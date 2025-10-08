Тікав на мотоциклі - не втік: український дрон бійців SIGNUM ліквідував окупанта разом із технікою. ВIДЕО

Аеророзвідка операторів SIGNUM виявила позицію ворога на Лиманському напрямку, з якої ті керували дронами на оптоволоконному зв’язку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищено укриття, кейси з "Мавіками", батареї, дрони, а також щонайменше 10 оптоволоконних комплексів противника.

На останніх кадрах видно, як окупант тікає на мотоциклі, але український дрон наздогнав і ліквідував його разом із технікою.

Відео бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

