УКР
869 5

Тікав на мотоциклі - не втік: український дрон бійців SIGNUM ліквідував окупанта разом із технікою. ВIДЕО

Аеророзвідка операторів SIGNUM виявила позицію ворога на Лиманському напрямку, з якої ті керували дронами на оптоволоконному зв’язку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищено укриття, кейси з "Мавіками", батареї, дрони, а також щонайменше 10 оптоволоконних комплексів противника.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На останніх кадрах видно, як окупант тікає на мотоциклі, але український дрон наздогнав і ліквідував його разом із технікою.

Відео бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці "SIGNUM" уразили дві ворожі "буханки", авто з кулеметником та джип. ВIДЕО

армія рф (18982) знищення (8424) Донецька область (9762) дрони (5947) Краматорський район (761) Лиман (107)
Чудове відео.
08.10.2025 17:13 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Запеклі, вогню не бояться, а ********** з московії, нищать!
Армія! Мова! Віра! Це і є, майбутні нардепи ВРУ та державні службовці в Урядовому кварталі, а не оте, сьогоднішнє сміття ригоАНАЛІВ з Оманським!!!
08.10.2025 17:27 Відповісти
Пам'ятаймо, дохла каzапина - це "добра" каzапина.
08.10.2025 17:28 Відповісти
Ювелірна робота.
08.10.2025 17:40 Відповісти
Попереду мотоцикла мав бігти.
08.10.2025 18:25 Відповісти
 
 