Билецкий призвал к немедленным реформам в армии: "бумажных генералов" не должно быть

Билецкий настаивает на реформах в армии: что известно?

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий опубликовал статью, в которой призвал к немедленным реформам армии. При этом неважно, будет ли продолжаться война или страна вступит в период перемирия.

Об этом говорится в его статье для The Economist, которую по эксклюзивной лицензии опубликовал NV.ua, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Я пишу этот текст в паузах между тяжелыми боями на Лиманском направлении, время от времени глядя на ленты новостей, где политическая турбулентность создает ощущение хаоса. Но турбулентность и хаос - не причина, а следствие. Последствие попытки ответить на системные вызовы быстрыми, популярными движениями, а не трезвой стратегией", - отметил он.

По мнению Билецкого, после военных успехов 2022 года государство вместо анализа взялось делить победу, а армия продолжила двигаться на том же топливе, на котором выбросила россиян из-под Киева - на энтузиазме мотивированных добровольцев. Он назвал этих людей причиной каждой из украинских побед. Но это "топливо" не бесконечно.

Читайте: Рекрутинговая кампания 3-го АК: Что мотивирует добровольцев защищать Украину?

"Когда начались первые пробуксовки, страна снова искала магические решения. Сначала "Джавелины". Затем "Байрактары". Затем HIMARS, F-16, Abrams, Leopard, Bradley, "стены дронов" и "килл-зоны". Но технология без стратегии не меняет ход войны", - заявил он.

Командир призвал немедленно изменить подходы к базовой военной подготовке и начать формировать профессиональный сержантский корпус. По его мнению, обучение - это то, что Украина может начать уже завтра: есть положительный опыт военной школы им. Евгения Коновальца, который несложно масштабировать, есть возможность за полгода подготовить 3-4 тысячи высококлассных инструкторов с боевым опытом.

Без качественно нового уровня подготовки и обучения нет смысла увеличивать численность войск - это приведет только к росту потерь. Попытки решить системные проблемы быстрыми популярными решениями он назвал причиной турбулентности и хаоса.

Смотрите также: Билецкий анонсировал создание Ветеранского корпуса для всех подразделений Сил обороны. ВИДЕО

Третья проблема - "бумажные генералы", которые не имеют боевого опыта и не понимают пределов возможностей солдата. Билецкий призвал провести полную переаттестацию офицерского состава и снять все барьеры для роста способной молодежи.

"От меня, возможно, ожидали бы рассказов, которые приятно слышать - что за нас будут воевать дроны или что нужно попросить у Запада авианосец. Но в каждой войне есть только два пути: эффективность военной машины и военное искусство, или заваливание бесконечным ресурсом. Бесконечного ресурса нет ни у нас, ни у наших союзников. Поэтому я за реальный взгляд, а не за виртуальные мегапроекты... 2026-й должен стать годом трезвости - потому что другого выбора в Украине больше нет", - заявил Билецкий.

Читайте: Партии Залужного, Порошенко и Билецкого лидируют в опросах. Блок Зеленского - только четвертый. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия (8541) реформы (3975) Билецкий Андрей (261)
+17
Прокинувся на четвертий рік війни. Це що вже передвиборча кампанія?
17.12.2025 11:10 Ответить
+15
Прикольно это слышать от ютуб и бигборд генерала, обласканного Зеленским
17.12.2025 11:12 Ответить
+14
Та це просто аваківська шістка почала передвиборчу кампанію.
17.12.2025 11:11 Ответить
500 тисяч папероперекладачів сидять в тилах і ні в чому собі не відмовляють..
17.12.2025 11:07 Ответить
То чому вчора ніхто не підтримав Безуглу у ВР, а всі з неї насміхалися?
17.12.2025 11:42 Ответить
Прокинувся на четвертий рік війни. Це що вже передвиборча кампанія?
17.12.2025 11:10 Ответить
Вопрос риторический. Перед вами продвигаемый властью лидер лекторальной партии "военных и волонтеров". Его усиленно стали тягать во всякие заказные соцопросы.
17.12.2025 11:15 Ответить
Що москвороте, Авакова боїмося, так? Кацапи ще рік назад каркали, що він в президенти зібрався. Тобі обновили методичку надіслану з центра?
17.12.2025 11:45 Ответить
Мне сказали посылать таких тупых дебилов сразу на@ер. Счастливого пути.

показать весь комментарий
17.12.2025 12:08 Ответить
Шмата алібабацька ?
17.12.2025 12:09 Ответить
То ти признаєшся, москворотику, що по методчці працюєш?
17.12.2025 12:11 Ответить
Зрозуміло, не дійшло. Я й не сумнівався. Тому нахер - це туди 🖕.

