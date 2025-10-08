Тікав на мотоциклі - не втік: український дрон бійців SIGNUM ліквідував окупанта разом із технікою. ВIДЕО
Аеророзвідка операторів SIGNUM виявила позицію ворога на Лиманському напрямку, з якої ті керували дронами на оптоволоконному зв’язку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищено укриття, кейси з "Мавіками", батареї, дрони, а також щонайменше 10 оптоволоконних комплексів противника.
На останніх кадрах видно, як окупант тікає на мотоциклі, але український дрон наздогнав і ліквідував його разом із технікою.
Відео бійці оприлюднили у телеграм-каналі.
Запеклі, вогню не бояться, а ********** з московії, нищать!
Армія! Мова! Віра! Це і є, майбутні нардепи ВРУ та державні службовці в Урядовому кварталі, а не оте, сьогоднішнє сміття ригоАНАЛІВ з Оманським!!!