Новини Третя штурмова стала Третім армійським корпусом
Рекрутингова кампанія 3-го АК: Що мотивує добровольців захищати Україну?

Як Третій армійський корпус проводить рекрутинг?

Третій армійський корпус проводить рекрутингову кампанію "Ми тут, щоб жити", яка розповідає історії добровольців та те, що їх мотивувало стати на захист Батьківщини.

Про це йдеться в матеріалі LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Охочі приєднатися до Третього армійського корпусу самостійно обирають підрозділ та посаду, набувають необхідних знань та досвід, просуваються кар'єрними сходами.

Обличчям реклами стали добровольці, які розповідають про службу та дають відповіді на питання "Навіщо ми тут?".

Також дивіться: "Осіннє полювання" на окупантів та їхню техніку: Сили оборони знищили танк, мотоцикли, склад і БпЛА. ВIДЕО

Історії військових

Медик евакуації Софія розповіла, що вона долучилась до лав 3-го АК, щоб її сестри могли жити та навчатись у Києві.

"Оманлива ця думка: що війна, що зараз можна не пожити, все відкласти і після закінчення війни колись дозволити собі жити… Ніколи не буде кращого моменту, щоб жити, ніж зараз", - каже доброволиця.

Головний сержант взводу РБС "Сіджик" під час служби відкрив для себе творчість: почав писати треки, розвиває власний бренд мерчу.

Воїн "Акробат", який у цивільному житті був танцюристом та хореографом, дослужився до керівника відділу комунікацій Третьої штурмової бригади. Зараз він документує війну.

Колишня студентка юридичного факультету з позивним "Пуля" нині працює операторкою БпЛА та наземних роботизованих систем. Її підрозділ розробляє й застосовує техніку, що допомагає забезпечувати підрозділи на передовій і проводити евакуацію поранених.

Всі охочі можуть долучитися до лав Третього армійського корпусу. Наразі відкрито тисячі небойових та бойових вакансій.

Рекрутинг у 3-го АК іде добре і це приклад для інших підрозділів!
Успіхів, перемог і Перемоги!
13.10.2025 17:27 Відповісти
13.10.2025 17:27 Відповісти
Рекрутингова кампанія 3-го АК: Що мотивує добровольців захищати Україну?

Як що, а оце і мотивує

Треба залучити 10 мільйонів трудових мігрантів. Готуйтесь до нової України, - радник ОП Милованов
13.10.2025 18:13 Відповісти
13.10.2025 18:13 Відповісти
Тут все зрозуміло! Лібертаріанська 72% зараза, яка голосами дебільної, олігофренічної та кретинської частини населення володіє і керує державою з самого початку не приховувала таких планів - зробити Україну неукраїнською. Якщо подумати, логіка підказує, що саме цього хоче ЗЕлуплена влада. То за що воюють і гинуть наші співгромадяни? Щоб країна стала ісламською, а ЗЕлуплена лібертаріанщина та і залишилась хазяями тут як зараз?!!
13.10.2025 18:45 Відповісти
13.10.2025 18:45 Відповісти
13.10.2025 18:50 Відповісти
13.10.2025 18:50 Відповісти
Гроші, гроші і гроші, ніякої кращої мотивації ще не вигадали.
13.10.2025 19:00 Відповісти
13.10.2025 19:00 Відповісти
 
 