію до бусифікації.
Як приклад-це розгін досвідчених ГК,генералів, ГШ з посад, розгін кол.військкоиатів і заохочення жуковських методів.
19.12.2025 14:19
Вся причина в безтолковому ішаку, який корчить із себе верховного. Якраз це обкурене чмо просрало мобілізацію, як і все інше. З наслідками боротись важко, бо не хочуть визнавати причину. Обкурений ішак -джерело усіх проблем. Це ж очевидно.
19.12.2025 14:24
Щоб не було СЗЧ з мобілізованих, то треба брати ресурс під охорону з моменту потрапляння до офісу ТЦК. Охороняти цілодобово, аж до моменту потрапляння ресурсу на нуль. А з нуля пійти у СЗЧ неможливо - тільки в штикову атаку.
19.12.2025 14:31
ты под ВПН из окопа пишешь, или твои внуки и сыновья на нуле? Ладно, если ты на нуле, твои сыновья и внуки тоже на нуле, то чего ты тогда не волаешь про несправедливую и нечестную мобилизацию, шо "ликвидация бедности" на нуле?
19.12.2025 15:50
Ти просто дурник чи зелений троль от і все... Тебе треба закувати і кинути туди , кінчене.
19.12.2025 18:27
И тотальная несправедливость в мобилизации, когда происходит не что иное как - "ликвидация бедности" на нуле
19.12.2025 15:44
 
 