"SIGNUM" ліквідували 10 окупантів: мотоцикліст, "Нива" і група в лісі знищені точними ударами. ВIДЕО
Оперативна група "SIGNUM" завдала серії точних ударів по окупантах на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрони знищили мотоцикліста-найманця, автівку "Нива" та групу ворогів у лісі. Усього було ліквідовано до 10 російських військових. Відео виклали у телеграм-каналі підрозділу.
Я вообще больше не смотрю американские боевики
Как - то там все несерьезно
Смотрю видео украинских бойцов
Вот там все по- взрослому
Пора уже монтировать кино
И на ОСКАР !!!