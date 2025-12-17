Білецький закликав до негайних реформ в армії: "паперових генералів" не має бути

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький опублікував статтю, в якій закликав до негайних реформ армії. При цьому неважливо, триватиме війна чи країна увійде в період перемир’я.

Про це йдеться у його статті для The Economist, яку за ексклюзивною ліцензією опублікувало NV.ua, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Я пишу цей текст у паузах між важкими боями на Лиманському напрямку, час від часу поглядаючи на стрічки новин, де політична турбулентність створює відчуття хаосу. Але турбулентність і хаос - не причина, а наслідок. Наслідок намагання відповісти на системні виклики швидкими, популярними рухами, а не тверезою стратегією", - зазначив він.

На думку Білецького, після військових успіхів 2022-го року держава замість аналізу взялася ділити перемогу, а армія продовжила рухатися на тому самому паливі, на якому викинула росіян з-під Києва - на ентузіазмі мотивованих добровольців. Він назвав цих людей причиною кожної з українських перемог. Але це "пальне" не безкінечне.

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"Коли почалися перші пробуксовки, країна знову шукала магічні рішення. Спершу "Джавеліни". Потім "Байрактари". Потім HIMARS, F-16, Abrams, Leopard, Bradley, "стіни дронів" та "кілл-зони". Але технологія без стратегії не змінює хід війни", - заявив він.

Командир закликав негайно змінити підходи до базової військової підготовки і почати формувати професійний сержантський корпус. На його думку, навчання - це те, що Україна може почати вже завтра: є позитивний досвід військової школи ім. Євгена Коновальця, який нескладно масштабувати, є можливість за пів року підготувати 3-4 тисячі висококласних інструкторів із бойовим досвідом.

Без якісно нового рівня підготовки і навчання немає сенсу збільшувати чисельність військ - це призведе лише до зростання втрат. Намагання вирішити системні проблеми швидкими популярними рішеннями він назвав причиною турбулентності і хаосу.

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Третя проблема - "паперові генерали", які не мають бойового досвіду і не розуміють меж можливостей солдата. Білецький закликав провести повну переатестацію офіцерського складу і зняти усі барʼєри для росту здібної молоді.

"Від мене можливо очікували б розповідей, які приємно чути - що за нас воюватимуть дрони або що треба попросити в Заходу авіаносець. Але на кожній війні є лише два шляхи: ефективність воєнної машини і воєнне мистецтво, або завалювання безкінечним ресурсом. Безкінечного ресурсу немає ні в нас, ні в наших союзників. Тому я за реальний погляд, а не за віртуальні мегапроєкти… 2026-й має стати роком тверезості - бо іншого вибору в Україні більше немає", - заявив Білецький.

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