показать весь комментарий
17.12.2025 12:15 Ответить
Нехай повитягають десятки-сотні Саш Ролексів. В Україні такі займають керівні крісла
17.12.2025 12:05 Ответить
Прям у точку, Аваков мабуть хоче знову як мінімум на міністра.
17.12.2025 11:15 Ответить
Він тобі і вашій компанії заважає?
17.12.2025 11:16 Ответить
Та це просто аваківська шістка почала передвиборчу кампанію.
17.12.2025 11:11 Ответить
А ти чий прислужник?
17.12.2025 11:17 Ответить
Нічий. Не треба всіх людей по собі міряти.
17.12.2025 11:51 Ответить
Якщо Білецький прислужник Сабакова, то чому б не бути й тобі бути чиїмсь.
17.12.2025 12:08 Ответить
Бо в мене є самоповага, на відміну від декого.
17.12.2025 12:11 Ответить
У нас більша половина генералів це паперові совки корупціонери, які мають сидіти у в'язниці або на передовій з особовим складом.
17.12.2025 11:12 Ответить
Прикольно это слышать от ютуб и бигборд генерала, обласканного Зеленским
17.12.2025 11:12 Ответить
Камінг аут за Фрейдом
17.12.2025 12:03 Ответить
Так,генерал,як і Буданов,а яка військова освіта в обох?
17.12.2025 11:12 Ответить
Ну... Білецький може далеко гранату плюшеву свинку жбурнути.
17.12.2025 11:18 Ответить
Якість багатьох лейтенантів та майорів не краща.
17.12.2025 12:09 Ответить
на скільки всім відомо, холуй чорта авакова білецький не в армії!
а, в нгу. тобто мєнт!
до чого тут реформи в армії?
в мєнтовкє все як треба?
17.12.2025 11:16 Ответить
Паперові, а які ще повинні бути в країні, де з моменту її створення, тільки і займались тим, що знищували і розкрадали власну армію? Про майно і озброєння я вже багато разів казав, а тепер проаналізуйте кількість вищих військових вузів у 1991 році, і те що від них залишилось? Тому і воюють комбайнери і токарі, а керують паперові піджаки…
17.12.2025 11:17 Ответить
При этом из армии Зеленским выдавлены реально боевые генералы, комбриги и главком, спасшие страну в самое тяжелое время вопреки действий власти.
17.12.2025 11:28 Ответить
Прокинся, ти сам в це віриш? Все було знищено ще в 90х та на початку 2000х, в армії залишились лише крадії і ті кого більше нікуди не брали...
17.12.2025 11:30 Ответить
Я не верю, я знаю.
17.12.2025 11:31 Ответить
ЧВВАУЛ був закритий у 1994 році, а Чернігівська авіаційна база у 2004му.. то що ти знаєш?
17.12.2025 11:50 Ответить
Ну и? А ТЫ знаешь благодаря кому, например, остались не оккупированными Николаев, Одесса и Южноукраинская АЭС? И что потом стало с этим человеком?
17.12.2025 12:01 Ответить
то, хто зупинив києв за трі дня?
трамп, джавелінами, що під суворою забороною на складі пилом припадали?
17.12.2025 11:41 Ответить
Люди зупинили.
17.12.2025 11:48 Ответить
https://x.com/i/status/2000963704175706161 @ (у перекладі):

Гуляйполе…

Гуляйпільська криза посилюється.
Російські окупаційні війська (РОВ) форсували окремими групами ДРГ річку Гайчул і вийшли на її правий берег у південно-східній частині міста. Російські ДРГ зараз інфільтрувалися вглиб міста вздовж вулиці Велика та Українська, до Центрального кладовища.
Не маючи можливості прорватися до центру міста з лівобережної частини міста по вулиці Донецькій, оскільки закріплення там для РОВ виявилося проблематичним, вони пішли, як то кажуть, від протилежного і форсували річку в найменш контрольованій зоні. На диво, за руслом річки такі зони є…
Таке тактичне рішення ставить під загрозу як оборону Гуляйполя, так і в цілому майбутнє всієї правобережної оборони в Запорізькій області.
На даний час частина підрозділів зі складу ворожих 29-ї та 36-ї ОВА були спрямовані на посилення 5-ї ОВА, серйозно виснаженої боями на Гуляйпільському напрямку. Це викликало ряд труднощів у питанні подальшого просування 5-ї ОВА північніше лівобережжя, але очевидно, що це завдання на себе візьмуть сили та засоби 29-ї та 36-ї ОВА. У свою чергу 127-а МСД та 57-а ОМСБр 5-й ОВА повністю зосередяться на подальших боях у Гуляйполі.
Зазначу, що нинішня інфільтрація хоч і виглядає сумно, але не є непоправною критичною ситуацією. При реалізації послідовних, правильних кроків у питаннях протидії зону, де противнику вдалося інфільтруватися цілком можна зачистити. Тим більше, що Гуляйполе дуже схоже на вирішення цієї проблематики з Куп'янськом. Головне прийняття правильних та своєчасних рішень.
А ось із цим на даній ділянці, як виявляється, серйозні проблеми…"
17.12.2025 11:18 Ответить
всьо пропало!
ми здайомся!
17.12.2025 11:42 Ответить
Саме з такою "ідеєю" публікує свої коменти Висрана Ліня.
17.12.2025 12:12 Ответить
Тому я за реальний погляд, а не за віртуальні мегапроєкти…

А на чому ж тоді буде піаритись "лідер"?

