"Осіннє полювання" на окупантів та їхню техніку: Сили оборони знищили танк, мотоцикли, склад і БпЛА. ВIДЕО
Бійці Третього армійського корпусу нищать техніку ворога та проводять "осінній сезон полювання" на окупантів на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці ліквідували ворожого мотоцикліста, ще один мотоцикл у лісі, замаскований танк, гармату, бліндажі, ворожі БпЛА та склад боєприпасів.
"На відкритій місцевості, в посадках чи між будинками населених пунктів - виявляємо ворога і ліквідовуємо скидом", - коментують бійці під відео.
