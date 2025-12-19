Военный о причинах СОЧ в армии: Усталость, неопределенность, невозможность перевода
СОЧ в Силах обороны - это не причина проблем в армии, а их следствие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем материале рассказывает "Український свідок".
Авторы пообщались с ветераном АТО, который и сейчас защищает Украину. Разговор проходил анонимно.
Почему мобилизованные бегут из учебных центров?
СОЧ бывают разные. Люди покидают учебные центры и линию боевого столкновения по разным причинам.
По словам военного, в учебные центры люди в основном попадают после того, как их буквально вырвали из гражданской жизни.
"Им кажется, что если они сбегут, все вернется в прежнее русло", - говорит он.
В то же время, из учебных центров бегут те, кто с самого начала знает, что служить не пойдет. С другой стороны, те, кто такого решения еще не принял, но послушал предыдущих. Так первые вызывают побег вторых.
Почему покидают ЛБС?
Военный назвал несколько причин, почему военные покидают ЛБС, их ряд.
Первая причина - усталость
Так, он приводит пример своего друга - молодого боевого командира:
"Он звонит и рыдает в трубку. Говорит, что не выдержал и расплакался на контрольном пункте. Рассказывает о своем бойце, который сидит в 7 км от ЛБС, на территории врага. Доступа к нему нет, приказа на отход тоже.
И вот этот боец вызывает моего друга и просит передать ему расческу. Тот не понимает, зачем. А боец говорит: "Да мы же летом заходили, я зарос, мне надо расчесаться". Второй просил записать голосовое от жены. Сказал: "Я же понимаю, что вы не сможете нас вывести".
Среди 11 подчиненных молодого командира 10 погибли, один попал в плен.
"Даже если бы их вывели, людей, чтобы завести на их места, нет, - говорит собеседник. - Они выходят, а через неделю им говорят: "Знаешь, людей нет, давай снова на наблюдательный пункт. Пойдет ли туда нормальный человек, зная, что в следующий раз назад уже не выйдет?".
Причина вторая: неопределенность и неадекватные командиры
Военный говорит, что иногда командиры считают, что бойцы - их собственность.
"У человека могут забрать машину, могут не давать отпуск. Бойцу звонят друзья из Польши и говорят, что он - идиот, да он и сам видит видео, где в тылу гуляют в кабаках.
Из-за неопределенных сроков службы человек не может планировать свою жизнь хоть в какой-то обозримой перспективе, даже на пару лет. Жена уже чужая или вообще нашла себе какого-то уклониста. Своих детей военный не видит. Поэтому идет в СОЧ".
Причина третья: невозможность перевестись в другое подразделение
Он также приводит в пример учебные центры, поскольку знаком с их работой.
Война меняется каждые три месяца, поэтому инструкторами должны быть люди с актуальным боевым опытом.
Опытные люди из-за бюрократии и ручного управления не могут перейти в учебные центры, потому что переводить туда пригодных людей запрещено, а попасть на ВВК и проверить пригодность можно только после ранения или по направлению медика.
В то же время медик это направление может не дать, потому что считает основания недостаточными.
Военный во время боевых действий мог приобрести много проблем со здоровьем и де-факто сейчас может быть пригодным только к службе в ТЦК, учебных центрах или подразделениях обеспечения. Но пройти ВВК очень сложно, ведь людей нет и командиры не заинтересованы иметь в распоряжении ограниченно годных - их нельзя отправить держать наблюдательный пункт.
СОЧ из-за проблем в армии
Среди причин СОЧ военный называет проблемы армии из-за нелогичных, непрозрачных и деструктивных процессов.
Речь идет, в частности, о том, что нет понятных, прозрачных и работающих правил, с помощью которых человек мог бы защитить свои права. А также об отсутствии адекватной оценки состояния здоровья людей еще в ТЦК. Система часто забирает тех, кто на самом деле не должен был бы служить, и это создает проблемы и для учебных центров, и для командиров, и для самого мобилизационного процесса, ведь формирует вокруг него ореол ужаса.
Также среди проблем он называет советскую бюрократию и армейскую бюрократию.
Для кадровых военных война - время возможностей. В мирное время они получают очередное звание раз в три года, а во время войны для этого нужен всего год. Так что это хороший момент, чтобы делать карьеру. Старые кадры начали этим пользоваться.
Но это относительно свежая тенденция, говорит он о последних 1,5 годах.
Раньше эти люди просто прятались. "Потому что все думали, что будут брать Киев, - отметил собеседник. - Я знаю офицера, который, когда недалеко от его части начались боевые действия, закопал военный билет и ходил в гражданской одежде. А сейчас он на почтенной должности, с повышением".
Он напомнил, что о проблеме системы оценки военных к реалиям современной войны говорил командир Третьего армейского корпуса Билецкий.
Управленцы штабов в большей своей части оторваны от реалий и занимают должности не по профессиональным навыкам и опыту, а только потому, что лояльны к высшему командованию. Оно руководит войсками в ручном режиме и спускается до микроменеджмента, а подчиненные очень часто боятся докладывать ему о реальной ситуации на поле боя.
