Бійці "SIGNUM" уразили дві ворожі "Буханки", авто з кулеметником та джип. ВIДЕО

На Лиманському напрямку пілоти батальйону "SIGNUM" завдали ударів дронами по особовому складу окупантів та їхній техніці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищено щонайменше десяток російських військових, авто з кулеметником, дві замасковані "Буханки" УАЗ та джип.

Відео бойової роботи підрозділу оприлюднено в телеграм-каналі.

