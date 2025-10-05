514 1
Бійці "SIGNUM" уразили дві ворожі "Буханки", авто з кулеметником та джип. ВIДЕО
На Лиманському напрямку пілоти батальйону "SIGNUM" завдали ударів дронами по особовому складу окупантів та їхній техніці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищено щонайменше десяток російських військових, авто з кулеметником, дві замасковані "Буханки" УАЗ та джип.
Відео бойової роботи підрозділу оприлюднено в телеграм-каналі.