"Это сценарий Второй мировой со стороны Советского союза, где командующий Жуков единолично, без системного анализа принимал решения о судьбе командиров", - говорит военный.
По его словам, во время выезда на боевые позиции ни разу, за исключением Бахмута, не было так, чтобы реальная линия, подтвержденная начальниками разведки батальонов, совпадала с линией соприкосновения из официальных источников.
Нарративы
Военный считает, что комплексного, многоуровневого решения проблем не ищут.
Он отметил, что в информационном поле главные события происходят вокруг многочисленных крепостей - Бахмута, Покровска, Мирнограда.
Стоит говорить о стратегической цели Украины, в частности сохранить субъектность государства или довести российскую империю до развала. Тогда гражданские могли бы понять свою роль в этом.
"90% людей, которые попадают в автобус, не соотносят себя с армией, это не их война. Они потом уже все понимают и начинают воевать.
Но до момента, когда их посадили в автобус, это война каких-то других людей. Украина же героически борется за Бахмут или Покровск. Это делают какие-то конкретные специально обученные граждане. Человек не понимает, зачем его туда тащат", - пояснил он.
По его словам, СОЧ - не причина, а следствие. Проблема расположена глубже, в структуре армии и в том, как государство говорит с обществом о войне.
"Что воевать в этой стране будут все, говорят только военные. Людей не приучают к мысли, что они и есть мобилизационный резерв.
Когда-то Сергей Сергеевич Сайгон (военный, блогер и писатель. - Ред.) хорошо сказал об этом: "Вы будете воевать или за Украину, или против Польши". Я с ним полностью согласен", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І всьо.
Пацан сказав - пацан зробив ))
Якби зараз знову опинився на гражданці (варто лише сказати нашому медику, що маю бажання на консультацію кудись - і все. Спишуть нахрєн) - так знову б не знаходив собі місця.
Це, мля, вже назавжди...
Вона мала б вже давно відбутися, але підкилимні ігри ще дозволяють йому триматися на посаді...
Стабілізація у Купʼянську - це не його заслуга, а командна робота.
На колишньому добропільському напрямку повної стабілізації не відбулося. Досі є незачищені населені пункти.
Натомість є Покровськ, Мирноград, Сіверськ та вже Констаха, де Сирський втратив керування і це призвело до значних проблем оперативно-тактичного характеру.https://t.me/myro_shnykov
І їм пофіг що була операція на серці(всі док.має)та має папір з военкомата (тоді ще не було цього ГЕСТАПО)
Посадили в підвал у тцк,де сидять інші кого теж викрали на вулиці.
Питання... Яке Буде Відношення до Всього Цього??? Вільна Країна Млять.
А Ментів як гною по вулицях.
https://x.com/kyiv_tv/status/2001717097089343539?s=20
З викраденням теж, я так розумію.
Тоді відповідей не буде.
Це фраза ,придумана штатними пропогандонами ,щоб дурити простих посполитих . Ми бачимо ,як "воюють " Рєзнікови , Міндічі ,Кулєба та інші чиновники з їх родичами . Ми бачимо як воюють тиловики -силовики. Вони точно воювати не будуть.
Люди можуть йти на смерть тільки за цінності - світле майбутнє своїх родин . Коли цінностей немає . То вибір простий - життя або смерть . Тому люди вибирають - життя . А для простої людини "життя" в нашій країні ,якщо в неї немає грошей можна забезпечити тільки втечею .
Тому росте СЗЧ .
Ситуацію могло б змінити лише власний приклад лідорів - які особистим прикладом показали приклад - відправили б на фронт своїх дітей та рідних . Але цього не буде . Тому буде наступне -
готових воювати за таку державу буде все менше .Будуть просто тікати за кордон . Єдиний варіант - виставити - заградзагони - але тоді прориватися будуть вже зі зброєю в руках . А це шлях до збройного протистояння в країні .
А всі тим ,хто підтримує тезу брехливих держпропагандонів варто нагадати ,що це все було і закінчиться так само :
Вони ще писали статті й виголошували промови, а ми вже бачили лазарети й помираючих;
вони ще твердили, що немає нічого вищого за служіння державі,
а ми вже знали, що страх смерті сильніший».
Еріх Марія Ремарк
«На Західному фронті без змін»
Таке вже було в історії. І було це у Парагваї та нацистській Німеччині. Чому вони вдавались до таких заходів і які наслідки це мало - прочитайте в гуглі самі, але не переставайте кричати потужне гасло: "Воювати будуть всі!"
Рішення 16.04.2025 у справі 160/2368/23.
Це вони створили такі обставини,при яких сзч-випадки стаються вже самі собою.Створили через систему "кадри решают всьо",тобто,вже ніби самі ніпричому,бо це роблять конкретні люди,але створили вони такі обставини,таких людей підбирали на посади,щоби звести мобілізацію до бусифікації.
Як приклад-це розгін досвідчених ГК,генералів, ГШ з посад, розгін кол.військкоиатів і заохочення жуковських методів.