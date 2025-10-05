УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10177 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку
514 1

Бійці "SIGNUM" уразили дві ворожі "Буханки", авто з кулеметником та джип. ВIДЕО

На Лиманському напрямку пілоти батальйону "SIGNUM" завдали ударів дронами по особовому складу окупантів та їхній техніці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищено щонайменше десяток російських військових, авто з кулеметником, дві замасковані "Буханки" УАЗ та джип.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відео бойової роботи підрозділу оприлюднено в телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "SIGNUM" ліквідували 10 окупантів: мотоцикліст, "Нива" і група в лісі знищені точними ударами. ВIДЕО

армія рф (18934) знищення (8389) Донецька область (9739) дрони (5893) Краматорський район (747) Лиман (105)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо.
показати весь коментар
05.10.2025 13:30 Відповісти
 
 