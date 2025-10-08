"Осіннє полювання" на окупантів та їхню техніку: Сили оборони знищили танк, мотоцикли, склад і БпЛА. ВIДЕО

Бійці Третього армійського корпусу нищать техніку ворога та проводять "осінній сезон полювання" на окупантів на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці ліквідували ворожого мотоцикліста, ще один мотоцикл у лісі, замаскований танк, гармату, бліндажі, ворожі БпЛА та склад боєприпасів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"На відкритій місцевості, в посадках чи між будинками населених пунктів - виявляємо ворога і ліквідовуємо скидом", - коментують бійці під відео.

Дивіться також: Тікав на мотоциклі - не втік: український дрон бійців SIGNUM ліквідував окупанта разом із технікою. ВIДЕО