P.s. "В мене не має часу думати стратегічно..." (с)
17.12.2025 11:22 Ответить
Судячи з кацапського ниття, стає зрозуміло що вони дуже бояться призначення Білецького головнокомандувачем замість Сирського.
17.12.2025 11:23 Ответить
А давай спробуємо.У нас же є час на експеременти?
17.12.2025 11:27 Ответить
Тут не про головнокомандувача, тут про наступні вибори, їх вже заздалегідь тіпає від Білецького...
17.12.2025 11:27 Ответить
Кого "тіпає" від білого вождя?
17.12.2025 12:17 Ответить
Кого закликав?
17.12.2025 11:26 Ответить
а куди дівати сотні, тисячі дебілів в погонах капітан-підполковник? якщо без амбіцій, то такі сидять тихо, заробляють... Лихо з "амбітними", творять чудеса... Поки додивились що дебіл, вже майор, поки надумали куди діти такого, вже підполковник
17.12.2025 11:30 Ответить
Так як і сьогодні, 300 тисяч на нулі а 700 тисяч сидять в тилу і фармлять грошики собі тихо на квартири, машини..воно ні разу на фронті не було в убд є, багато таких хитрозадих
17.12.2025 11:39 Ответить
Цікаво за які видатні військові досягнення Білецький отримав звання генерала ? Це звання передбачає - військову освіту певного рівня - через високий рівень відповідальності - де він вчився ?
І взагалі

2 серпня 2014 президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко нагородив командира батальйону «Азов» майора міліції Білецького Андрія Євгенійовича https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB Орденом «За мужність» III ступеня.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-link4-19 [19]

15 серпня 2014 року командир https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB БПСМОП «Азов» Андрій Білецький отримав позачергове звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA підполковника міліції.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20]

Як підполковник міліції дивним чином став військовим бригадним генералом ?

Було б добре почути кадрових офіцерів , які могли б привідкрити "таємницю " злету генерала і оцінити реальний рівень його компетенцій
17.12.2025 11:31 Ответить
Хоча трансформація цивільного "активіста " в майора міліції за такий короткий термін теж викликає багато питань ... Чи мав він відповідні компетенції і так далі ..
17.12.2025 11:33 Ответить
рівень твоєї компетенції- пердіти на Цензорі .
17.12.2025 11:37 Ответить
Так отих папероперекладачів зняти з тих посад і на фронт, можна зробити не одну а навіть і дві періодичні ротації, але ні, роздуємо штат в зсу до кумів, братів , сватів..
17.12.2025 11:34 Ответить
Дуже сподіваюсь,що після довгої череди різмаїтих українських президентів українці виберуть таки достойного і по розуму,і по поведінці,і по вигляду,і навіть по національності.Так,основна маса українців то егоцентричні та самозакохані ідіоти із завищеною самооцінкою,тому і президентів обирали відповідних...Але вже може досить приколів,віри на слово та прихильності за піар та гречку?Що маєте проти Білецького?Що за ним хтось стоїть?Так за всіма хтось стоїть і для того хто стоїть то дуже ризикований статус...Згадайте Бєню,згадайте Маска...
17.12.2025 11:36 Ответить
"Вуличний активіст" який перетворився в полкана мілііції ,а потім в бригадного генерала - не маючи відповідної фахової освіти ? В країні блату та корупції . У вас питань немає?
17.12.2025 11:47 Ответить
За ним стоїть не хотсь, а чортяка аваков. Який колись допоміг зникнути кримінальній справі проти білого вождя, а потім дав йому посаду в мусарні навіть без набуття будь-якої профільної освіти. Тому ваш оцей білецький - звичайна нікчемна шістка.
17.12.2025 12:01 Ответить
У кандидата в президенти повинно бути політична освіта а не вискочка блазень з криворізьського технікуму і не військовий (не дай боже) з мутною освітою і минулим, до нарід ще раз вступить в таке лайно що можна ставити хрест на Україні..
17.12.2025 11:37 Ответить
Правильно!!! Треба УСІХ офіцерів зняти з фронту і направити на атестацію!! Хай воює "талановита молодь'!!! Гарібальді!
17.12.2025 11:40 Ответить
Прокинувся, почав передвиборчу, але ж армію реформувати треба, і тупих совкових хєнералів треба прибирати з війська, поки не перемолотили бойові підрозділи. Але ж це дуже складно, бо дуб за дуба буде стояти горою, у них лояльність на першому плані
17.12.2025 11:59 Ответить
Білецький закликав
кого?
17.12.2025 12:05 Ответить
поздно пить боржоми, когда почки отвалились
17.12.2025 12:05 Ответить
Це треба було робити ще більше двох років тому , зараз вже пізно , зсу це схоже на кастову систему як в Індії але набагато гірше , самих нижчих по рангу бусифікують і відправляють на вірну смерть, ті хто трохи вище , ходять в групах оповіщення, ті хто ще вище сидять по тилах третій рік..
17.12.2025 12:14 Ответить
 
 