"SIGNUM" ліквідували 10 окупантів: мотоцикліст, "Нива" і група в лісі знищені точними ударами. ВIДЕО

Оперативна група "SIGNUM" завдала серії точних ударів по окупантах на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрони знищили мотоцикліста-найманця, автівку "Нива" та групу ворогів у лісі. Усього було ліквідовано до 10 російських військових. Відео виклали у телеграм-каналі підрозділу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військові РФ на мотоциклах викинули пораненого окупанта в посадку. ВIДЕО

Більше читайте у нашому Telegram-каналі