Билецкий призвал к немедленным реформам в армии: "бумажных генералов" не должно быть

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий опубликовал статью, в которой призвал к немедленным реформам армии. При этом неважно, будет ли продолжаться война или страна вступит в период перемирия.

Об этом говорится в его статье для The Economist, которую по эксклюзивной лицензии опубликовал NV.ua, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Я пишу этот текст в паузах между тяжелыми боями на Лиманском направлении, время от времени глядя на ленты новостей, где политическая турбулентность создает ощущение хаоса. Но турбулентность и хаос - не причина, а следствие. Последствие попытки ответить на системные вызовы быстрыми, популярными движениями, а не трезвой стратегией", - отметил он.

По мнению Билецкого, после военных успехов 2022 года государство вместо анализа взялось делить победу, а армия продолжила двигаться на том же топливе, на котором выбросила россиян из-под Киева - на энтузиазме мотивированных добровольцев. Он назвал этих людей причиной каждой из украинских побед. Но это "топливо" не бесконечно.

"Когда начались первые пробуксовки, страна снова искала магические решения. Сначала "Джавелины". Затем "Байрактары". Затем HIMARS, F-16, Abrams, Leopard, Bradley, "стены дронов" и "килл-зоны". Но технология без стратегии не меняет ход войны", - заявил он.

Командир призвал немедленно изменить подходы к базовой военной подготовке и начать формировать профессиональный сержантский корпус. По его мнению, обучение - это то, что Украина может начать уже завтра: есть положительный опыт военной школы им. Евгения Коновальца, который несложно масштабировать, есть возможность за полгода подготовить 3-4 тысячи высококлассных инструкторов с боевым опытом.

Без качественно нового уровня подготовки и обучения нет смысла увеличивать численность войск - это приведет только к росту потерь. Попытки решить системные проблемы быстрыми популярными решениями он назвал причиной турбулентности и хаоса.

Третья проблема - "бумажные генералы", которые не имеют боевого опыта и не понимают пределов возможностей солдата. Билецкий призвал провести полную переаттестацию офицерского состава и снять все барьеры для роста способной молодежи.

"От меня, возможно, ожидали бы рассказов, которые приятно слышать - что за нас будут воевать дроны или что нужно попросить у Запада авианосец. Но в каждой войне есть только два пути: эффективность военной машины и военное искусство, или заваливание бесконечным ресурсом. Бесконечного ресурса нет ни у нас, ни у наших союзников. Поэтому я за реальный взгляд, а не за виртуальные мегапроекты... 2026-й должен стать годом трезвости - потому что другого выбора в Украине больше нет", - заявил Билецкий.

