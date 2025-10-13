Рекрутингова кампанія 3-го АК: Що мотивує добровольців захищати Україну?

Третій армійський корпус проводить рекрутингову кампанію "Ми тут, щоб жити", яка розповідає історії добровольців та те, що їх мотивувало стати на захист Батьківщини.

Охочі приєднатися до Третього армійського корпусу самостійно обирають підрозділ та посаду, набувають необхідних знань та досвід, просуваються кар'єрними сходами.

Обличчям реклами стали добровольці, які розповідають про службу та дають відповіді на питання "Навіщо ми тут?".

Історії військових

Медик евакуації Софія розповіла, що вона долучилась до лав 3-го АК, щоб її сестри могли жити та навчатись у Києві.

"Оманлива ця думка: що війна, що зараз можна не пожити, все відкласти і після закінчення війни колись дозволити собі жити… Ніколи не буде кращого моменту, щоб жити, ніж зараз", - каже доброволиця.

Головний сержант взводу РБС "Сіджик" під час служби відкрив для себе творчість: почав писати треки, розвиває власний бренд мерчу.

Воїн "Акробат", який у цивільному житті був танцюристом та хореографом, дослужився до керівника відділу комунікацій Третьої штурмової бригади. Зараз він документує війну.

Колишня студентка юридичного факультету з позивним "Пуля" нині працює операторкою БпЛА та наземних роботизованих систем. Її підрозділ розробляє й застосовує техніку, що допомагає забезпечувати підрозділи на передовій і проводити евакуацію поранених.

Всі охочі можуть долучитися до лав Третього армійського корпусу. Наразі відкрито тисячі небойових та бойових вакансій.

