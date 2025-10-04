УКР
"SIGNUM" ліквідували 10 окупантів: мотоцикліст, "Нива" і група в лісі знищені точними ударами. ВIДЕО

Оперативна група "SIGNUM" завдала серії точних ударів по окупантах на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрони знищили мотоцикліста-найманця, автівку "Нива" та групу ворогів у лісі. Усього було ліквідовано до 10 російських військових.  Відео виклали у телеграм-каналі підрозділу.Цензор.НЕТ Зображення

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військові РФ на мотоциклах викинули пораненого окупанта в посадку. ВIДЕО

армія рф (18929) знищення (8382) Донецька область (9733) дрони (5881) Краматорський район (742) Лиман (103)
Ну разве это не прекрасно?
Я вообще больше не смотрю американские боевики
Как - то там все несерьезно
Смотрю видео украинских бойцов
Вот там все по- взрослому
Пора уже монтировать кино
И на ОСКАР !!!
04.10.2025 16:35 Відповісти
 
 